राजस्थान के तीन बड़े नगर निगमों में नवंबर से लगेगा प्रशासक, चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री ने कही ये बात

जयपुर: राजस्थान के तीन प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों में अगले महीने नवंबर के पहले सप्ताह से प्रशासक नियुक्त हो जाएगा. नए बोर्ड के गठन तक यह व्यवस्था रहेगी. इन शहरों के नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण ये व्यवस्था लागू की जाएगी. इन तीनों शहरों के दो-दो निगमों को सरकार पहले ही एक कर चुकी है. इसकी गजट अधिसूचना जारी हो चुकी.

वर्तमान में प्रदेश में कुल 312 नगरीय निकाय हैं. नवंबर में जयपुर, जोधपुर और कोटा के दो-दो निगमों के एकीकरण के बाद यह संख्या घटकर 309 रह जाएगी. सरकार ने इन शहरों के सीमा विस्तार, वार्ड परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है.

'एक राज्य-एक चुनाव' की कोशिश: शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार अब 'एक राज्य-एक चुनाव' की दिशा में अंतिम तैयारियां कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि परंपरागत रूप से बड़े नगरीय निकायों में प्रशासक के तौर पर संभागीय आयुक्त को ही जिम्मेदारी दी जाती रही है और इस बार भी वही व्यवस्था लागू होगी. आरक्षण की लॉटरी निकालने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.