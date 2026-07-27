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शराब के पैसे ना देने पर हत्या: प्रायश्चित करने खाटूश्यामजी पहुंचे आरोपी, यूट्यूब से सीखे बचने के तरीके

जयपुर: राजधानी जयपुर में बिंदायका थाना इलाके में एक होटल में युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. उनमें से एक आरोपी मृतक का दूर का रिश्तेदार है. पुलिस की जांच और पूछताछ में सामने आया कि होटल में शराब पार्टी के रुपए देने की बात को लेकर हुए झगड़े में दोनों आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिससे युवक की मौत हो गई.

वारदात के बाद दोनों आरोपी प्रायश्चित करने खाटूश्यामजी गए. इस बीच उन्होंने पुलिस से बचने के तरीके सीखने के लिए यूट्यूब पर वीडियो भी देखे. अब पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि दिनेश उर्फ दंशी की हत्या के आरोप में संजय कुमार कासोटिया और नितेश गवारिया को गिरफ्तार किया है. दोनों ने गमछे से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण (ETV Bharat Jaipur)

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मोबाइल ऑफ कर फरार हुए आरोपी: डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 25 जुलाई को एक होटल में दिनेश उर्फ दंशी का शव मिलने के मामले में बिंदायका थाना पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि वह अपने साथियों संजय कुमार कासोटिया और नितेश गवारिया के साथ होटल में रुका था. दोनों मौके पर नहीं थे. वे अपने-अपने घरों से भी फरार थे और उनका मोबाइल बंद आ रहा था. शक की सुई उन पर गई और दोनों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों को रवाना किया गया. थानाधिकारी अनिल जैमिनी को आरोपियों के दौसा में होने की सूचना मिली. उनकी तलाश में एसआई गोवर्धन सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमावत और कांस्टेबल श्रीराम को तत्काल दौसा के लिए रवाना किया गया.

पुलिस ने खंगाले 300 कैमरों के फुटेज: डीसीपी ने बताया कि इस टीम ने दौसा में कई होटलों में आरोपियों की तलाश की. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिले में आने-जाने के सभी रास्तों के साथ ही पुलिस ने टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले. इस दौरान पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और अपने मुखबिरों से जानकारी जुटाई. पुलिस को दो संदिग्ध युवकों के भांडारेज रोड स्थित गोविंददेवजी मंदिर के पास चाय की थड़ी पर बैठे होने की जानकारी मिली तो टीम तत्काल वहां पहुंची.