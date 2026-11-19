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जयपुर में खेत में भरे पानी में मिला युवक का अधजला शव, पुलिस बोली-हत्या के बाद सबूत मिटाने का प्रयास

प्रताप नगर पुलिस जांच में जुटी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रताप नगर थाना इलाके में खुसर गांव में एक खेत में भरे पानी में युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. प्रारंभिक जांच में हत्या के बाद शव को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास किए जाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने युवक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं.