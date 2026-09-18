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ज्ञान आश्रम पुलिया 20 सितंबर से 6 महीने के लिए बंद, गुर्जर की थड़ी से शिप्रा पथ के लिए ये रहेंगे वैकल्पिक मार्ग

बारिश में बनती है जलभराव की स्थिति ( ETV Bharat Jaipur file photo )