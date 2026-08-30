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Special: कनक वृंदावन में बसा राधा माधव मंदिर, जानिए कैसे वृंदावन से अरावली की वादियों तक पहुंचा यह ऐतिहासिक विग्रह

पीढ़ियों से मंदिर में आ रहे श्रद्धालु : श्रद्धालु प्रहलाद मीणा ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर में आता रहा है. उनके अनुसार मंदिर जयपुर की बसावट से भी पुराना है और आमेर के राजा ने इसकी स्थापना कराई थी. इस विग्रह को भी वृंदावन से ही लाया गया था. उन्होंने बताया कि आज भी कई लोग इसे 'पुराना गोविंद देव मंदिर' कहकर पहचानते हैं. जन्माष्टमी और अन्नकूट जैसे पर्वों पर यहां विशेष आयोजन होते हैं. इन अवसरों पर मंदिर में धार्मिक उत्सव का माहौल रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

सूर्य महल के गोविंद देव जी जैसी ही सेवा-पूजा की परंपरा : मंदिर की एक खास विशेषता इसकी सेवा-पूजा की परंपरा है. जयपुर के सूर्य महल में विराजमान आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में जिस क्रम और परंपरा से भगवान की झांकियां खुलती हैं और सेवा-पूजा होती है, उसी प्रकार की परंपरा यहां राधा माधव मंदिर में भी निभाई जाती है. यानी ये आज भी जीवंत धार्मिक परंपरा का केंद्र है. यहां भगवान के दर्शन, झांकी, भोग और सेवा की व्यवस्था नियमित रूप से चलती है.

जयपुर बसने से पहले बसा था ये मंदिर : जयपुर की बसावट से पहले आमेर के राजाओं की ओर से अरावली की पहाड़ियां के बीच वृंदावन से लाए गए गोविंद देव जी और राधा माधव के विग्रहों को विराजित करते हुए सेवा-पूजा शुरू की गई थी और इस क्षेत्र को कनक वृंदावन नाम दिया गया था. बाद में जब गोविंद देव जी को जयपुर के वर्तमान मंदिर परिसर (सूर्य महल) में विराजित किया गया तो पुराने मंदिर में राधा माधव जी के विग्रह की सेवा-पूजा जारी रखने का फैसला लिया गया. श्रद्धालु गोविंद पारीक ने बताया कि लंबे समय तक राजपरिवार और राजाओं की ओर से मंदिर की देखरेख की जाती रही. हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब मंदिर की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. इसके बाद हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट और ठिकाना श्री गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से इसके विकास और व्यवस्थाओं पर काम किया गया. उन्होंने कहा कि स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर के विग्रह को लेकर गहरी आस्था है. समय के साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है.

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान केवल उसके भव्य महलों, विशाल किलों और चौड़ी सड़कों तक सीमित नहीं है. इस ऐतिहासिक नगर की आत्मा में एक गहरा आध्यात्मिक स्वरूप बसता है, जिसके कारण इसे सदियों से 'गुप्त वृंदावन' के नाम से भी जाना जाता रहा है. जयपुर का नगर नियोजन, इसके देवालय और यहां की सांस्कृतिक परंपराएं ब्रज भूमि की भक्ति धारा से गहराई से जुड़ी हुई हैं. अरावली की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कनक वृंदावन घाटी में एक ऐसा ही पावन धाम है श्री राधा माधव मंदिर. स्थानीय लोग और इतिहास के जानकार इस मंदिर को आज भी 'पुराना गोविंद देव जी मंदिर' के नाम से पुकारते हैं.

इतिहासकार की नजर में क्यों कहा जाता है जयपुर को 'गुप्त वृंदावन' : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, राधा माधव विग्रह का संबंध संस्कृत साहित्य और वैष्णव भक्ति के अमर कवि श्रील जयदेव गोस्वामी से है. जयदेव गोस्वामी वही महान संत हैं जिन्होंने अमर कृति 'गीत गोविंद' की रचना की थी. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि जयपुर को यूं ही 'गुप्त वृंदावन' नहीं कहा जाता. दरअसल, इसके पीछे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार भी है. उनके अनुसार जयपुर अपने भीतर वृंदावन को समेटे हुए है. शहर में अलग-अलग स्थानों पर गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा माधव जी, राधा दामोदर जी और विनोद लाल जी जैसे विग्रह विराजित हैं. ये वही विग्रह हैं जिनकी पूजा और सेवा वृंदावन की वैष्णव परंपरा और षड्गोस्वामियों से जुड़ी रही है. इसी परंपरा में राधा माधव का विग्रह विशेष महत्व रखता है.

कनक वृंदावन में बसा राधा माधव मंदिर (ETV Bharat GFX)

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राधा माधव के नाम से निकलीं पट्टा और जागीरें : इतिहासकार के अनुसार राधा माधव विग्रह का महत्व केवल धार्मिक पूजा तक सीमित नहीं था. तत्कालीन राजाओं ने उन्हीं के नाम से पट्टे और जागीरें दी. मंदिर के पुजारी को भी वही प्रोटोकॉल दिया गया, जो गोविंद देव जी मंदिर के पुजारी को प्राप्त था. स्थानीय मान्यता तो ये भी है कि राधा माधव का विग्रह गोविंद देव जी के विग्रह से भी प्राचीन है. वृंदावन में लाल पत्थर से बने प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर के संदर्भ में भी राधा माधव के वहां रहने का उल्लेख मिलने के साक्ष्य मौजूद हैं.

कनक वृंदावन में बसा राधा माधव मंदिर (ETV Bharat GFX)

वृंदावन से जयपुर तक आए भगवान के विग्रह : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि अलग-अलग समय में वृंदावन से कई विग्रह जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लाए गए. इसके पीछे उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थीं. वृंदावन आगरा के नजदीक होने के कारण उस दौर में लूटपाट और असुरक्षा की परिस्थितियों से प्रभावित था. इसके मुकाबले आमेर और बाद में जयपुर का क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत और सुरक्षित माना जाता था. यही वजह रही कि कई वैष्णव विग्रहों के लिए जयपुर एक सुरक्षित स्थान के रूप में सामने आया. राजाओं की ओर से भी इन विग्रहों को संरक्षण और सम्मान दिया गया. इस तरह जयपुर में एक के बाद एक ऐसे मंदिर और धार्मिक केंद्र विकसित हुए जिनकी जड़ें सीधे वृंदावन की परंपरा से जुड़ी थीं.

सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी मंदिर की स्थापना (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

औरंगजेब के आदेश के बाद शुरू हुई गोविंद देव जी की यात्रा : गोविंद देव जी के जयपुर आने की कहानी भी इसी ऐतिहासिक दौर से जुड़ी है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार वर्ष 1667-68 के आसपास औरंगजेब की ओर से वृंदावन स्थित गोविंद देव जी मंदिर को नुकसान पहुंचाने का आदेश जारी किए जाने के बाद विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए उनकी यात्रा शुरू हुई. गोविंद देव जी को अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया. उन्हें गोस्वामियों ने उन्हें राधाकुंड में भी छिपाकर रखा. डीग और कामां क्षेत्र में भी रहे. जब धीरे-धीरे ये महसूस हुआ कि जयपुर क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित और अनुकूल है, तब जयपुर के राजाओं की ओर से गोविंद देव जी को यहां लाने का आग्रह किया गया.

कनक वृंदावन में बसा राधा माधव मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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गोविंद देव जी को बनाया गया ढूंढाड़ का प्रधान : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार गोविंद देव जी को गोविंदपुरा होते हुए जयपुर लाया गया. उस समय हिंदू धार्मिक स्थलों और परंपराओं की सुरक्षा के लिए मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की ओर से भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे थे. इसी दौर में जयपुर के महाराजा ने गोस्वामियों को जयपुर आने का आग्रह किया और गोविंद देव जी को यहां का प्रधान मानने की बात कही. यही परंपरा आगे चलकर इतनी महत्वपूर्ण हुई कि जयपुर के महाराजा को 'दीवान' कहा जाने लगा, जबकि धार्मिक परंपरा में गोविंद देव जी को ढूंढाड़ का मुख्य शासक माना गया.

पर्वतीय घाटी को दिया कनक वृंदावन का नाम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

स्थापत्य कला भी है आकर्षक : मंदिर की ऐतिहासिकता के साथ यहां की स्थापत्य कला भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है. अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर में पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य की झलक दिखाई देती है. यहां पारंपरिक संरचना और मेहराबदार प्राचीन शैली के निर्माण की छाप नजर आती है. कनक वृंदावन की पहाड़ियों और हरियाली के बीच मंदिर की स्थिति इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है. यही वजह है कि यहां आने वाले श्रद्धालु जहां राधा माधव के दर्शन और पूजा के लिए रुकते हैं, वहीं पर्यटक मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और आसपास के प्राकृतिक दृश्य को भी अपने कैमरे में कैद करते हैं.

स्थापत्य कला भी आकर्षण का केंद्र (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पर्यटन स्थल भी है, इसलिए देश-दुनिया से पहुंचते हैं लोग : कनक वृंदावन की प्राकृतिक और ऐतिहासिक पहचान इस मंदिर को धार्मिक स्थल के साथ-साथ पर्यटन स्थल भी बनाती है. आमेर की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए ये क्षेत्र पहले से ही आकर्षण का केंद्र है. श्रद्धालु बताते हैं कि जिन लोगों को राधा माधव मंदिर के बारे में जानकारी होती है, वे आमेर जाते समय यहां रुककर भगवान के दर्शन जरूर करते हैं. मंदिर और आसपास का प्राकृतिक परिवेश पर्यटकों को धार्मिक अनुभव के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुभव भी देता है. समय-समय पर इस क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग भी होती रही है. आसपास मौजूद अन्य पर्यटन स्थलों के कारण कनक वृंदावन का ये पूरा क्षेत्र जयपुर की धार्मिक और पर्यटन विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है.

ठाकुर जी का राधा माधव स्वरूप (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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कनक वृंदावन स्थित राधा माधव मंदिर की कड़ियां वृंदावन, आमेर और जयपुर के इतिहास को जोड़ती हैं. इसी संगम ने कनक वृंदावन के राधा माधव मंदिर को जयपुर के उन विरासत स्थलों की श्रेणी में खड़ा किया है जहां इतिहास केवल किताबों में दर्ज नहीं, बल्कि आज भी पूजा, परंपरा और श्रद्धा के रूप में जीवित है. यही वजह है कि जयपुर के 'गुप्त वृंदावन' की कहानी में राधा माधव मंदिर का स्थान भी बेहद खास है.