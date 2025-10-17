ग्रेटर निगम की सौगात : स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी से छात्रों को मिलेगी मुफ्त हाईटेक पढ़ाई की सुविधा
किसी भी निकाय की ओर से बनाई गई प्रदेश की पहली 'स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी'. जानि क्या होगा खास...
Published : October 17, 2025 at 3:45 PM IST
जयपुर: शहर की युवा और विद्यार्थियों को दीपावली से पहले ग्रेटर नगर निगम की ओर से बड़ी सौगात मिली है. स्थानीय नगरीय निकाय की ओर से तैयार पहली स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की शुक्रवार को शुरुआत की गई. राजस्थान विश्वविद्यालय के ठीक सामने स्वामी विवेकानंद ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र डिजिटल कंटेंट पढ़ सकेंगे. ये सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क होगी. वहीं, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के बाद अब जयपुर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ई-लाइब्रेरी शुरू करने का ऐलान किया गया है.
हाई-स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर लैब, एसी, फर्नीचर और प्रोजेक्टर सहित आधुनिक शिक्षण साधनों के साथ ग्रेटर निगम की ओर से शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी सुविधा देने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया गया है. इस संबंध में विधायक कालीचरण सराफ ने बताया कि जो छात्र महंगी कोचिंग या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, वे यहां आधुनिक तकनीक से पढ़ाई कर सकेंगे. ये लाइब्रेरी पूरी तरह नि:शुल्क और ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा.
फिलहाल, यर लाइब्रेरी सुबह 10:00 से 5:00 बजे तक संचालित होगी, लेकिन छात्रों को लाइब्रेरी की आवश्यकता रात में भी पड़ती है. इसलिए जल्द इसे 24 घंटे के लिए शुरू किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो यहां विधायक को से भी कंप्यूटर लैपटॉप लगवाए जाएंगे. वहीं, स्वामी विवेकानंद ई-लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहीं सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि ये एक शुरुआत है. आगे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी.
स्वामी विवेकानंद ई-लाइब्रेरी की प्रमुख सुविधाएं :
- प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट.
- हाई-स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर और टैबलेट एक्सेस.
- डिजिटल आईडी पंजीकरण प्रणाली.
- राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय से जुड़ी होगी ई-लाइब्रेरी.
- रिकॉर्डेड क्लासेस और विषय विशेषज्ञों के लाइव सेशन.
- ओपन सोर्स और लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म से अध्ययन सामग्री.
- एसी रीडिंग स्पेस, वाई-फाई जोन और कंप्यूटर लैब.
- नि:शुल्क उपयोग, प्रत्येक छात्र के लिए ओपन.
312 निकायों में पहली बार ऐसा मॉडल : ग्रेटर नगर निगम के महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि राजस्थान के 312 नगरीय निकायों में पहली बार किसी निकाय ने अपने स्तर पर ऐसी स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की है. ये संस्थान पूरी तरह पेपर लेस सिस्टम पर काम करेगी. इस लाइब्रेरी में 'डिजिटल एक्सेस टू एजुकेशन' के आधार पर काम किया गया है, ताकि हर वर्ग के छात्र समान अवसर मिल सके. डिजिटल आईडी पंजीकरण के जरिए छात्र एजुकेशन से रिलेटेड डिजिटल कंटेंट ही पढ़ सकेंगे. साथ ही उन्हें 4 घंटे का एक्सेस मिलेगा. उन्होंने कहा कि महंगे कोचिंग सेंटर या सब्सक्रिप्शन पर निर्भर रहने की बजाय अब छात्र शहर में ही ई-एजुकेशन पा सकेंगे.
राजस्थान विश्वविद्यालय की ई-लाइब्रेरी अब भी अधूरी : इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के कई छात्र नेता और पूर्व प्रोफेसर भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की लागत से 3 साल पहले तैयार राजस्थान विश्वविद्यालय की ई-लाइब्रेरी आज भी अधूरी है. वहां डिजिटल सिस्टम और बुक डेटाबेस अब तक सक्रिय नहीं हो सके हैं. यहां तक कि लीज लाइन के वायर तक काट दिए गए हैं. ऐसे में निगम की इस पहल से डिजिटल एजुकेशन से महरूम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को भी फायदा होगा.
शिक्षा के डिजिटल भविष्य की ओर कदम : ये लाइब्रेरी न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि डिजिटल डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का भी उदाहरण है, जहां हर छात्र, बिना किसी शुल्क के डिजिटल साधनों तक पहुंच सकेगा. इसमें SWAYAM, NPTEL, e-Pathshala जैसे ओपन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स से भी सामग्री जोड़ने की योजना है. बहरहाल, ग्रेटर नगर निगम की 'स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी' शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय निकाय की सामाजिक जिम्मेदारी का नया मॉडल कहा जा सकता है.