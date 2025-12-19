ETV Bharat / state

सोने में सजी राम कथा, ज्वेलर ने नेकलेस में रचा प्रभु का जीवन दर्शन

आदित्य अत्रे जयपुर: राजस्थान के जयपुर ज्वेलरी शो में आस्था, कला और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला है. शो में आए जयपुर के एक ज्वेलर ने सोने के विशेष नेकलेस में प्रभु श्रीराम के संपूर्ण जीवन दर्शन को साकार कर दिया है. यह नेकलेस न केवल आभूषण है, बल्कि राम कथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाली एक दुर्लभ कलाकृति भी है. ज्वेलर शुभम ने बताया कि इस नेकलेस को धनुष के आकार में तैयार किया गया है, जिसमें राम दरबार दिखाया गया है. उन्होंने बताया कि इस विशेष नेकलेस की डिजाइनिंग में प्रभु श्रीराम के जीवन के प्रमुख प्रसंगों को बेहद सूक्ष्म और कलात्मक ढंग से उकेरा गया है. बाल्यकाल से लेकर गुरुकुल, वनवास, लंका विजय और रामराज्य की स्थापना तक की कथा को सोने के इस नैकलेस में उकेरी गई है. खास बात यह है कि हर दृश्य को अलग-अलग पैनल के रूप में गढ़ा गया है, जो एक-दूसरे से जुड़कर पूरी राम कथा का प्रवाह प्रस्तुत करता है. सोने में सजी राम कथा, देखिए और सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)