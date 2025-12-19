सोने में सजी राम कथा, ज्वेलर ने नेकलेस में रचा प्रभु का जीवन दर्शन
महीनों की मेहनत, पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक तकनीक का संगम. ज्वेलर ने नेकलेस में उकेर दिया भगवान का जीवन दर्शन.
Published : December 19, 2025 at 7:01 PM IST
आदित्य अत्रे
जयपुर: राजस्थान के जयपुर ज्वेलरी शो में आस्था, कला और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला है. शो में आए जयपुर के एक ज्वेलर ने सोने के विशेष नेकलेस में प्रभु श्रीराम के संपूर्ण जीवन दर्शन को साकार कर दिया है. यह नेकलेस न केवल आभूषण है, बल्कि राम कथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाली एक दुर्लभ कलाकृति भी है.
ज्वेलर शुभम ने बताया कि इस नेकलेस को धनुष के आकार में तैयार किया गया है, जिसमें राम दरबार दिखाया गया है. उन्होंने बताया कि इस विशेष नेकलेस की डिजाइनिंग में प्रभु श्रीराम के जीवन के प्रमुख प्रसंगों को बेहद सूक्ष्म और कलात्मक ढंग से उकेरा गया है. बाल्यकाल से लेकर गुरुकुल, वनवास, लंका विजय और रामराज्य की स्थापना तक की कथा को सोने के इस नैकलेस में उकेरी गई है. खास बात यह है कि हर दृश्य को अलग-अलग पैनल के रूप में गढ़ा गया है, जो एक-दूसरे से जुड़कर पूरी राम कथा का प्रवाह प्रस्तुत करता है.
6 से 7 महीने में तैयार : ज्वेलर के अनुसार इस नेकलेस को तैयार करने में 6 से 7 महीनों की मेहनत लगी है. पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक तकनीक के मेल से इसे आकार दिया गया है. कारीगरों ने माइक्रो एंग्रेविंग तकनीक का इस्तेमाल कर सोने पर बेहद बारीक आकृतियां उकेरी हैं, जिससे हर पात्र की भाव-भंगिमा और दृश्य की गहराई स्पष्ट दिखाई देती है. नेकलेस में तकरीबन 600 ग्राम से अधिक सोना काम में लिया गया है.
शुभम का कहना है कि इस अनूठी कृति का उद्देश्य केवल आभूषण तैयार करना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है. ज्वेलर का कहना है कि प्रभु श्रीराम का जीवन सत्य, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है.
राम सेतु भी दिखाया गया : शुभम ने बताया कि धनुष के आकार का यह नेकलेस इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें भगवान राम की जीवनी के साथ-साथ एक भव्य राम दरबार भी समाया हुआ है और राम सेतु का दर्शन भी देखने को मिलता है. इसके साथ ही भगवान हनुमान का माता सीता से अशोक वाटिका में हुआ संवाद भी दिखाया गया है.