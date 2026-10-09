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हाउसिंग बोर्ड ने इंदिरा गांधी नगर के गंगा मार्ग से हटाया अतिक्रमण, 25 अवैध स्ट्रक्चर हटाए

हाउसिंग बोर्ड ने गंगा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित गंगा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की है. हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में 25 अवैध स्ट्रक्चर हटाए गए. यह सड़क इंदिरा गांधी नगर की मास्टर प्लान रोड है, जिसे डेवलप किया जाना है. इससे पहले करीब दो साल पहले भी इसी स्थान से 60 स्ट्रक्चर हटाए गए थे. पुनर्वास योजना के तहत पात्र प्रभावितों को सेक्टर-5 में प्लॉट और दुकानें आवंटित की जाएंगी.

गंगा मार्ग मास्टर प्लान की एक महत्वपूर्ण सड़क: हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त राजेश व्यास ने बताया- हाउसिंग बोर्ड ने इंदिरा गांधी नगर के 200 फीट गंगा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया. बोर्ड की टीम ने जेसीबी की मदद से यहां बने अवैध स्ट्रक्चरों को ध्वस्त किया. गंगा मार्ग मास्टर प्लान की एक महत्वपूर्ण सड़क है. हाईकोर्ट के आदेश की पालना में इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है.