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रैंप पर दिखेगा खादी का फेस्टिव और वेस्टर्न लुक, पारंपरिक कला का नया अंदाज, 1 नवंबर को सजेगा फैशन का मंच

फैशन शोकेस अनाउंस करते आयोजक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: खादी अब सिर्फ मंत्रियों का कपड़ा नहीं रहेगा. पारंपरिक ताने-बाने को आधुनिक फैशन का रूप देने के साथ राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प को रैंप पर उतारने की तैयारी है. जयपुर में 1 नवंबर को फैशन, विरासत और रचनात्मकता का ऐसा ही समागम देखने को मिलेगा. फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान (FDCR) की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में 'ग्रासरूट-द आर्ट ऑफ अर्थ' फैशन शोकेस आयोजित किया जाएगा. इसमें नए डिजाइनरों की कल्पनाशीलता से लेकर स्थापित डिजाइनरों के विशेष कलेक्शन तक प्रदर्शित होंगे.

ग्रासरूट-द आर्ट ऑफ अर्थ फैशन शोकेस में खादी, पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक परिधान डिजाइन को एक मंच पर लाया जाएगा. खास बात ये होगी कि खादी कारीगर भी अपनी प्रस्तुति के जरिए इस फैशन शोकेस का हिस्सा बनेंगे. आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक कला और स्थानीय हुनर को फैशन की दुनिया से जोड़ना और नई डिजाइन प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है.