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जयपुर में हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश : महिला ने बढ़ाई नजदीकियां, फिर झूठे केस की धमकी देकर मांगी 5 लाख फिरौती

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने एक व्यापारी को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी. दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर वसूली का प्रयास किया गया. पुलिस ने महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 23 जुलाई को सोडाला थाने में एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें परिवादी ने बताया कि एक महिला समेत कुछ लोग दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख की मांग कर रहे हैं. गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने परिवादी को खाटू श्याम जी बुलाया, जहां उसके साथियों ने मारपीट की और 5 लाख न देने पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी. डीसीपी साउथ राजर्षि राज (ETV Bharat Jaipur)