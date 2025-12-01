ETV Bharat / state

मासूमों का दर्द : 51 साल से जेके लोन अस्पताल को MIR मशीन का इंतजार, अब IPD टावर बनाने की तैयारी

जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े बच्चों के चिकित्सा अस्पताल जेके लोन में एमआरआई मशीन नहीं होने के कारण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को इलाज से पहले ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे लाए जाते हैं, जिनके लिए एमआरआई जांच अनिवार्य होती है. ऐसे में बच्चो की एमआरआई के लिए उन्हें एसएसएस अस्पातल भेजा जाता है. आमतौर पर रात में बच्चो की एमआरआई की जाती है और बच्चो को मजबूरन रात में एसएमएस अस्पताल लाया जाता है. सरकार हर साल करोड़ो रुपए इलाज के लिए खर्च करती है, लेकिन बच्चों का यह दर्द शायद सरकार को दिखाई नहीं दे रहा. जबकि जेके लोन से SMS रेफर करने की प्रक्रिया भी काफी पेचीदा होती है. अस्पताल की शुरुआत से लेकर अब तक MRI मशीन नहीं लग पाई, जिसके चलते गंभीर रूप से बीमार बच्चों को जांच के लिए मजबूरन सवाई मानसिंह अस्पताल भेजना पड़ता है. छोटे बच्चों को दूसरे अस्पताल ले जाना बेहद कष्टकारी और जोखिम से भरा होता है. कई बार बच्चे वेंटिलेटर या क्रिटिकल केयर सपोर्ट पर होते हैं. ऐसे में उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना परिवार और चिकित्सा टीम, दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. डॉ. दीपक माहेश्वरी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)