राजस्थान के तीन बड़े नगर निगमों में नवंबर से लगेगा प्रशासक, चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री ने कही ये बात
राजस्थान के जयपुर, जोधपुर व कोटा निगमों का कार्यकाल समाप्त होने से नवंबर में प्रशासक शासन लगेगा. सरकार एक साथ चुनाव की तैयारी में है.
Published : October 16, 2025 at 2:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान के तीन प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों में अगले महीने नवंबर के पहले सप्ताह से प्रशासक नियुक्त हो जाएगा. नए बोर्ड के गठन तक यह व्यवस्था रहेगी. इन शहरों के नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण ये व्यवस्था लागू की जाएगी. इन तीनों शहरों के दो-दो निगमों को सरकार पहले ही एक कर चुकी है. इसकी गजट अधिसूचना जारी हो चुकी.
वर्तमान में प्रदेश में कुल 312 नगरीय निकाय हैं. नवंबर में जयपुर, जोधपुर और कोटा के दो-दो निगमों के एकीकरण के बाद यह संख्या घटकर 309 रह जाएगी. सरकार ने इन शहरों के सीमा विस्तार, वार्ड परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है.
'एक राज्य-एक चुनाव' की कोशिश: शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार अब 'एक राज्य-एक चुनाव' की दिशा में अंतिम तैयारियां कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि परंपरागत रूप से बड़े नगरीय निकायों में प्रशासक के तौर पर संभागीय आयुक्त को ही जिम्मेदारी दी जाती रही है और इस बार भी वही व्यवस्था लागू होगी. आरक्षण की लॉटरी निकालने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
कई निकायों में पहले ही प्रशासक: जिन नगरीय निकायों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है, वहां अधिकांश में उपखंड अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. नवंबर में जयपुर, जोधपुर और कोटा में भी यही व्यवस्था लागू होगी. मंत्री ने बताया कि एक नगरीय निकाय में वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है.
बहरहाल, सरकार का लक्ष्य है कि आगामी चुनाव एक साथ कराए जाएं ताकि प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके. लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव की तारीख के जनवरी 2026 में ऐलान होने के ही आसार हैं.
राज्य में पूर्व नगरीय निकायों की स्थिति:
- 49 निकाय - कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त
- 6 निकाय - कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त
- 50 निकाय - कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त
- 90 निकाय - कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त
- 1 निकाय - कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त