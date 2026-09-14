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जयपुर मर्डर केस: पत्नी और 3 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, 25 हजार का था इनाम

जयपुर: राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में एक घर में तीन बेटियों और उनकी मां की हत्या के मामले में पुलिस को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चारों की हत्या के शक में महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है. वह घटना के बाद से ही घर से लापता था. उसकी सूचना देने वाले पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का ईनाम भी रखा था. उसे सीकर जिले के रींगस से हिरासत में लिया गया. इस पूरे मामले का सोमवार को डीसीपी (पश्चिम) प्रशांत किरण ने प्रेस वार्ता कर पटाक्षेप किया. उन्होंने बताया कि आरोपी राहुल झा को सीकर जिले के रींगस से हिरासत में लिया गया. पूछताछ के बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक तौर पर बड़ी बेटी और अपनी पत्नी से मनमुटाव के चलते इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात सामने आई है.

पत्नी और बेटी से मतभेद की बात आई सामने: डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, करधनी थाना इलाके की गोविंद वाटिका स्थित एक घर में शुक्रवार सुबह गीता झा (40), उसकी बेटी नंदिनी (22), राधिका (17) और गौरी (14) के शव मिले थे. गीता झा का पति राहुल झा इस घटना के बाद से ही घर से लापता था. आखिरकार उसे रींगस से पकड़ने में सफलता मिली. उसे जयपुर लाकर पूछताछ की तो सामने आया कि बड़ी बेटी नंदिनी से कुछ मुद्दों पर उसके मतभेद थे, जिसे लेकर उसके मन में यह बात आई कि उसकी पत्नी उसे सही रास्ता नहीं दिखा रही है और छोटी बेटियों पर भी इन बातों का गलत असर पड़ रहा है.

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बात नहीं मानी तो चला गया डिप्रेशन में: डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में यह भी सामने आया है कि जिस रात को उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. उससे पहले भी उसने अपनी बड़ी बेटी को कोई काम बताया था, जो उसने नहीं किया. इसका उस पर गहरा असर पड़ा. वह काफी डिप्रेशन में चला गया और आखिरकार उसने यह खौफनाक कदम उठाने की ठान ली. पहले उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर मझली और छोटी बेटी की भी सीमेंट ब्लॉक से सिर कुचलकर हत्या कर दी. इसके बाद बड़ी बेटी की हत्या की.

जयपुर से पहुंचा खाटूश्यामजी: पुलिस की जांच में सामने आया है कि राहुल झा शुक्रवार 11 सितंबर को करीब 7 बजे अपने घर से निकला था. इसके बाद वह खाटूश्यामजी दर्शन करने पहुंचा, जहां होटल में कमरा किराए पर लेकर रहा. होटल में खर्च के रुपए खत्म होने के बाद उसने अपनी सोने की अंगूठी बेचने की भी कोशिश की. हालांकि, होटल वाले ने अंगूठी के बदले रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राहुल झा होटल छोड़कर रींगस पहुंच गया. उसके रींगस में होने की जानकारी जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम को मिली. टीम ने उसे रींगस से हिरासत में लिया.