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​जयपुर के सरकारी स्कूल के 31 बच्चों की सपनों वाली उड़ान, पहली बार करेंगे हवाई सफर, दिल्ली में देखेंगे राष्ट्रपति भवन

पहली बार हवाई सफर करेंगे सरकारी स्कूलों के 31 बच्चे ( file photo )

जयपुर : राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 31 होनहार बच्चों के लिए यह शनिवार बेहद खास और यादगार बनने जा रहा है. इन बच्चों का पहली बार हवाई जहाज में बैठने का सपना अब सच होने जा रहा है. सोशल संगठन 'राउंड टेबल इंडिया', 'जयपुर पिंकसिटी राउंड टेबल-171' और उनकी सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से 'फ्लाइट ऑफ फैंटेसी' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और मेधावी बच्चों को नए अनुभवों से जोड़कर उनके सपनों को पंख देना है. ये छात्र दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का भी भ्रमण करेंगे. फ्लाइट ऑफ फैंटेसी कार्यक्रम के तहत बच्चे जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से उड़ान भरकर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से उन्हें बस के माध्यम से राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा, जहां बच्चों को गाइडेड टूर कराया जाएगा. इस दौरान वे देश के लोकतंत्र, इतिहास और राष्ट्रपति भवन के महत्व से परिचित होंगे. इसके साथ ही बच्चे इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (नेशनल वॉर मेमोरियल) का भी दौरा करेंगे, जिससे उन्हें देश के वीर जवानों के त्याग और बलिदान की प्रेरणा मिलेगी. दिनभर के भ्रमण के बाद सभी बच्चे दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन द्वारा जयपुर लौटेंगे. इसे भी पढ़ें: सरकारी शिक्षक ने पूरा किया वादा, 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाली 3 छात्राओं को करवाई हवाई यात्रा