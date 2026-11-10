Jaipur Crime: शोरूम खुलते ही चंद मिनटों में गहने लूटकर भागा बदमाश, चाकू से कर्मचारियों को डराया, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
जयपुर के वैशाली नगर में दिनदहाड़े लूट से हड़कंप, तीन थानों की पुलिस और डीएसटी लुटेरे की तलाश में जुटी.
Published : November 10, 2026 at 5:27 PM IST
जयपुर: वैशाली नगर में मंगलवार को दिनदहाड़े ज्वैलरी शोरूम में लूट हो गई. पीली टोपी पहनकर आया बदमाश शोरूम खुलने का इंतजार करता रहा. दुकान खुलते ही वह अंदर घुसा और बुजुर्ग गार्ड व महिला स्टाफ को चाकू दिखाकर सोने के नेकलेस, अंगूठी और अन्य ज्वैलरी लूटकर फरार हो गया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई. वैशाली नगर थाना और जयपुर पश्चिम डीएसटी बदमाश की पहचान व गिरफ्तारी में जुटी है. दीपावली पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस वारदात ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सिर पर टोपी, चेहरे पर नकाब पहनकर वारदात: जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि वारदात वैशाली नगर थाना इलाके की है. सुबह करीब 10:30 बजे पीली टोपी पहने एक नकाबपोश बदमाश ज्वैलरी शोरूम पहुंचा. उसने शोरूम में मौजूद गार्ड और महिला स्टाफ को चाकू दिखाकर डराया. दोनों को धमकाकर वह अंदर ले गया. वह सोने के करीब 25-30 गहने लेकर मौके से भाग गया. उनका कहना है कि घटना की जानकारी मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौका निरीक्षण किया है. बदमाश की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
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बिना नंबर की स्कूटी से आया नकाबपोश: प्रशांत किरण ने बताया कि बदमाश स्कूटी से शोरूम आया था, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी. वह शोरूम खुलने से पहले ही आसपास इंतजार कर रहा था. जैसे ही शोरूम खुला, वह अंदर दाखिल हो गया. अंदर मौजूद बुजुर्ग गार्ड को चाकू दिखाया और फिर महिला सेल्स स्टाफ को भी चाकू की नोक पर डराकर वारदात को अंजाम दिया. वैशाली नगर थाने के अलावा दो अन्य थानों की पुलिस और डीएसटी बदमाश की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
रेकी कर वारदात को अंजाम देने की संभावना:प्रशांत किरण ने बताया-सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश के आने और जाने का रूट चार्ट तैयार करवाया गया है. इसके अलावा साइबर टीम भी तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मामले का खुलासा करने में जुटी है. जल्द से जल्द बदमाश की गिरफ्तारी कर लूट का माल बरामद करने की कवायद जारी है. रेकी के बाद वारदात को अंजाम देने का अंदेशा है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है.
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आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ते का इस्तेमाल: प्रशांत किरण ने बताया-दीपावली के बाद स्टाफ के कुछ लोग छुट्टी पर रहते हैं और ग्राहकों की भीड़ भी कम रहती है. सुबह शोरूम खुलते ही वारदात को अंजाम दिया गया, जब आमतौर पर चहल-पहल भी कम होती है. सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में सामने आया है कि उसने आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ता रखा. ऐसे में प्रारंभिक तौर पर रैकी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
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तीन थानों की पुलिस और डीएसटी जुटी तलाश में: इस वारदात के बाद बड़ा सवाल यह है कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए जयपुर में दिन-रात नाकाबंदी चल रही है. पुलिस की अतिरिक्त टीमें सड़कों पर तैनात हैं, इसके बावजूद बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी से आया और लूट की वारदात को अंजाम देकर निकल गया. उसे शोरूम के खुलने के समय की भी जानकारी थी. ऐसे में इस वारदात के पीछे पूरी प्लानिंग का भी अंदेशा है. फिलहाल तीन थानों की पुलिस और डीएसटी के जवान सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटे हैं.
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