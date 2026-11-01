ETV Bharat / state

श्री गोविंददेवजी मंदिर के मुख्य महंत अंजन कुमार गोस्वामी का निधन, साइलेंट हार्ट अटैक से हुआ देहावसान

महंत अंजन कुमार गोस्वामी का निधन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहर के आराध्य देव श्री गोविंददेवजी मंदिर के प्रधान महंत अंजन कुमार गोस्वामी का रविवार को 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. दोपहर करीब 12 बजे अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दुर्लभजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन से जयपुर के श्रद्धालुओं और वैष्णव संप्रदाय में शोक की लहर छा गई.