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जेडीए का सेवा सेतु अभियान: अब दफ्तरों के चक्कर खत्म, आपके जोन में ही होगा समाधान, देखें पूरा शेड्यूल

आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया-अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सेवाओं का लाभ देना और जनसमस्याओं का समाधान करना है.

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जयपुर विकास प्राधिकरण (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से जुड़ी सेवाओं और समस्याओं के समाधान के लिए अब शहरवासियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जेडीए की ओर से 'सेवा सेतु अभियान-2026' के तहत 7 से 16 अक्टूबर तक जोनवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में आमजन अपने प्रकरण लेकर सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे और आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा

नागरिक सेवा केन्द्र में लगेंगे जोनवार शिविर: जेडीए परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में आयोजित होने वाले शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे. संबंधित जोन के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में मौजूद रहेंगे. जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु अभियान की शुरुआत की जा रही है. अभियान के तहत लगने वाले कैंपों में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त की ओर से पेश की जाएगी. अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सेवाओं का लाभ देना और जनसमस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है. नागरिकों से अपील की कि वे अपने जोन की निर्धारित तिथि पर नागरिक सेवा केन्द्र या संबंधित जोन कार्यालय पहुंचकर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाएं.

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किस तारीख को लगेगा आपके जोन का शिविर:

  • 7 अक्टूबर: जोन 19, 21, PRN और 14
  • 8 अक्टूबर: जोन A, 11, 17 और 7
  • 9 अक्टूबर: जोन B, 12, 22 और 8
  • 10 अक्टूबर: जोन C, 13, 16 और 9
  • 12 अक्टूबर: PRN, 14, 23 और 24
  • 13 अक्टूबर: जोन 7, 15, 25 और 11
  • 14 अक्टूबर: जोन 8, 18, B और 12
  • 15 अक्टूबर: जोन 9, 19, 21 और 14
  • 16 अक्टूबर: जोन 10, 20, 22 और PRN

जोन कार्यालयों में भी रोज लगेंगे शिविर: जेडीसी ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए नागरिक सेवा केन्द्र के अलावा हर जोन कार्यालय में भी अभियान अवधि के दौरान रविवार को छोड़कर प्रतिदिन शिविर लगाने का फैसला किया है, यानी नागरिक अपने क्षेत्र से जुड़े प्रकरणों के लिए स्थानीय जोन कार्यालय में भी अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे. शिविरों के संचालन के लिए संबंधित जोन के उपायुक्त को शिविर प्रभारी और तहसीलदार को सह प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है.

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