जयपुर ज्वेलरी शो में ट्राइबल संस्कृति की अनोखी झलक, चांदी का ताजमहल और रत्न जड़ित गिटार शोकेस

ज्वेलरी आर्टिस्ट दृशी जैन का कहना है कि वर्ली आर्ट भारत की एक प्रसिद्ध जनजातीय लोककला है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों से हुई है. यह कला अपनी सरल आकृतियों और गहरे सांस्कृतिक अर्थ के लिए जानी जाती है. वर्ली आर्ट केवल सजावटी कला नहीं है, बल्कि यह जीवन, प्रकृति और समुदाय के बीच सामंजस्य को दर्शाती है. परंपरागत रूप से इसे घरों की दीवारों पर शुभ अवसरों, विवाह और त्योहारों के समय बनाया जाता था.

जयपुर : जयपुर में आयोजित हो रहे जयपुर ज्वेलरी शो में इस बार सिर्फ ज्वेलरी और कीमती रत्नों की चमक-दमक ही नजर नहीं आ रही, बल्कि इसमें भारत की समृद्ध ट्राइबल संस्कृति भी गहनों के जरिए जीवंत नजर आई है. देश के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिस्ट और ज्वेलरी डिजाइनर्स ने आदिवासी जीवन, परंपराओं और प्रतीकों को अपने डिजाइनों में उकेर कर शो को एक अलग पहचान दी.

वर्ली आर्ट की प्रमुख विशेषताएं : दृशी जैन का कहना है कि वर्ली आर्ट का उपयोग आदिवासी क्षेत्र में गहनों पर भी देखने को मिलता है और हम इस कला को फिर से जीवित कर रहे हैं. हम लोग घरों की सजावट से लेकर ज्वेलरी पर इस आर्ट को उकेर रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके. वर्ली आर्ट में ग्रामीण और आदिवासी जीवन, खेती, नृत्य, शिकार, उत्सव, पेड़, जानवर और प्रकृति से जुड़ा जीवन को दर्शाया गया है. इसमें चावल के आटे से बना सफेद रंग, पेड़ों की गोंद का प्रयोग किया जाता है.

भगवान विष्णु के दशावतार को दर्शाती एंटीक शोपीस (ETV Bharat Jaipur)

चांदी का ताज महल : जयपुर ज्वेलरी शो में चांदी का ताज महल भी काफी चर्चा में है. तकरीबन 35 किलो चांदी से बने इस ताज महल को बनाने में 2 से 3 साल लगे और इस पर ऑक्साइड कलर से अलग रूप दिया गया है. शो में भगवान विष्णु के दशावतार को दर्शाती एंटीक शोपीस ज्वेलरी भी शोकेस की गई है. इसके अलावा रखने जड़ित गिटार भी इस शो में शोकेस किया गया है. इस गिटार को बनाने वाले ज्वेलर्स का कहना है कि यह ओरिजनल गिटार की तरह धुन निकालता है.

ज्वेलरी शो में ज्वेलरी आर्टिस्ट (ETV Bharat Jaipur)

क्ले आर्ट : जयपुर ज्वेलरी शो में क्ले आर्ट से बनी ज्वेलरी भी प्रदर्शित की गई है और उसे मौके पर ही तैयार किया जा रहा है. ज्वेलरी आर्टिस्ट यशना राजपूत का कहना है कि क्ले आर्ट्स से हम ज्वेलरी, कीचेन, हुक्स आदि तैयार करते हैं. क्ले आर्ट यानी मिट्टी से कला गढ़ने की सबसे प्राचीन कला है. इसमें प्राकृतिक मिट्टी को हाथों और सरल औजारों की मदद से आकार देकर आकर्षक कलाकृतियां तैयार की जाती हैं. क्ले आर्ट के तहत मूर्तियां, सजावटी वस्तुएं, बर्तन, दीपक और देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं. समय के साथ क्ले आर्ट ने आधुनिक रूप भी अपनाया है, अब इसका उपयोग होम डेकोर, आर्ट गैलरी, फैशन एक्सेसरीज और यहां तक कि ज्वेलरी डिजाइन में भी किया जा रहा है. जयपुर ज्वेलरी शो जैसे मंचों पर क्ले आर्ट से प्रेरित डिज़ाइनों ने लोगों का खास ध्यान खींचा है.