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बिहार में 70 लाख की लागत से बन रहा हवा महल, थ्री-लेयर मूर्ति होगा आकर्षण का केंद्र

दरअसल, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्र दल द्वारा भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है. शहर के व्यस्ततम इलाके घोष मोड़ के पास बन रहे पूजा पंडाल का इतिहास बहुत पुराना है. इसकी शुरुआत आजादी के बाद वर्ष 1948 में की गई थी. डॉ. एके घोष परिवार ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी. लेकिन वर्ष 1978 में छात्र दल नाम से एक पूजा समिति बनाई गई और तब से समिति द्वारा इसकी व्यवस्था की जाने लगी.

"मां भवानी की सिर्फ मूर्ति निर्माण में 5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है. मूर्ति थ्री लेयर में थ्री डी कांसेप्ट पर आधारित होगी, जो आकर्षण का केंद्र बनेगी. पूरे पंडाल, मूर्ति खर्च, लाइटिंग समेत विभिन्न मद में 65 से 70 लाख रुपये के खर्च होने का अनुमान है." -मनीष गुप्ता, मूर्तिकार

मां दुर्गा की 14 फीट की प्रतिमा मूर्तिकार द्वारा बनाई जाएगी. पूजा पंडाल समेत पंडाल तक पहुंचने वाले विभिन्न मार्गों को रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग किया जाएगा, जो आकर्षण का केंद्र होगा. समस्तीपुर के मूर्तिकार मनीष गुप्ता मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं, जो ऊंट के रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगी.

अपनी भव्यता व मूर्ति की सुंदरता को लेकर चर्चित रहने वाला छात्र दल पूजा पंडाल एक बार फिर से अपनी भव्यता से लोगों को आकर्षित करने में जुटा है. लगभग 90 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 60 फीट है.

बंगाल के कारीगर और यूपी की लाइटिंग

जबकि बंगाल के वर्द्धमान से पंडाल निर्माता अपने सहयोगियों के साथ पंडाल बनाने में जुटे हैं. थर्मोकोल से पूरे पंडाल की नक्काशी की जाएगी, जिसकी तैयारी में वे लगे हुए हैं. इसके अलावा यूपी के कुशीनगर जिले के जायसवाल लाइट द्वारा पूरे क्षेत्र को रोशनी से जगमग किया जाएगा. इस बार लाइटिंग डेकोरेशन पर कुल 15 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी की निगरानी

समिति के अध्यक्ष रविंद्र कुमार वर्णवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ 50 स्वयंसेवकों को लगाया जाएगा. इसके अलावा 20 स्वयंसेवक गुप्त तरीके से असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे. साथ ही 20 सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी रखी जाएगी.

गोपालगंज में जयपुर के हवा महल पंडाल (ETV Bharat)

"महिला व पुरुष को अलग कतारबद्ध होकर माता का दर्शन कराया जाएगा, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो. पूजा व पंडाल क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा." -रविंद्र कुमार वर्णवाल, अध्यक्ष, छात्र दल पूजा समिति

छह दशकों से अधिक पुराना इतिहास

रविंद्र कुमार वर्णवाल ने बताया कि, यहां 76 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा-अचना होती आ रही है. श्रद्धालुओं की भीड़ साल दर साल बढ़ती ही जा रही है. वर्तमान में इस समिति के कोषाध्यक्ष मुकेश राम, सचिव प्रेम दीप कुमार और सदस्य के रूप में राजीव कुमार उर्फ पलटू समेत कई लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं. दशहरा के अवसर पर यहां ग्रामीण और शहरी इलाकों से भारी भीड़ पहुंचती है.

पंडाल निर्माण में जुटे कारीगर (ETV Bharat)

पट खुलने से विसर्जन तक संध्या आरती

दुर्गापूजा में इस पूजा पंडाल में पट खुलने से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक भव्य संध्या आरती होगी. मां दुर्गा का पट खुलने के साथ ही सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है.

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