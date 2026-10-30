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करवा चौथ से एक दिन पहले पत्नी की हत्या, दो दिन शव के पास बैठा रहा पति, फिर खुद कॉल कर पुलिस को बुलाया

प्रतापनगर थाना जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में रिश्तों के कत्ल की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मामूली विवाद में पति ने करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और दो दिन तक कमरे में उसके शव के पास बैठा था. घर में उसके तीन बच्चे भी थे. आरोपी ने शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर घटना की जानकारी दी और बच्चों को छोड़कर घर से निकल गया. पुलिस ने तकनीकी आधार पर पीछा करके उसे पकड़ लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. पुलिस ने एफएसएल को मौके पर बुलाया और टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए. यह घटना जयपुर में प्रताप नगर थाना इलाके में द्वारकापुरी अपार्टमेंट की है.