मासूमों का दर्द : 51 साल से जेके लोन अस्पताल को MIR मशीन का इंतजार, अब IPD टावर बनाने की तैयारी

छोटे बच्चों को दूसरे अस्पताल ले जाना बेहद कष्टकारी और जोखिम से भरा होता है. जानिए जेके लोन की स्थिति और बड़ी चुनौती...

JK Loan Hospital
जयपुर जेके लोन अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े बच्चों के चिकित्सा अस्पताल जेके लोन में एमआरआई मशीन नहीं होने के कारण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को इलाज से पहले ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे लाए जाते हैं, जिनके लिए एमआरआई जांच अनिवार्य होती है. ऐसे में बच्चो की एमआरआई के लिए उन्हें एसएसएस अस्पातल भेजा जाता है. आमतौर पर रात में बच्चो की एमआरआई की जाती है और बच्चो को मजबूरन रात में एसएमएस अस्पताल लाया जाता है.

सरकार हर साल करोड़ो रुपए इलाज के लिए खर्च करती है, लेकिन बच्चों का यह दर्द शायद सरकार को दिखाई नहीं दे रहा. जबकि जेके लोन से SMS रेफर करने की प्रक्रिया भी काफी पेचीदा होती है. अस्पताल की शुरुआत से लेकर अब तक MRI मशीन नहीं लग पाई, जिसके चलते गंभीर रूप से बीमार बच्चों को जांच के लिए मजबूरन सवाई मानसिंह अस्पताल भेजना पड़ता है. छोटे बच्चों को दूसरे अस्पताल ले जाना बेहद कष्टकारी और जोखिम से भरा होता है. कई बार बच्चे वेंटिलेटर या क्रिटिकल केयर सपोर्ट पर होते हैं. ऐसे में उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना परिवार और चिकित्सा टीम, दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.

डॉ. दीपक माहेश्वरी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : जेके लोन अस्पताल में बच्चों की होगी पीडियाट्रिक CTVS सर्जरी

51 साल पुराना : जयपुर का यह JK लोन अस्पताल लगभग 51 साल पुराना है. हर दिन हजारों की संख्या में भी बच्चों का इलाज अस्पताल में किया जाता है. हालांकि, अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है लेकिन एमआरआई का इंतजार आज भी जारी है. मामले को लेकर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि JK लोन के साथ-साथ जयपुर के कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल है, जहां हम हमारा की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही अस्पतालों में MRI मशीन इंस्टॉल कर दी जाएगी.

  • अस्पताल में हर साल 5 लाख से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए पहुंचते हैं.
  • राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी मरीज आते हैं इलाज के लिए.
  • इनमें 50,000 से अधिक बच्चों को सालाना अस्पताल में भर्ती किया जाता है.
  • पिछले बजट में अस्पताल में 100 बेड बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 बेड करने की तैयारी चल रही है.

आईपीडी टावर का निर्माण : डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि सवाई मानसिंह अस्पताल की तर्ज पर जेके लोन अस्पताल में भी एक आईपीडी टावर बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके. यह टावर बनने के बाद लगभग सभी प्रकार का इलाज बच्चों का इस अस्पताल में हो सकेगा और हाल ही में अस्पताल में एक CTVS डिपार्टमेंट भी शुरू किया गया है. जिसके बाद बच्चों के दिल का इलाज अब जेके लोन अस्पताल में किया जा रहा है.

  • 74 करोड़ की लागत से बनेगा टावर.
  • एक ही छत के नीचे तमाम तरह के इलाज की भी मिलेगी सुविधा.
  • 11 मंजिला आईपीडी टावर बनाने की है तैयारी.
  • सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव.

यदि समय पर यह टावर बनकर तैयार होता है तो निश्चित तौर पर मासूम बच्चों को एक बेहतर इलाज अस्पताल में मिल सकेगा. हालांकि पिछले कुछ समय से जेके लोन अस्पताल में इलाज से जुड़ी सुविधाओं का काफी विस्तार भी किया गया है.

संपादक की पसंद

