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अंगदान जागरूकता के लिए आमेर, हवामहल और अल्बर्ट हॉल पर हुआ 'ग्रीन इल्यूमिनेशन'

हरी रोशनी से जगमगाया अल्बर्ट हॉल ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )