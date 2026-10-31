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मिर्गी, पार्किंसन और लकवे की बीमारी में AI बनेगा मददगार, डॉक्टर बोले- बदलेगा इलाज का तरीका

राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन में न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ ( ETV Bharat Baran )

जयपुर: मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों की पहचान और उपचार में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है. मिर्गी, पार्किंसन, डिमेंशिया और लकवे जैसी बीमारियों में एआई की मदद से मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से की अधिक सटीक पहचान के साथ ही उसके आकार और नुकसान के स्तर को भी मापा जा सकेगा. इससे बीमारी के समय पर निदान, उपचार की सही दिशा तय करने और जटिल मामलों में सर्जरी की योजना बनाने में मदद मिलेगी. चिकित्सा क्षेत्र में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच मरीजों की निजी जानकारी और चिकित्सकीय आंकड़ों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है. इन सभी पहलुओं पर जयपुर में आयोजित इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) के 33वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन IANCON-2026 में देश-विदेश के विशेषज्ञों ने विस्तार से मंथन किया. सम्मेलन का आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में किया गया.