जयपुर में खेत में भरे पानी में मिला युवक का अधजला शव, पुलिस बोली-हत्या के बाद सबूत मिटाने का प्रयास
प्रताप नगर थानाधिकारी ने बताया-शव दो-तीन दिन पुराना होने की आशंका है. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं.
Published : November 19, 2026 at 6:02 PM IST
जयपुर: प्रताप नगर थाना इलाके में खुसर गांव में एक खेत में भरे पानी में युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. प्रारंभिक जांच में हत्या के बाद शव को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास किए जाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने युवक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं.
उत्तर प्रदेश निवासी मजदूर के रूप में हुई शिनाख्त: प्रताप नगर थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया- शुक्रवार को खुसर गांव के पास एक खेत में भरे पानी में शव मिलने की जानकारी मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला. अधजला शव दो-तीन दिन पुराना होने की आशंका है. मृतक की शिनाख्त उत्तर प्रदेश निवासी पवन (35) के रूप में हुई है. वह जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी करता था.
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सबूत मिटाने के प्रयास का मामला: विक्रांत शर्मा ने बताया- शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. एफएसएल टीम की मदद से मौके से सबूत इकट्ठा किए गए हैं. प्रारंभिक तौर पर युवक की हत्या करने और जलाकर सबूत मिटाने के प्रयास का मामला लग रहा है. युवक के परिजनों, साथ काम करने वालों और अन्य जानकारों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.
तकनीकी विश्लेषण से जांच में जुटी पुलिस: विक्रांत शर्मा ने बताया- अब तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से मामले के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है. खेत में पानी में अधजला शव मिलने की खबर से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
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