कभी घने जंगल के बीच संतों की साधना का केंद्र था ये शिवालय, जानिए जयपुर के जंगलेश्वर महादेव मंदिर की अनसुनी कहानी
चारों ओर घना जंगल होने के कारण इस शिवालय का नाम 'जंगलेश्वर महादेव' पड़ा.
Published : August 7, 2026 at 1:23 PM IST
जयपुर : छोटी काशी के प्रमुख शिवालयों में शुमार बनी पार्क स्थित जंगलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास करीब 150 वर्ष पुराना रहा है. उस वक्त जयपुर का विकास केवल परकोटा क्षेत्र तक सीमित था और वर्तमान बनी पार्क का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ करता था. समय के साथ चारों ओर कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, लेकिन जंगलेश्वर महादेव आज भी श्रद्धालुओं को वही शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्वास का अनुभव कराते हैं.
संत महात्माओं की तपोस्थली था ये स्थान : आज शहर के बीच आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है जंगलेश्वर महादेव, लेकिन कभी यहां जंगल हुआ करते थे और संत यहां शांत वातावरण में साधना किया करते थे. मंदिर के वरिष्ठ सेवादार बाबूलाल स्वामी बताते हैं कि प्राचीन समय में यहां शहर के आस-पास के इलाकों के संत इकट्ठा होकर तप और पूजा-अर्चना किया करते थे. उन्हीं संतों ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की. उस समय पास के बड़ोदिया गांव के लोग संतों के लिए आटा-दाल लेकर आते थे, जिससे वे भोजन बनाते और इसी स्थान पर विश्राम करते थे. उसी दौर में बड़ोदिया गांव के नजदीक जयपुर के लिए नया रेलवे जंक्शन बना था, ऐसे में कुछ संत ट्रेन से भी आते-जाते थे. चारों ओर घना जंगल होने के कारण इस शिवालय का नाम 'जंगलेश्वर महादेव' पड़ा. उन्होंने बताया कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं.
इसे भी पढ़ें: Sawan 2026 : बीकानेर का शिवबाड़ी मंदिर, महाराजा डूंगर सिंह ने विशेष अभिषेक, विकास कार्य के लिए खोला था राजकोष
शिव पंचायत के साथ विराजमान हैं कई प्राचीन प्रतिमाएं : मंदिर में भगवान भोलेनाथ जंगलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं. उनके साथ शिव पंचायत की स्थापना है. इसके अलावा यहां बालाजी और भोमिया जी महाराज की प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित हैं. बाद में मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद राम दरबार, बजरंगबली और गंगाधर स्वरूप में भगवान शिव की नई प्रतिमाओं की भी स्थापना करवाई गई. इनमें से कुछ प्रतिमाओं का निर्माण और स्थापना मुंबई के एक श्रद्धालु सेठ ने करवाई थी. इसके अलावा मंदिर के विकास में श्रद्धालुओं के सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. ट्रस्ट ने जनसहयोग के माध्यम से मंदिर परिसर में चांदी की पट्टिकाओं पर 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक आकृतियां उकेरी, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं.
बचपन से सेवा कर रहे श्रद्धालु बोले - यहां आकर मिलता है सुकून : बचपन से मंदिर में सेवा-पूजा से जुड़े सुनील अमेरिया बताते हैं कि जब उन्होंने यहां आना शुरू किया था तब आसपास का क्षेत्र काफी शांत था. आज चारों ओर बहुमंजिला इमारतें और व्यस्त सड़कें हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. वहीं एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मंदिर में समय-समय पर रुद्राभिषेक, सहस्त्रघट, सवामणी सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं. सावन माह में प्रतिदिन होने वाला विशेष शृंगार श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है.
श्रद्धालुओं का अनुभव बना आस्था की सबसे बड़ी पहचान : श्रद्धालु अनुराग राय बताते हैं कि जंगलेश्वर महादेव केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास का ऐसा केंद्र है जहां हर व्यक्ति अपनी पीड़ा और मनोकामना लेकर आता है. उनका व्यक्तिगत अनुभव है कि मंदिर में नियमित दर्शन और पूजा के बाद उनके जीवन की कई समस्याओं का समाधान हुआ और इच्छाएं अपेक्षा से पहले पूरी होने लगीं.
इसे भी पढ़ें: 128 साल से गोलमोल महादेव की अटूट मान्यता, व्यापारी से लेकर अधिकारी तक, हर कोई यहीं टेकता है माथा
70 वर्षों में देखा मंदिर का बदलता स्वरूप : करीब 70 वर्षों से मंदिर में दर्शन करने आ रहे खेमचंद सैनी बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब यहां पक्की दीवार तक नहीं थी. चारों ओर मिट्टी की डोलिया बनी हुई थी और पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बड़ोदिया क्षेत्र के पहलवान अखाड़ा लगाकर पारंपरिक अभ्यास किया करते थे. बाद में मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसके बाद मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास का कार्य शुरू हुआ. आज मंदिर का स्वरूप भव्य हो चुका है, लेकिन इसकी प्राचीन आस्था और आध्यात्मिक पहचान आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है.
सावन में उमड़ती है आस्था : श्रावण मास में जंगलेश्वर महादेव मंदिर का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है. हर दिन विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और आकर्षक शृंगार के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि बनी पार्क क्षेत्र का शायद ही कोई परिवार होगा, जिसका इस मंदिर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव न हो.
बहरहाल, करीब डेढ़ शताब्दी पुराना ये शिवालय आज भी जयपुर की धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. बदलते समय और आधुनिक शहर के विस्तार के बावजूद जंगलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक शांति का ऐसा केंद्र बना हुआ है, जहां हर दिन 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ भक्ति की गूंज सुनाई देती है.
इसे भी पढ़ें: सावन में ऐसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न: जल से कष्ट दूर, दूध से संतान सुख, गन्ने के रस से समृद्धि, जानिए बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाने का रहस्य