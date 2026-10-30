करवा चौथ से एक दिन पहले पत्नी की हत्या, दो दिन शव के पास बैठा रहा पति, फिर खुद कॉल कर पुलिस को बुलाया
(husband kills wife in jaipur) जयपुर में प्रताप नगर थाना इलाके की घटना, पुलिस को बुलाकर खुद भागा आरोपी, पकड़ा गया.
Published : October 30, 2026 at 5:32 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में रिश्तों के कत्ल की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मामूली विवाद में पति ने करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और दो दिन तक कमरे में उसके शव के पास बैठा था. घर में उसके तीन बच्चे भी थे. आरोपी ने शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर घटना की जानकारी दी और बच्चों को छोड़कर घर से निकल गया. पुलिस ने तकनीकी आधार पर पीछा करके उसे पकड़ लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. पुलिस ने एफएसएल को मौके पर बुलाया और टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए. यह घटना जयपुर में प्रताप नगर थाना इलाके में द्वारकापुरी अपार्टमेंट की है.
सांगानेर एसीपी दीपक कुमार खंडेलवाल ने बताया कि द्वारकापुरी अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर एक कमरे में 38 वर्षीय लक्ष्मी का शव मिला है. उसके पति प्रदीप (42) ने दो दिन पहले मामूली विवाद में रॉड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. वह दो दिन तक कमरे में शव के पास बैठा रहा. इस दौरान उसके तीन बच्चे भी घर पर थे. आरोपी ने आज खुद पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर सूचना दी कि उसका पत्नी से झगड़ा हो गया था. जिसमें उसकी मौत हो गई.
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तीन साल की बेटी, डेढ़ साल और ढाई महीने के बेटे: एसीपी दीपक कुमार ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में लक्ष्मी का शव पड़ा था और तीन साल की बेटी, डेढ़ साल व ढाई महीने का बेटा वहां मौजूद थे. पुलिस को कॉल करने के बाद आरोपी बच्चों को छोड़कर निकल गया. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि लक्ष्मी का शव दो दिन पुराना है. उसके शव को पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
पुताई का काम करता है आरोपी, महिला मजदूरी करती: अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि लक्ष्मी अपने पहले पति को छोड़कर आरोपी प्रदीप के साथ रह रही थी. वह मूलतः बूंदी की रहने वाली है. उसकी पहली शादी टोंक में हुई थी. प्रदीप अजमेर का निवासी है. वह जयपुर में द्वारकापुरी अपार्टमेंट में रहता और रंगाई-पुताई का काम करता है. लक्ष्मी उसके साथ ही मजदूरी करती थी. पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दी है. उनके आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
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महिला ने खरीदा था व्रत और पूजा का सामान: जांच में यह भी सामने आया है कि लक्ष्मी और प्रदीप के बीच बुधवार को किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. उस दौरान उसने रॉड से हमला कर दिया और सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. इसके बाद वह दो दिन तक बाहर नहीं निकला. अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि प्रदीप और लक्ष्मी बच्चों के साथ छठी मंजिल पर किराए के घर में रह रहे थे. इस फ्लोर पर बाकी सभी कमरों के ताले लगे हैं. लक्ष्मी ने बुधवार को करवा चौथ से पहले व्रत और पूजा का सामान खरीदा था. उसी दिन प्रदीप ने उसकी हत्या कर दी.
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