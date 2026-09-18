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ज्ञान आश्रम पुलिया 20 सितंबर से 6 महीने के लिए बंद, गुर्जर की थड़ी से शिप्रा पथ के लिए ये रहेंगे वैकल्पिक मार्ग

जेडीए 9 करोड़ की लागत से 80 मीटर लंबी ज्ञान आश्रम पुलिया की चौड़ाई 6 से बढ़ाकर 21 मीटर करेगा.

waterlogging occurs during rains
बारिश में बनती है जलभराव की स्थिति (ETV Bharat Jaipur file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 3:41 PM IST

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जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने ज्ञान आश्रम पुलिया पर प्रस्तावित विकास कार्य के चलते 20 सितंबर से यहां यातायात पूरी तरह बंद रखने का निर्णय किया है. करीब 6 माह तक पुलिया से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, ऐसे में वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा. जेडीए ने आमजन से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से ही आवागमन करने की अपील की है.

ज्ञान आश्रम पुलिया का होगा कायाकल्प, 6 से 21 मीटर होगी चौड़ाई: जेडीए कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन ने बताया- ज्ञान आश्रम पुलिया के विकास कार्य को करीब 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह मार्ग लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पुलिया को चौड़ा और ऊंचा किया जा रहा है. काम पूरा होने के बाद यहां से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी.उन्होंने बताया कि पुलिया को 6 मीटर से चौड़ा करके 21 मीटर किया जाएगा. वहीं, पुलिया की ऊंचाई भी 4 मीटर बढ़ाई जाएगी, ताकि बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से निजात मिल सके और आवागमन सुगम हो सके.

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9 करोड़ से बदलेगी ज्ञान आश्रम पुलिया की सूरत: जेडीए के अनुसार, जाम और बारिश के दौरान पुलिया के ऊपर से पानी बहने की समस्या को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने पुलिया की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाने का फैसला लिया है. इस पूरे काम पर करीब 9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जेडीए ने पुलिया के नवीनीकरण का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है.

Gyan Ashram Culvert to be widened
ज्ञान आश्रम पुलिया होगी चौड़ी (ETV Bharat Jaipur file photo)

योजना के तहत करीब 80 मीटर लंबी इस पुलिया की चौड़ाई 6 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर की जाएगी. इससे पुलिया पर वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और लंबे समय से लग रहे जाम से वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल गुर्जर की थड़ी से मानसरोवर के बीच आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालकों को डायवर्जन का सामना करना पड़ेगा.

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गुर्जर की थड़ी से शिप्रा पथ जाने के लिए ये होंगे विकल्प: ज्ञान आश्रम पुलिया पर यातायात बंद होने के बाद गुर्जर की थड़ी से शिप्रा पथ की ओर जाने वाले वाहन चालक गंगा-जमुना पेट्रोल पंप मार्ग या रिद्धि-सिद्धि मॉडर्न स्कूल मार्ग का उपयोग कर सकेंगे. इसी तरह शिप्रा पथ से गुर्जर की थड़ी की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए भी इन दोनों मार्गों को वैकल्पिक रास्ते के रूप में निर्धारित किया गया है.

जेडीए कमिश्नर की अपील, यातायात संकेतकों की करें पालना: जेडीए कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ज्ञान आश्रम पुलिया मार्ग का उपयोग करने से बचें और यातायात की सुगमता के लिए निर्धारित वैकल्पिक रास्तों से ही आवागमन करें. साथ ही मार्ग पर लगाए जाने वाले यातायात संकेतकों और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों की पालना करने का अनुरोध किया है. विकास कार्य के दौरान होने वाली असुविधा को देखते हुए जेडीए ने आमजन से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की है.

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