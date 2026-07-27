शराब के पैसे ना देने पर हत्या: प्रायश्चित करने खाटूश्यामजी पहुंचे आरोपी, यूट्यूब से सीखे बचने के तरीके
जयपुर में एक होटल में शनिवार को युवक का शव मिला था. पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को दौसा से गिरफ्तार कर लिया है.
Published : July 27, 2026 at 5:55 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बिंदायका थाना इलाके में एक होटल में युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. उनमें से एक आरोपी मृतक का दूर का रिश्तेदार है. पुलिस की जांच और पूछताछ में सामने आया कि होटल में शराब पार्टी के रुपए देने की बात को लेकर हुए झगड़े में दोनों आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिससे युवक की मौत हो गई.
वारदात के बाद दोनों आरोपी प्रायश्चित करने खाटूश्यामजी गए. इस बीच उन्होंने पुलिस से बचने के तरीके सीखने के लिए यूट्यूब पर वीडियो भी देखे. अब पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि दिनेश उर्फ दंशी की हत्या के आरोप में संजय कुमार कासोटिया और नितेश गवारिया को गिरफ्तार किया है. दोनों ने गमछे से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
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मोबाइल ऑफ कर फरार हुए आरोपी: डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 25 जुलाई को एक होटल में दिनेश उर्फ दंशी का शव मिलने के मामले में बिंदायका थाना पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि वह अपने साथियों संजय कुमार कासोटिया और नितेश गवारिया के साथ होटल में रुका था. दोनों मौके पर नहीं थे. वे अपने-अपने घरों से भी फरार थे और उनका मोबाइल बंद आ रहा था. शक की सुई उन पर गई और दोनों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों को रवाना किया गया. थानाधिकारी अनिल जैमिनी को आरोपियों के दौसा में होने की सूचना मिली. उनकी तलाश में एसआई गोवर्धन सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमावत और कांस्टेबल श्रीराम को तत्काल दौसा के लिए रवाना किया गया.
पुलिस ने खंगाले 300 कैमरों के फुटेज: डीसीपी ने बताया कि इस टीम ने दौसा में कई होटलों में आरोपियों की तलाश की. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिले में आने-जाने के सभी रास्तों के साथ ही पुलिस ने टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले. इस दौरान पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और अपने मुखबिरों से जानकारी जुटाई. पुलिस को दो संदिग्ध युवकों के भांडारेज रोड स्थित गोविंददेवजी मंदिर के पास चाय की थड़ी पर बैठे होने की जानकारी मिली तो टीम तत्काल वहां पहुंची.
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पुलिस को देखकर भागे, पीछा कर पकड़ा: पुलिस की टीम को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे. कांस्टेबल श्रीराम ने पीछाकर दोनों को पकड़ लिया. पूछताछ में एक ने अपना नाम संजय कासोटिया और दूसरे ने अपना नाम नितेश गवारिया बताया. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया. वारदात के बाद आरोपियों ने गमछा घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर फेंक दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान में जुटी है.
लोन देने के लिए बुलाया था होटल में: आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक दिनेश और नितेश के बीच अच्छी दोस्ती थी. दिनेश को कुछ रुपए की जरूरत थी. नितेश का परिचित संजय लोन दिलवाने का काम करता है. आपस में बातचीत कर तीनों 24 जुलाई को सुबह सवा 11 बजे होटल के एक कमरे में रुके, जहां तीनों ने मिलकर शराब पार्टी की. पार्टी के खर्चे की बात को लेकर तीनों में झगड़ा हो गया. नितेश और संजय ने मिलकर दिनेश के गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद दोनों मौके से भाग छूटे.
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दौसा से गुजरात भागने की फिराक में थे: पड़ताल में सामने आया कि हत्या की वारदात के बाद दोनों ने अपने-अपने मोबाइल फ्लाइट मोड पर कर लिए. मृतक दिनेश का मोबाइल भी वे अपने साथ ले गए और उसकी सिम जयपुर रेलवे स्टेशन के पास तोड़ दी. इसके बाद दौसा गए. उन्होंने दौसा में फरारी काटने के दौरान अपने मोबाइल होटल के वाईफाई से कनेक्ट कर हत्या की सजा और पुलिस से बचने के तरीकों से जुड़े वीडियो देखे. हत्या की वारदात का प्रायश्चित करने के लिए वे दौसा से खाटूश्यामजी पहुंचे, जहां से वापस दौसा गए. वे गुजरात या अन्य किसी राज्य में जाकर फरारी काटने की प्लानिंग भी कर रहे थे. दोनों आरोपी नशे के आदी हैं.
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