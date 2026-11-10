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Jaipur Crime: शोरूम खुलते ही चंद मिनटों में गहने लूटकर भागा बदमाश, चाकू से कर्मचारियों को डराया, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: वैशाली नगर में मंगलवार को दिनदहाड़े ज्वैलरी शोरूम में लूट हो गई. पीली टोपी पहनकर आया बदमाश शोरूम खुलने का इंतजार करता रहा. दुकान खुलते ही वह अंदर घुसा और बुजुर्ग गार्ड व महिला स्टाफ को चाकू दिखाकर सोने के नेकलेस, अंगूठी और अन्य ज्वैलरी लूटकर फरार हो गया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई. वैशाली नगर थाना और जयपुर पश्चिम डीएसटी बदमाश की पहचान व गिरफ्तारी में जुटी है. दीपावली पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस वारदात ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.