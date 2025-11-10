जयपुर, जोधपुर, कोटा में अब शहरी सरकार नहीं, अफसरों के हाथ में तीनों नगर निगमों की कमान
जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगमों की कमान प्रशासनिक हाथों में जाने से पार्षदों का दखल बेअसर हो जाएगा.
Published : November 10, 2025 at 6:47 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और कोटा की शहरी सरकारें आज यानी 10 नवंबर से बदल गई हैं. 6 साल बाद ये तीनों शहर फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट आए हैं. अब हर शहर में सिर्फ एक नगर निगम रहेगा. सरकार ने सभी छह निगमों को मर्ज कर दिया है और इनकी बागडोर अब जनप्रतिनिधियों से निकलकर अफसरों के हाथों में पहुंच गई है. तीनों संभागीय आयुक्त अब प्रशासक के तौर पर कामकाज संभालेंगे. यानी अब शहर का कौन-सा काम कब और कैसे होगा, ये तय अधिकारी करेंगे, न कि मेयर या पार्षद.
500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च: 10 नवंबर से जयपुर, जोधपुर और कोटा में जनता की चुनी हुई शहरी सरकारें इतिहास बन गई हैं. साल 2019 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने इन तीनों महानगरों में दो-दो नगर निगम बना दिए थे. मकसद बताया गया था प्रशासनिक दक्षता और तेज विकास, लेकिन हुआ उल्टा. दो दफ्तर, दो बजट, दो महापौर और बीच में उलझा आम नागरिक. जयपुर हेरिटेज निगम पर अकेले पांच साल में करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आ गया. अब सरकार ने इस 'ड्यूल सिस्टम' को खत्म करते हुए फिर से 'वन सिटी, वन कॉर्पोरेशन' की राह पकड़ी है.
प्रशासनिक नियंत्रण लागू: राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि आज से तीनों शहरों में फिर एक ही नगर निगम होगा. जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम और कोटा नगर निगम. आमजन के लिए सबसे बड़ा बदलाव यही होगा कि उनके पार्षदों की सिफारिशें और लेटरहेड अब असरदार नहीं रहेंगे. आधार अपडेट, पेंशन आवेदन या सफाई की शिकायत अब सब कुछ सीधे प्रशासनिक चैन से होगा. न पार्षद का फोन काम करेगा, न मेयर की सिफारिश. अब गलियों से लेकर निगम दफ्तरों तक, 'जनप्रतिनिधि शासन' की जगह 'प्रशासनिक नियंत्रण' लागू हो गया है.
एसआईआर के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना: सरकार का प्लान है कि अब फरवरी 2026 में पूरे राजस्थान के नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं. अभी 50 निकायों का कार्यकाल दिसंबर में, 90 का जनवरी में और एक निकाय का फरवरी में कार्यकाल पूरा होना है. इसलिए आने वाले चार महीने पूरे राज्य में प्रशासकीय मोड रहेगा. उधर, राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी तक विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसके बाद ही नए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. फिलहाल राजस्थान में कुल 309 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 116 पिछले कुछ वर्षों में ग्राम पंचायतों को अपग्रेड कर बनाए गए थे. अब जयपुर, जोधपुर और कोटा के तीन निगम खत्म होने के बाद राज्य फिर से अपने मूल ढांचे की ओर लौट आया है. यानी आने वाला साल राजस्थान के लिए निकाय चुनावों का साल होगा.
बहरहाल, अब जयपुर, जोधपुर और कोटा में न मेयर रहेंगे, न पार्षद. अब प्रशासनिक व्यवस्था अगले कुछ महीनों तक नगर सेवाओं को सुचारू रखेगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया निर्विघ्न पूरी हो सके. फरवरी 2026 में प्रस्तावित निकाय चुनावों के साथ ही इन शहरों में फिर से जनप्रतिनिधि सरकार की वापसी होगी. यानी फिलहाल इंतजार उस नए जनादेश का है, जो इन शहरों के भविष्य की दिशा तय करेगा.