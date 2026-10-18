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UGC Row : राष्ट्रीय करणी सेना की महिला विंग अध्यक्ष अनशन पर, 25 अक्टूबर को सवर्ण आक्रोश सभा, दी ये बड़ी की चेतावनी

महिला विंग की अध्यक्ष ने किया अनशन का ऐलान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: यूजीसी गाइडलाइन को लेकर राष्ट्रीय करणी सेना ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है. संगठन की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर सर्व समाज की महिलाओं के साथ वैशाली नगर स्थित राष्ट्रीय करणी सेना भवन पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गईं. उन्होंने साफ किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक अनशन जारी रहेगा.