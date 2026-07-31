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यूनेस्को विश्व धरोहर बने जंतर-मंतर के 16 साल, विज्ञान और विरासत से रूबरू हुए छात्र

हाल ही जंतर-मंतर के वृहद सम्राट यंत्र पर पारंपरिक वायु परीक्षण भी किया गया था, जिसकी गणनाएं हर वर्ष सटीक मानी जाती हैं.

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जंतर मंतर का भ्रमण करते छात्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 2:31 PM IST

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जयपुर: जयपुर का ऐतिहासिक जंतर-मंतर, जो 31 जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था, इस वर्ष अपनी इस उपलब्धि के 16 वर्ष पूरे कर रहा है. इस अवसर पर जंतर-मंतर परिसर में राजकीय महाराज वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य उन्हें इस अद्भुत वेधशाला की वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराना था. पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित यह वेधशाला अपने 20 विशाल खगोलीय यंत्रों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है.

जंतर-मंतर की अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि जंतर-मंतर के सभी यंत्रों का समय-समय पर संरक्षण (कंजर्वेशन) और रखरखाव (मेंटेनेंस) किया जाता है, ताकि उनकी गणनाओं की सटीकता बनी रहती है. उन्होंने कहा कि यहां स्थित वृहद सम्राट यंत्र और राशिवलय यंत्र अपनी तरह के अद्वितीय उपकरण हैं, जो कहीं और देखने को नहीं मिलते. ये यंत्र इस बात का प्रमाण हैं कि आधुनिक तकनीक के अभाव में भी भारत का खगोलीय और वैज्ञानिक ज्ञान अत्यंत उन्नत था.

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संस्कृत छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा भ्रमण : राजकीय महाराज वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. आशा शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल के छात्र संस्कृत के साथ ज्योतिष और वेद जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं. ऐसे में जंतर-मंतर का ये भ्रमण उनके लिए अत्यंत लाभदायक है. उन्होंने कहा कि यहां स्थापित यंत्र केवल कल्पना का परिणाम नहीं हैं, बल्कि गहन गणितीय सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक संरचनाएं हैं. इन यंत्रों के माध्यम से की जाने वाली खगोलीय गणनाएं आज भी सटीक साबित होती हैं. हाल ही में वृहद सम्राट यंत्र पर पारंपरिक वायु परीक्षण भी किया गया था, जिसकी गणनाएं हर वर्ष सटीक मानी जाती हैं. इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान का आधार वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिका हुआ है.

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विरासत जानने पहुंचे छात्र (ETV Bharat Jaipur)

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विश्व धरोहर बनने के पीछे वैज्ञानिक और स्थापत्य उत्कृष्टता : सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित जंतर-मंतर भारत की सबसे बड़ी और संरक्षित ऐतिहासिक वेधशाला मानी जाती है. यहां लगभग 20 विशाल खगोलीय यंत्र स्थापित हैं, जिनकी सहायता से समय, ग्रहों की स्थिति और अन्य खगोलीय गणनाएं बिना आधुनिक उपकरणों के की जाती थीं. यूनेस्को ने जंतर-मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करते हुए इसे मानव सभ्यता की वैज्ञानिक सोच, स्थापत्य कौशल और खगोलीय ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण माना था.

विज्ञान और पर्यटन का प्रमुख केंद्र : सिटी पैलेस और हवा महल के नजदीक स्थित जंतर-मंतर आज भी देश-विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों, शोधकर्ताओं और छात्रों के आकर्षण का केंद्र है. विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी वृहद सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, राशिवलय यंत्र और मिश्र यंत्र आज भी भारतीय वैज्ञानिक परंपरा और स्थापत्य कौशल की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं.

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