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'गुप्त वृंदावन धाम' में CM भजनलाल ने किया राधा-कृष्ण शिला पूजन, 2027 में श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा

सावन के सोमवार के अवसर पर गुप्त वृंदावन धाम पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां प्राण प्रतिष्ठित होने वाले विग्रहों में से एक राधा श्यामसुंदर के विग्रह शिला का पूजन किया. साथ ही कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें गुप्त वृंदावन धाम में राधा-कृष्ण की शिलापूजन करने का अवसर भी मिला. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप से जुड़ी कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान शिव श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन राक्षसों के भय के कारण माता यशोदा ने उन्हें बाल कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए. बाद में मां अन्नपूर्णा के माध्यम से भगवान शिव साधु के वेश में पहुंचे और श्रीकृष्ण के दर्शन किए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुप्त वृंदावन धाम संस्थान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धाम में भगवान श्रीकृष्ण और बलराम के साथ अब राधारानी के भी दर्शन होंगे. उन्होंने कहा कि ये परिसर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

जयपुर: छोटी काशी जयपुर में आस्था और संस्कृति का एक और केंद्र आकार ले रहा है. जगतपुरा स्थित हरे कृष्णा मार्ग पर विकसित किए जा रहे गुप्त वृंदावन धाम में सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राधा-कृष्ण शिला पूजन किया. वैष्णव विधि-विधान से हुए पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण-बलराम की महाआरती भी की. इसी शिला से श्रीश्री राधा श्यामसुंदर का विग्रह तैयार किया जाएगा. भगवान श्याम सुंदर के विग्रह की शिला पावटा से जबकि राधा स्वरूप के विग्रह की शिला मकराना से मंगवाई गई है.

300 करोड़ की लागत से छह एकड़ में हो रहा निर्माण: जगतपुरा में करीब छह एकड़ भूमि पर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से गुप्त वृंदावन धाम का निर्माण किया जा रहा है. यहां करीब 70 फीसदी काम पूरा होने की बात कही जा रही है. करीब 17 मंजिल के इस परिसर में लगभग 170 फीट ऊंचा भव्य मंदिर प्रस्तावित है. मंदिर को वर्ष 2027 में श्रद्धालुओं के लिए शुरू करने की योजना है. गुप्त वृंदावन धाम के अध्यक्ष अमितासना दास ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण-बलराम, राधा-श्यामसुंदर और गौरी-निताई के विग्रह स्थापित किए जाएंगे. मंदिर का वास्तुशिल्प राजस्थानी शैली और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण होगा. 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी कमान छतरी परिसर की प्रमुख विशेषताओं में शामिल होगी. वहीं, करीब 70 फीट ऊंचे मुख्य द्वार को राजस्थानी शिल्पकला के अनुरूप तैयार किया जा रहा है और इसे 108 मयूरों से सजाया जाएगा.

भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)

मंदिर के साथ सांस्कृतिक और वैदिक केंद्र भी: उन्होंने बताया कि गुप्त वृंदावन धाम को केवल मंदिर के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा, बल्कि यहां हरे कृष्णा कल्चरल एंड हेरिटेज सेंटर भी बनाया जा रहा है. परिसर में करीब 25 हजार वर्ग फीट का दर्शन हॉल, 14 प्रेजेंटेशन रूम, ऑडियो-विजुअल थिएटर, वैदिक म्यूजियम, ऑडिटोरियम, क्लासरूम और सेमिनार हॉल प्रस्तावित हैं. यहां श्रीमद्भगवद्गीता, पुराण, उपनिषद, वेद और अन्य ग्रंथों से जुड़े आध्यात्मिक ज्ञान को समझाने के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होगी. रात के समय प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा. ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर विकसित होने वाला यह परिसर आधुनिक तकनीक के जरिए सनातन संस्कृति को प्रस्तुत करेगा.

भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)

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वृंदावन की तर्ज पर जयपुर में धाम: गुप्त वृंदावन धाम के प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास के अनुसार, हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की इच्छा थी कि वृंदावन की तर्ज पर जयपुर में भी एक भव्य मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र विकसित हो, इसी विचार को अब धरातल पर उतारा जा रहा है. मंदिर का डिजाइन वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर के आर्किटेक्ट मधु पंडित दास ने तैयार किया है. परिसर को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यहां श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति और कला को समझने का अवसर भी मिले.