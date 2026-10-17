जयपुर में मिलावट पर वार: बेकरी शॉर्टनिंग बनाने वाले प्लांट पर छापा, 2700 किलो माल सीज
जयपुर के झोटवाड़ा में खाद्य सुरक्षा दल ने छापा मारकर बिस्कुट-केक में इस्तेमाल होने वाली करीब 2700 किलो संदेहास्पद बेकरी शॉर्टनिंग सीज की.
Published : October 17, 2026 at 7:07 PM IST
जयपुर: प्रदेश में ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है. केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित निजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कार्रवाई की. इस दौरान दल ने 2 हजार किलो से अधिक बेकरी शॉर्टनिंग सीज की. बेकरी शॉर्टनिंग एक प्रकार की खाद्य वसा है, जिसका इस्तेमाल बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, कुकीज, पफ, ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पाद बनाने में किया जाता है. यह बेकरी उत्पादों को मुलायम, कुरकुरा, परतदार और लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करती है.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ‘बेकरी शॉर्टनिंग’ के नाम पर चंचल, नेहा गोल्ड और जय श्री गोल्ड सहित विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है. विभाग ने उत्पाद की प्रकृति, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जांच शुरू कर दी है.
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2,699 किलो उत्पाद सीज: खाद्य सुरक्षा दल ने नमूनों की जांच के लिए सैंपल लेने की कार्रवाई के साथ ही बाजार में बिक्री के लिए तैयार 2,699.2 किलोग्राम बेकरी शॉर्टनिंग को सीज कर दिया है. विभाग की सतर्कता के कारण त्योहारी सीजन में इस उत्पाद की बिक्री पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी गई है. वर्तमान में उत्पाद की गुणवत्ता और नियमानुसार लेबलिंग से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.
जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई: अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों के नाम या लेबल की आड़ में नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इस अभियान के तहत निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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