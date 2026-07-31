ETV Bharat / state

यूनेस्को विश्व धरोहर बने जंतर-मंतर के 16 साल, विज्ञान और विरासत से रूबरू हुए छात्र

जयपुर: जयपुर का ऐतिहासिक जंतर-मंतर, जो 31 जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था, इस वर्ष अपनी इस उपलब्धि के 16 वर्ष पूरे कर रहा है. इस अवसर पर जंतर-मंतर परिसर में राजकीय महाराज वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य उन्हें इस अद्भुत वेधशाला की वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराना था. पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित यह वेधशाला अपने 20 विशाल खगोलीय यंत्रों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है.

जंतर-मंतर की अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि जंतर-मंतर के सभी यंत्रों का समय-समय पर संरक्षण (कंजर्वेशन) और रखरखाव (मेंटेनेंस) किया जाता है, ताकि उनकी गणनाओं की सटीकता बनी रहती है. उन्होंने कहा कि यहां स्थित वृहद सम्राट यंत्र और राशिवलय यंत्र अपनी तरह के अद्वितीय उपकरण हैं, जो कहीं और देखने को नहीं मिलते. ये यंत्र इस बात का प्रमाण हैं कि आधुनिक तकनीक के अभाव में भी भारत का खगोलीय और वैज्ञानिक ज्ञान अत्यंत उन्नत था.

पढ़ें: जंतर-मंतर पर वायु परीक्षण में मिले अच्छे मानसून के संकेत, सावन-भाद्रपद में अच्छी वर्षा की संभावना

संस्कृत छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा भ्रमण : राजकीय महाराज वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. आशा शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल के छात्र संस्कृत के साथ ज्योतिष और वेद जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं. ऐसे में जंतर-मंतर का ये भ्रमण उनके लिए अत्यंत लाभदायक है. उन्होंने कहा कि यहां स्थापित यंत्र केवल कल्पना का परिणाम नहीं हैं, बल्कि गहन गणितीय सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक संरचनाएं हैं. इन यंत्रों के माध्यम से की जाने वाली खगोलीय गणनाएं आज भी सटीक साबित होती हैं. हाल ही में वृहद सम्राट यंत्र पर पारंपरिक वायु परीक्षण भी किया गया था, जिसकी गणनाएं हर वर्ष सटीक मानी जाती हैं. इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान का आधार वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिका हुआ है.