मिर्गी, पार्किंसन और लकवे की बीमारी में AI बनेगा मददगार, डॉक्टर बोले- बदलेगा इलाज का तरीका
इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) के 33वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन IANCON-2026 में देश-विदेश के विशेषज्ञों ने मंथन किया.
Published : October 31, 2026 at 8:57 PM IST
जयपुर: मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों की पहचान और उपचार में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है. मिर्गी, पार्किंसन, डिमेंशिया और लकवे जैसी बीमारियों में एआई की मदद से मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से की अधिक सटीक पहचान के साथ ही उसके आकार और नुकसान के स्तर को भी मापा जा सकेगा. इससे बीमारी के समय पर निदान, उपचार की सही दिशा तय करने और जटिल मामलों में सर्जरी की योजना बनाने में मदद मिलेगी. चिकित्सा क्षेत्र में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच मरीजों की निजी जानकारी और चिकित्सकीय आंकड़ों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है. इन सभी पहलुओं पर जयपुर में आयोजित इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) के 33वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन IANCON-2026 में देश-विदेश के विशेषज्ञों ने विस्तार से मंथन किया. सम्मेलन का आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में किया गया.
21 साल बाद जयपुर में जुटे 3000 से ज्यादा न्यूरोलॉजिस्ट: आयोजन अध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि जयपुर में 21 साल बाद आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 3000 से अधिक चिकित्सकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया, जबकि 400 से अधिक विशेषज्ञ वक्ताओं ने व्याख्यान दिए. सम्मेलन में अमेरिका सहित विभिन्न देशों के न्यूरोलॉजिस्ट भी शामिल हुए. आयोजन सचिव डॉ. भावना शर्मा ने बताया कि राजस्थान के लिए यह गौरव का विषय है कि 21 साल बाद राष्ट्रीय न्यूरोलॉजी संस्था ने इस सम्मेलन की मेजबानी का अवसर प्रदेश को दिया है. इसमें वरिष्ठ चिकित्सकों से लेकर चिकित्सा विद्यार्थियों तक ने अपने शोध और अनुभव साझा किए. वरिष्ठ विशेषज्ञों के 30-40 वर्षों के चिकित्सकीय अनुभव का लाभ युवा डॉक्टरों को मिला.
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मिर्गी में एआई से सर्जरी की योजना होगी ज्यादा सटीक: डॉ. दीपक जैन ने बताया-सम्मेलन में एआई के चिकित्सा उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए गए. मिर्गी के मरीजों की एमआरआई जांच में एआई की मदद से मस्तिष्क के उस हिस्से की पहचान की जा सकती है, जहां बीमारी से संबंधित असामान्यता मौजूद है. प्रभावित हिस्से का आकार और आयतन भी अधिक सटीकता से मापा जा सकता है. इससे उन मरीजों में मिर्गी की सर्जरी की योजना बनाने में मदद मिलेगी, जिनमें दवाओं से दौरे नियंत्रित नहीं हो पाते. इसी तरह पार्किंसन और डिमेंशिया के मरीजों में भी बीमारी से जुड़े बदलावों की पहचान और आकलन में एआई का उपयोग बढ़ रहा है. लकवे के मामलों में भी प्रभावित मस्तिष्क क्षेत्र का पता लगाने और आगे के उपचार की दिशा तय करने में यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है. विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि एआई चिकित्सकों का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी जांच और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने वाला साधन है.
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मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो सकती है यह बीमारी: जयपुर के अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. आरके सुरेखा और प्रवक्ता डॉ. त्रिलोचन श्रीवास्तव ने मिर्गी के विभिन्न प्रकारों और समय पर उपचार की आवश्यकता पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर मरीज के मुंह से झाग निकलना, हाथ-पैरों में अकड़न, झटके आना, जीभ कटना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. कुछ मरीजों में दौरे के दौरान अजीब गंध महसूस होना, असामान्य आवाज सुनाई देना या कुछ समय के लिए काम करते-करते अचानक रुक जाना भी इसके लक्षण हो सकते हैं. कई बार लोग इन लक्षणों को ऊपरी प्रभाव या अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, जबकि यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो सकती है. मिर्गी का दौरा 5 मिनट से ज्यादा देर तक चलता रहे तो यह जानलेवा साबित हो सकता है, ऐसे में तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए.
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मरीजों का डेटा सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती: सम्मेलन में एआई के सकारात्मक उपयोग के साथ उसके संभावित दुष्प्रभावों पर भी चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने कहा कि मरीजों की एमआरआई, जांच रिपोर्ट और चिकित्सकीय जानकारी का डिजिटल विश्लेषण करते समय उनकी पहचान और निजी आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है. एआई के उपयोग में डेटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ताकि मरीज की व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत लोगों तक नहीं पहुंचे. सम्मेलन में स्ट्रोक, मिर्गी, डिमेंशिया, ऑटोइम्यून बीमारियों, मांसपेशियों और नसों से जुड़ी बीमारियों, पार्किंसन तथा नई दवाओं पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए.
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