जयपुर में जमीन लेने की सोच रहे हैं तो जेडीए ला रहा नए ऑप्शन, अगले महीने एक साथ आएंगी पांच योजनाएं
प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर JDA की ये योजनाएं लॉन्च होंगी.
Published : November 7, 2026 at 2:01 PM IST
जयपुर: जयपुर में जमीन में इन्वेस्ट करने और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रहे इन्वेस्टर्स के लिए अगले महीने नए अवसर खुलने जा रहे हैं. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) एक साथ पांच नई योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में है. खास बात यह है कि इन योजनाओं में सिर्फ आवासीय भूखंड ही नहीं होंगे, बल्कि ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस, रिसोर्ट और वेयर हाउस जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. इन योजनाओं को प्रवासी राजस्थानी दिवस और राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ के आयोजनों के दौरान लॉन्च करने की तैयारी है.
लोगों के लिए JDA की दो योजनाएं खास रहने वाली हैं. पहली योजना दूदू के भोजपुर में विकसित होगी. अजमेर रोड से करीब 800 मीटर अंदर 23 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित इस योजना में 644 आवासीय भूखंड होंगे. इसकी आरक्षित दर 11 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर रखी गई है. दूसरी योजना मानपुरा टीलावाला में प्रस्तावित है, जहां 106 भूखंड विकसित किए जाएंगे. इस योजना की आरक्षित दर 15 हजार 500 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रस्तावित है. दोनों योजनाओं का रेरा पंजीकरण अंतिम चरण में है.
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आवासीय के साथ निवेश के भी खुलेंगे रास्ते: JDA की इस बार की योजना में आवासीय जरूरतों के साथ निवेश और कारोबार को भी जगह दी गई है. नेवटा-खटवाड़ा में 47 भूखंडों की ग्रुप हाउसिंग योजना लाई जाएगी. रूपा की नांगल में 29 भूखंडों वाली फार्म हाउस और रिसोर्ट योजना प्रस्तावित है. वहीं, चिरोटा में 38 भूखंडों की जनरल वेयर हाउस योजना विकसित की जाएगी. इन तीनों योजनाओं में भूखंडों का आवंटन नीलामी के जरिए होगा. यानी इच्छुक इन्वेस्टर्स को नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर भूखंड हासिल करने का मौका मिलेगा.
प्रवासी राजस्थानी दिवस पर मिल सकती है सौगात: जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर JDA की ये योजनाएं लॉन्च होंगी. इसके जरिए एक तरफ आमजन को आवासीय भूखंडों के नए विकल्प मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों और कारोबारियों के लिए भी अवसर उपलब्ध होंगे. फिलहाल दोनों आवासीय योजनाओं के रेरा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है. इसके बाद लॉन्चिंग और आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
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