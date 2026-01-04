ETV Bharat / state

जयपुर में राजस्थान की पहली ब्रेल प्रेस, जहां छपती हैं किताबें, बैलेट पेपर और न्यूजपेपर, डिजिटल युग से जोड़ने की देते हैं तालीम

राजस्थान की ये पहली ब्रेल प्रेस सिर्फ छपाई का केंद्र नहीं, बल्कि लुई ब्रेल का आविष्कार ब्रेल लिपि को नई दिशा दे रही है.

Education on connecting Braille script to the digital age
ब्रेल लिपि को डिजिटल युग से जोड़ने की शिक्षा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 4, 2026 at 10:49 AM IST

5 Min Read
जयपुर: दृष्टि बाधितों के लिए पढ़ाई सिर्फ अक्षरों को उभार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और समान अवसर का रास्ता खोलने का जरिया है. वर्ल्ड ब्रेल डे पर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की बात कर रहे हैं. ये वो संस्थान है, जिसने ब्रेल लिपि को कागज से आगे बढ़ाकर शिक्षा, रोजगार, अखबार और डिजिटल इंडिया से जोड़ा है.

2008 में शुरू हुई ब्रेल प्रेस: वर्ष 2008 में जयपुर में प्रदेश की पहली ब्रेल प्रेस की शुरुआत हुई थी. राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के कार्यालय अधीक्षक केएल शर्मा ने बताया कि शुरुआती दौर में छोटे प्रिंटरों से सीमित काम होता था, लेकिन देश में ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने की नीति के तहत प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ब्रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया. इसी क्रम में संस्थान ने सेंट्रल स्तर पर आवेदन किया. निरीक्षण के लिए आई टीम ने यहां की कार्यप्रणाली देखी. राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन से भी संस्थान के योगदान को लेकर फीडबैक लिया. सभी स्तरों पर संतोष जाहिर होने के बाद बेल्जियम से 75-75 लाख रुपए की दो अत्याधुनिक ब्रेल प्रिंटिंग मशीनें यहां उपलब्ध करवाई गईं.

ब्रेल लिपि पर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

हर साल छपते हैं साढ़े 7 लाख पेपर : आज आलम ये हैं कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास खुद की कोई ब्रेल प्रेस नहीं है. ऐसे में राजस्थान के 41 जिलों के करीब 1500 दृष्टि बाधित छात्रों की पाठ्यपुस्तकें इसी प्रेस में तैयार होती हैं. यही नहीं, चाहे लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा या नगरीय निकाय चुनाव, दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर भी यहीं छपते हैं.

देश का पहला ब्रेल समाचार पत्र भी यहीं से : इस ब्रेल प्रेस की बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत का पहला ब्रेल समाचार पत्र यही से प्रकाशित होता है. ये अखबार आज देश के 16 राज्यों में 700 दृष्टि बाधित पाठकों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे भी रोजमर्रा की खबरों, सरकार की योजनाओं और सामाजिक घटनाओं से जुड़े रह सकें.

Rajasthan Blind Welfare Association
राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ (ETV Bharat Jaipur)

एक नजर में ब्रेल प्रेस

  • हर साल छपते हैं 7.5 लाख ब्रेल पेज
  • 20000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित
  • 41 जिलों के 1500 छात्रों तक पहुंचती हैं किताबें
  • 16 राज्यों के 700 पाठक पढ़ते हैं ब्रेल अखबार
  • दृष्टि बाधित वोटर्स के लिए छपते हैं बैलेट पेपर
  • 75-75 लाख की दो बेल्जियम निर्मित मशीनों से प्रिंटिंग
  • कंप्यूटर सीखने के लिए तैयार होती हैं टच एंड लर्न बुक्स

ब्रेल से डिजिटल इंडिया की ओर :राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ वर्ष 1968-69 से संचालित हो रहा है. केएल शर्मा ने बताया कि यहां पहली से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है. साथ ही तीन-तीन महीने का आरएससीआईटी कोर्स भी संचालित होता है. इसमें सालभर में करीब 32 दृष्टि बाधित छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है. संस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर संजय पांडे ने बताया कि दृष्टिबाधित छात्रों को कंप्यूटर सिखाने की प्रक्रिया बिल्कुल सुनियोजित है. सबसे पहले बच्चों को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से परिचित कराया जाता है, ताकि वे सुनकर की-बोर्ड और माउस को समझ सकें. अल्फाबेट पहचानने के बाद हिंदी-इंग्लिश टाइपिंग, फिर वर्ड, एक्सेल, ईमेल, इंटरनेट, पावर प्वाइंट तक प्रशिक्षण दिया जाता है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की जानकारी भी कोर्स का हिस्सा बन चुकी है.

Material printed in Braille press
ब्रेल प्रेस में छपी सामग्री (ETV Bharat Jaipur)

टच एंड लर्न बुक है खास : उन्होंने बताया कि यहां ब्रेल प्रेस में ही 3D ग्राफिक्स के साथ टच एंड लर्न बुक्स भी तैयार की जाती है. इन पुस्तकों के जरिए छात्र समझ पाते हैं कि डेस्कटॉप कैसा होता है, टास्कबार और स्टार्ट मेनू कैसे होते हैं. नोटपैड और कर्सर का बिहेवियर, साथ ही आइकन और सिंबल्स कैसे दिखते हैं. उन्होंने कहा कि 6 डॉट्स पर आधारित ब्रेल लिपि को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़कर ये संस्थान दृष्टि बाधितों को डिजिटल युग के लिए तैयार कर रहा है.

Braille newspaper
ब्रेल समाचार पत्र (ETV Bharat Jaipur)

1968 से शिक्षा की मशाल, यहां से निकले अफसर और प्रोफेशनल : इस संस्थान से निकले छात्र आज टीचर, बैंक कर्मचारी, सरकारी अफसर, और उद्यमी तक बने हैं. यहां से निकले प्रतीक अग्रवाल ने खुद की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खड़ी की, जहां करीब 25 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है. इनमें दृष्टिबाधित भी हैं. सुनील संगतानी ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं. यहीं से आरएएस देवेंद्र सिंह चौहान, आरजेएस सिद्धार्थ शर्मा निकले हैं. हाल ही में आईएएस बने मनु गर्ग भी यहां से जुड़े रहे. संस्थान से जुड़े पांच छात्र आरएएस की परीक्षा पास कर चुके हैं. करीब 10 आईआईटीयन और इतने ही अधिवक्ता भी बन चुके हैं.

Louis Braille inventor of Braille script
ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान की ये पहली ब्रेल प्रेस सिर्फ छपाई का केंद्र नहीं, बल्कि लुई ब्रेल का आविष्कार ब्रेल लिपि को नई दिशा दे रही है. आज ये दृष्टिबाधितों को समान अवसर, डिजिटल एडुकेशन और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त उदाहरण है. यहां सिर्फ अक्षर उभारे नहीं जाते, बल्कि ज़िंदगियां संवारी जाती हैं.

