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Ground Report: युवाओं और Gen-Z को आकर्षित करेगा जेकेके का शिल्पग्राम, दिल्ली हाट की तर्ज पर तैयार होगा सांस्कृतिक हब

जवाहर कला केंद्र का शिल्पग्राम आने वाले समय में आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक स्थापत्य के संगम के रूप में नजर आएगा. अंकुर जाकर की रिपोर्ट...

जवाहर कला केंद्र का शिल्पग्राम
जवाहर कला केंद्र का शिल्पग्राम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 3:50 PM IST

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जयपुर: जवाहर कला केंद्र का शिल्पग्राम अब पारंपरिक झोपड़ियों की पहचान से आगे बढ़कर आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है. राजस्थान सरकार इसकी डीपीआर पर काम कर रही है, ताकि इस परिसर का पुनर्विकास किया जा सके. करीब 9 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस नए प्रोजेक्ट में 24 हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, आर्टिस्ट रेजिडेंसी, हाट बाजार, मॉडर्न फूड कोर्ट और यूथ-फ्रेंडली स्पेस विकसित किए जाएंगे.

वर्षों से ग्रामीण राजस्थान की पहचान रहा है शिल्पग्राम : जवाहर कला केंद्र में स्थित शिल्पग्राम लंबे समय से राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करता रहा है. यहां बनी झोपड़ियों में ब्रज, हाड़ौती, शेखावाटी, मरुस्थलीय क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों की पारंपरिक स्थापत्य शैली दिखाई देती रही है. लोकरंग उत्सव, सरस मेला, कठपुतली शो और कालबेलिया नृत्य जैसे कार्यक्रमों ने इसे सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया. कला प्रेमियों और पर्यटकों के बीच ये स्थान हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है.

जेकेके शिल्पग्राम से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

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दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित होगा नया शिल्पग्राम : अब तक मिट्टी, लकड़ी और खपरैल से बनी झोपड़ियों के जरिए राजस्थान के ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाने वाला शिल्पग्राम आने वाले समय में आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक स्थापत्य के संगम के रूप में नजर आएगा. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के अनुसार शिल्पग्राम की डिजाइन और डीपीआर तैयार करने का काम जारी है.

पुरानी पहचान
पुरानी पहचान (ETV Bharat GFX)

कोशिश ये है कि इसे दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित किया जाए, ताकि एयरपोर्ट से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को राजस्थान की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का अनुभव एक ही स्थान पर मिल सके. सरकार की योजना यहां राजस्थान के पारंपरिक उत्पादों, लोक कला, खानपान और हस्तशिल्प को एक साझा मंच देने की है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया और डिजाइन फाइनल होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

नया स्वरूप
नया स्वरूप (ETV Bharat GFX)

शिल्पग्राम का नया स्वरूप कुछ ऐसा : शिल्पग्राम की अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए है. इसका कुल क्षेत्रफल 9 एकड़ में है. इसमें 24 नई हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, आर्टिस्ट रेजिडेंसी और हाट बाजार होगा. दिल्ली हाट मॉडल की तर्ज पर विकास किया जा रहा है. मॉडर्न फूड कोर्ट और यूथ स्पेस भी दिया जाएगा. इसमें पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण होगा. शिल्पग्राम की पहचान रही मिट्टी और खपरैल से बनी पारंपरिक झोपड़ियां अब धीरे-धीरे अतीत का हिस्सा बन जाएंगी.

ये खासियत
ये खासियत (ETV Bharat GFX)

भविष्य में यहां चौपाल और ग्रामीण झोपड़ियों की जगह आधुनिक, लेकिन राजस्थानी स्थापत्य शैली से प्रेरित स्थायी ढांचे नजर आएंगे. नए कॉन्सेप्ट में लोक संस्कृति को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा. यहां ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, जहां राजस्थान की परंपरा और आधुनिक लाइफस्टाइल एक साथ दिखाई देंगे.

ये प्रस्तावित
ये प्रस्तावित (ETV Bharat GFX)

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पारंपरिक हवेलियों की झलक के साथ सजेगा शिल्प बाजार : इस नए आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चरल सेंटर को राजस्थान के पारंपरिक बाजार शैली में विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक सुविधाओं के बीच राजस्थान की विरासत नजर आएगी. गलियारों के किनारे हैंडीक्राफ्ट दुकानों और कारीगरों की कार्यशालाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पर्यटक न सिर्फ खरीदारी कर सकें, बल्कि कलाकारों को लाइव क्राफ्ट तैयार करते हुए भी देख सकें.

वर्षों से ग्रामीण राजस्थान की पहचान रहा है शिल्पग्राम
वर्षों से ग्रामीण राजस्थान की पहचान रहा है शिल्पग्राम (ETV Bharat Jaipur)

पूरे परिसर में पत्थर के नक्काशीदार खंभे, पारंपरिक झरोखे, छायादार रास्ते और हवेलियों जैसी भव्य वास्तुकला आकर्षण का केंद्र होगी. वहीं, छोटे-छोटे खुले आंगन प्राकृतिक रोशनी और हवा के प्रवाह को बनाए रखेंगे, जिन्हें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोक कला प्रदर्शन और संवाद के लिए उपयोग किया जाएगा.

परिसर का पुनर्विकास किया जाएगा
परिसर का पुनर्विकास किया जाएगा (ETV Bharat Jaipur)

युवाओं को आकर्षित करने पर रहेगा खास फोकस : नए शिल्पग्राम में सिर्फ पारंपरिक कला ही नहीं, बल्कि युवाओं और जेन-जी को आकर्षित करने के लिए विशेष स्पेस भी विकसित किए जाएंगे. यहां बनने वाले मॉडर्न फूड कोर्ट में दाल-बाटी, गट्टे की सब्जी और पारंपरिक व्यंजनों के साथ पिज्जा, पास्ता और अन्य फास्ट फूड विकल्प भी उपलब्ध होंगे. इसके अलावा ओपन इंटरैक्शन स्पेस, सांस्कृतिक परफॉर्मेंस जोन और सोशल गैदरिंग एरिया भी विकसित किए जाएंगे.

पारंपरिक झोपड़ियां
पारंपरिक झोपड़ियां (पारंपरिक झोपड़ियां)

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कलाकारों और शिल्पकारों को मिलेगा स्थायी मंच : नए प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद राजस्थान समेत देशभर के कलाकारों, लोक कलाकारों और हस्तशिल्पकारों को स्थायी मंच मिलेगा. यहां नियमित रूप से कला प्रदर्शनियां, लाइव क्राफ्ट डेमोंस्ट्रेशन, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय कला और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

जवाहर कला केंद्र का शिल्पग्राम
जवाहर कला केंद्र का शिल्पग्राम (ETV Bharat Jaipur)

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