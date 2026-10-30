रैंप पर दिखेगा खादी का फेस्टिव और वेस्टर्न लुक, पारंपरिक कला का नया अंदाज, 1 नवंबर को सजेगा फैशन का मंच
ग्रासरूट-द आर्ट ऑफ अर्थ फैशन शोकेस में खादी, पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक परिधान डिजाइन को एक मंच पर लाया जाएगा.
Published : October 30, 2026 at 9:07 PM IST
जयपुर: खादी अब सिर्फ मंत्रियों का कपड़ा नहीं रहेगा. पारंपरिक ताने-बाने को आधुनिक फैशन का रूप देने के साथ राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प को रैंप पर उतारने की तैयारी है. जयपुर में 1 नवंबर को फैशन, विरासत और रचनात्मकता का ऐसा ही समागम देखने को मिलेगा. फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान (FDCR) की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में 'ग्रासरूट-द आर्ट ऑफ अर्थ' फैशन शोकेस आयोजित किया जाएगा. इसमें नए डिजाइनरों की कल्पनाशीलता से लेकर स्थापित डिजाइनरों के विशेष कलेक्शन तक प्रदर्शित होंगे.
ग्रासरूट-द आर्ट ऑफ अर्थ फैशन शोकेस में खादी, पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक परिधान डिजाइन को एक मंच पर लाया जाएगा. खास बात ये होगी कि खादी कारीगर भी अपनी प्रस्तुति के जरिए इस फैशन शोकेस का हिस्सा बनेंगे. आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक कला और स्थानीय हुनर को फैशन की दुनिया से जोड़ना और नई डिजाइन प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है.
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शो के डायरेक्टर शाखिर शेख ने बताया कि इस बार खादी सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे फेस्टिवल और वेस्टर्न लुक में नए अंदाज के साथ रैंप पर पेश किया जाएगा. खादी के कपड़ों को आधुनिक फैशन ट्रेंड के अनुरूप डिजाइन कर यह दिखाने की कोशिश होगी कि पारंपरिक फैब्रिक भी पार्टी, फेस्टिवल और मॉडर्न वियर का हिस्सा बन सकता है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 3 बजे लुमोरा एक्स की प्रस्तुति 'जेन नेक्स्ट डिजाइनर्स' से होगी. इसमें पोद्दार कॉलेज ऑफ डिजाइन, कोड बाय वीजीयू और एमिटी स्कूल ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी अपने डिजाइन कलेक्शन प्रस्तुत करेंगे. इसके जरिए फैशन की दुनिया में कदम रख रहे युवाओं के नए विचारों और प्रयोगों को देखने का मौका मिलेगा.
खादी अब सिर्फ मंत्रियों का कपड़ा नहीं: आयोजन समिति के सदस्य प्रोफेसर सम्बादित्य राज ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज जहां पर भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ाया जाता है, वहां के 250 से ज्यादा छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. उनमें से जूरी मेंबर्स ने 50 छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया. उन छात्रों ने लाइव 6 ऑवर्स में जो गारमेंट बनाया वो स्पेशली शोकेस किया जाएगा. इसके अलावा यहां सस्टेनेबल फैशन को भी प्रमोट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खादी को आमतौर पर मंत्रियों का कपड़ा माना जाता है लेकिन इसे अब मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसर किया गया है.
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आयोजन में स्किल ऑफ इंडिया आएगी नजर: आयोजन में स्किल ऑफ इंडिया और स्किल का राजस्थान नजर आएगी. यहां खादी राजस्थान की ओर से संजय अग्रवाल का कलेक्शन भी पेश होगा. इसमें खादी कारीगरों की भागीदारी रहेगी. वहीं, दीपाक्षी डिजाइन्स और हाउस ऑफ फैशन के परिधान रैंप पर नजर आएंगे. इसमें गजल मिश्रा और वेनेरा ज्वेल्स की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी. वहीं डॉटी डिजाइनर्स अवॉर्ड्स सेरेमनी आयोजित होगी. इसके अलावा छोरिताई और जी-क्लास कलेक्शन प्रदर्शित किया जाएगा.
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