ETV Bharat / state

जयपुर ज्वैलरी शो 19 दिसंबर से, 'कलर्ड जेमस्टोन्स' थीम पर होगा केंद्रित

जेजेएस 2025 इस बार 660 एग्जीबिटर्स के साथ अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा. इसमें सोने, जेमस्टोन और चांदी की ज्वैलरी के बूथ लगेंगे.

Jaipur Jewellery Show 2025
जेएसएस 2025 के पोस्टर का विमोचन करते अतिथि (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर ज्वैलरी शो (जेजेएस) इस वर्ष 'कलर्ड जेमस्टोन्स' (रंगीन रत्न) की थीम के साथ 19 से 22 दिसंबर तक जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में होगा. जेजेएस दिसंबर शो के रूप में विश्वभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है, यहां शीर्ष जवाहरात कारोबारी अपने नए डिजाइन और उत्कृष्ट कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं. इसे देश-विदेश के वार्षिक कैलेंडर में प्रमुखता से शामिल किया जाता है.

जेजेएस के मानद सचिव राजीव जैन ने कहा कि पिछले कई वर्षों से ज्वैलरी उद्योग का अग्रणी मंच, जेजेएस दिसंबर में अपनी पूरी भव्यता के साथ लौट रहा है. शो को सफल बनाने के लिए जेजेएस की टीम जुटी हुई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में महज 67 स्टॉलों के साथ शुरू हुए इस शो में तब से काफी बदलाव आया है. 2004 में इसमें बड़ी छलांग देखने को मिली, जब 189 बूथ लगाए गए और तब से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 2005 में वेन्यू को राजमहल पैलेस में स्थानांतरित किया गया, जहां 276 स्टॉल थे.

पढ़ें: 22वां जयपुर ज्वैलरी शो: उद्योग मंत्री बोले-राजस्थान की जीडीपी में 17 प्रतिशत योगदान रत्न एवं आभूषण उद्योग का

रंगीन रत्नों पर विशेष फोकस: जेजेएस के उपाध्यक्ष दिनेश खटोरिया ने बताया कि 67 बूथों के साथ छोटी शुरुआत करने के बाद इस शो ने नई ऊंचाइयां छुई हैं. इस बार जेजेएस-2025 में 1227 बूथ होंगे. अपने 23 वर्षों की यात्रा में जेजेएस ने हर साल एक विशेष रत्न या थीम को प्रमुखता दी है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष की मुख्य थीम 'कलर्ड जेमस्टोन्स' – 'शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर' (हर रंग में सपने सजाना) रखी गई है. इस थीम के तहत विशेष रूप से विभिन्न रंगीन रत्नों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जेजेएस 2025, 1227 बूथ और 660 प्रदर्शकों के साथ अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा. इसमें 624 सोने के ज्वैलरी, 314 लूज जेमस्टोन (ढीले रत्न), 74 चांदी के ज्वैलरी और 74 एलाइड मशीनरी के बूथ शामिल होंगे.

पुराने और नए एग्जीबिटर्स की भागीदारी: जेजेएस-2025 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बैंकॉक से एक बूथ शामिल है. इसके अतिरिक्त, जयपुर के साथ-साथ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलुरू, हैदराबाद और अहमदाबाद से भी प्रदर्शक आ रहे हैं. जेजेएस में न केवल पुराने प्रदर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, बल्कि नए प्रदर्शक भी इस ब्रांड में भाग लेने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं. इस बार कई राष्ट्रीय ब्रांड भी हिस्सा लेंगे. आयोजन में 8 हजार से अधिक व्यापारिक आगंतुक और लगभग 50 हजार घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दर्शक के शामिल होने की उम्मीद है.

TAGGED:

COLOURED GEMSTONES
JSS THEME COLOURED GEMSTONES
GOLD AND SILVER JWELLERY
JAIPUR JEWELLERY SHOW 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.