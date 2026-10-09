हाउसिंग बोर्ड ने इंदिरा गांधी नगर के गंगा मार्ग से हटाया अतिक्रमण, 25 अवैध स्ट्रक्चर हटाए
उपायुक्त राजेश व्यास ने बताया-हाईकोर्ट के आदेश की पालना में इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है.
Published : October 9, 2026 at 6:32 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित गंगा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की है. हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में 25 अवैध स्ट्रक्चर हटाए गए. यह सड़क इंदिरा गांधी नगर की मास्टर प्लान रोड है, जिसे डेवलप किया जाना है. इससे पहले करीब दो साल पहले भी इसी स्थान से 60 स्ट्रक्चर हटाए गए थे. पुनर्वास योजना के तहत पात्र प्रभावितों को सेक्टर-5 में प्लॉट और दुकानें आवंटित की जाएंगी.
गंगा मार्ग मास्टर प्लान की एक महत्वपूर्ण सड़क: हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त राजेश व्यास ने बताया- हाउसिंग बोर्ड ने इंदिरा गांधी नगर के 200 फीट गंगा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया. बोर्ड की टीम ने जेसीबी की मदद से यहां बने अवैध स्ट्रक्चरों को ध्वस्त किया. गंगा मार्ग मास्टर प्लान की एक महत्वपूर्ण सड़क है. हाईकोर्ट के आदेश की पालना में इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है.
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25 लोगों ने किया पुनर्वास के लिए आवेदन: उपायुक्त ने बताया- पुनर्वास योजना के तहत अब तक 25 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और संबंधित लोगों के शपथ पत्र भी लिए गए हैं. पात्र प्रभावितों का इंदिरा गांधी नगर के सेक्टर-5 में पुनर्वास किया जाएगा, जहां उन्हें प्लॉट और दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी. अधिकतर लोगों ने पहले ही योजना के तहत आवेदन कर दिया था. ऐसे लोगों ने कार्रवाई से पहले ही स्वेच्छा से अपना सामान खाली कर दिया था. कई दुकानों और स्ट्रक्चर को स्थानीय लोगों ने स्वयं हटा लिया, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई.
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गंगा मार्ग के कैरिज एरिया में नहीं था कोई निवास: उपायुक्त राजेश व्यास के अनुसार, गंगा मार्ग के कैरिज एरिया में कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा था. फिलहाल सर्विस लेन में मौजूद कुछ स्ट्रक्चर को नहीं हटाया गया है. सड़क का विकास कार्य शुरू होने पर इन्हें भी हटाया जाएगा. हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क का विकास करना और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराना है.
सीबीआई फाटक पर बंद पड़ी एक लेन होगी शुरू: जगतपुरा क्षेत्र में सीबीआई फाटक से गोनेर रोड रेलवे ओवरब्रिज तक बनी 200 फीट रोड पर भी अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था. सीबीआई फाटक के आगे अतिक्रमण होने से सड़क की एक लेन पूरी तरह बंद हो गई थी, जिसके चलते वाहन चालकों को दूसरी लेन से ही गुजरना पड़ रहा था और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा था.
गंगा मार्ग से अतिक्रमण हटने के बाद अब इस 200 फीट रोड पर भी यातायात सुचारू हो सकेगा. हाउसिंग बोर्ड की यह कार्रवाई शहर में सड़क मार्गों को सुचारू बनाने और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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