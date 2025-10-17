ETV Bharat / state

ग्रेटर निगम की सौगात : स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी से छात्रों को मिलेगी मुफ्त हाईटेक पढ़ाई की सुविधा

स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहर की युवा और विद्यार्थियों को दीपावली से पहले ग्रेटर नगर निगम की ओर से बड़ी सौगात मिली है. स्थानीय नगरीय निकाय की ओर से तैयार पहली स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की शुक्रवार को शुरुआत की गई. राजस्थान विश्वविद्यालय के ठीक सामने स्वामी विवेकानंद ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र डिजिटल कंटेंट पढ़ सकेंगे. ये सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क होगी. वहीं, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के बाद अब जयपुर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ई-लाइब्रेरी शुरू करने का ऐलान किया गया है. हाई-स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर लैब, एसी, फर्नीचर और प्रोजेक्टर सहित आधुनिक शिक्षण साधनों के साथ ग्रेटर निगम की ओर से शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी सुविधा देने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया गया है. इस संबंध में विधायक कालीचरण सराफ ने बताया कि जो छात्र महंगी कोचिंग या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, वे यहां आधुनिक तकनीक से पढ़ाई कर सकेंगे. ये लाइब्रेरी पूरी तरह नि:शुल्क और ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) फिलहाल, यर लाइब्रेरी सुबह 10:00 से 5:00 बजे तक संचालित होगी, लेकिन छात्रों को लाइब्रेरी की आवश्यकता रात में भी पड़ती है. इसलिए जल्द इसे 24 घंटे के लिए शुरू किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो यहां विधायक को से भी कंप्यूटर लैपटॉप लगवाए जाएंगे. वहीं, स्वामी विवेकानंद ई-लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहीं सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि ये एक शुरुआत है. आगे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी.