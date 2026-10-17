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जयपुर में मिलावट पर वार: बेकरी शॉर्टनिंग बनाने वाले प्लांट पर छापा, 2700 किलो माल सीज

बेकरी शॉर्टनिंग बनाने वाले प्लांट पर छापा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है. केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित निजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कार्रवाई की. इस दौरान दल ने 2 हजार किलो से अधिक बेकरी शॉर्टनिंग सीज की. बेकरी शॉर्टनिंग एक प्रकार की खाद्य वसा है, जिसका इस्तेमाल बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, कुकीज, पफ, ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पाद बनाने में किया जाता है. यह बेकरी उत्पादों को मुलायम, कुरकुरा, परतदार और लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करती है.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ‘बेकरी शॉर्टनिंग’ के नाम पर चंचल, नेहा गोल्ड और जय श्री गोल्ड सहित विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है. विभाग ने उत्पाद की प्रकृति, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जांच शुरू कर दी है.