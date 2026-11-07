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जयपुर में जमीन लेने की सोच रहे हैं तो जेडीए ला रहा नए ऑप्शन, अगले महीने एक साथ आएंगी पांच योजनाएं

जेडीए जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर में जमीन में इन्वेस्ट करने और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रहे इन्वेस्टर्स के लिए अगले महीने नए अवसर खुलने जा रहे हैं. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) एक साथ पांच नई योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में है. खास बात यह है कि इन योजनाओं में सिर्फ आवासीय भूखंड ही नहीं होंगे, बल्कि ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस, रिसोर्ट और वेयर हाउस जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. इन योजनाओं को प्रवासी राजस्थानी दिवस और राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ के आयोजनों के दौरान लॉन्च करने की तैयारी है.