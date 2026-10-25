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'ऊपर से आदेश था लाठीचार्ज किया जाए...' सवर्ण आक्रोश सभा में क्या बोले राष्ट्रीय करणी सेना अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत

सवर्ण आक्रोश सभा में मंच पर मौजूद समाज के लोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: यूजीसी की गाइड लाइन वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय करणी सेना की अगुवाई में सवर्ण आक्रोश सभा का आयोजन हुआ. मंच से वक्ताओं ने सरकार को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया और हाइवे जाम करने की चेतावनी दी. हालांकि बाद में आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई. वहीं, अपनी मांगों को लेकर पिछले आठ दिनों से अनशन कर रहीं लक्ष्मी तंवर का अनशन डीसीपी करण शर्मा और एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने जूस पिलाकर तुड़वाया. सवर्ण समाज के हितों को लेकर मंच से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया. सभा के बाद कुछ लोग स्टेडियम से हाइवे की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया. सभा को राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू, ओकेंद्र सिंह राणा, अनिल चतुर्वेदी, सुनील उदईया और हर्ष दुबे ने संबोधित किया