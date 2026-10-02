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जयपुर में पैदल यात्रियों को बड़ी राहत:सड़कों पर बनेंगे 9 KM लंबे फुटपाथ, दीपावली से पहले शुरू होगा काम

जयपुर विकास प्राधिकरण के बाहर से गुजरता ट्रैफिक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहर की पांच प्रमुख सड़कों पर पैदल चलने वालों को बड़ी राहत मिलेगी. जयपुर विकास प्राधिकरण(जेडीए) करीब 9 किलोमीटर लंबे फुटपाथ बनाएगा. इससे कोचिंग और व्यावसायिक इलाकों में छात्रों और आम लोगों के लिए सुरक्षित पैदल मार्ग मिलेगा. जेडीए की ओर से फुटपाथ के साथ हरित विकास भी किया जाएगा. इसके लिए जेडीए ने 6.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है और दीपावली से पहले काम शुरू करने की तैयारी है.

इन पांच सड़कों पर बनेगा फुटपाथ: जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया- फुटपाथ निर्माण का काम न्यू सांगानेर रोड, किंग्स रोड, गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर 80 फीट रोड और हंस मार्ग पर किया जाएगा. न्यू सांगानेर रोड पर गुर्जर की थड़ी से अजमेर रोड तक और किंग्स रोड पर गोपालपुरा बाईपास से अजमेर रोड तक फुटपाथ विकसित होगा. इसी तरह गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी से किसान धर्म कांटा तक, महेश नगर 80 फीट रोड और हंस मार्ग पर गोपालपुरा बाईपास से रिद्धि-सिद्धि अंडरपास तक फुटपाथ निर्माण किया जाएगा. पढ़ें: जयपुर: महल रोड पर यू-टर्न से मिलेगी राहत, तो ज्ञान आश्रम पुलिया 6 महीने रहेगी बंद