श्री गोविंददेवजी मंदिर के मुख्य महंत अंजन कुमार गोस्वामी का निधन, साइलेंट हार्ट अटैक से हुआ देहावसान
जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंददेवजी मंदिर के प्रधान महंत अंजन कुमार गोस्वामी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.
Published : November 1, 2026 at 10:53 PM IST
जयपुर: शहर के आराध्य देव श्री गोविंददेवजी मंदिर के प्रधान महंत अंजन कुमार गोस्वामी का रविवार को 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. दोपहर करीब 12 बजे अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दुर्लभजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन से जयपुर के श्रद्धालुओं और वैष्णव संप्रदाय में शोक की लहर छा गई.
महंत अंजन कुमार गोस्वामी का अंतिम संस्कार शाम को जलमहल के सामने स्थित समाज बाड़ी में किया गया. बेटे मानस गोस्वामी ने उन्हें मुखाग्नि दी. इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा सुभाष चौक क्षेत्र के पानों का दरीबा स्थित हवेली से रवाना हुई. अंतिम यात्रा में जयपुर के प्रमुख मंदिरों के महंत, गोविंददेवजी मंदिर से जुड़े सेवाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. समाज बाड़ी गोविंददेवजी मंदिर के गोस्वामी परिवार के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थल है.
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सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया शोक: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी महंत अंजन कुमार गोस्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जयपुर के आराध्य देव श्री राधा गोविंद देवजी मंदिर के मुख्य महंत परम पूजनीय अंजन कुमार गोस्वामी महाराज के गोलोकगमन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनका संपूर्ण जीवन गोविंद चरणों की सेवा, सनातन संस्कृति के संवर्धन और जन-जन में भक्ति भाव के संचार को समर्पित रहा. मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राधा गोविंद देवजी से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों व अनुयायियों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.
औरंगजेब के दौर में विग्रह को वृंदावन से लाने वाले वंशज: महंत अंजन कुमार गोस्वामी का संबंध चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ऐतिहासिक परंपरा से था. वे शिवराम गोस्वामी के वंशज थे. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में जब उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक विग्रहों पर संकट मंडरा रहा था, तब भगवान गोविंददेवजी के विग्रह की सुरक्षा के लिए उसे वृंदावन से राजस्थान लाया गया था. इस कार्य में शिवराम गोस्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. इसके बाद से ही ठाकुरजी की सेवा-पूजा की जिम्मेदारी पीढ़ी-दर-पीढ़ी गोस्वामी परिवार के पास रही है. अंजन कुमार गोस्वामी, प्रद्युम्न कुमार गोस्वामी के बड़े बेटे थे. वे मंदिर के सोल ट्रस्टी यानी एकल सेवारत महंत थे. अदालत की ओर से एकल सेवारत महंत घोषित किए जाने के बाद उन्होंने मंदिर की सेवा, व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रखी थी.
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बिना पिलर के सत्संग हॉल से मिली मंदिर को नई पहचान: महंत अंजन कुमार गोस्वामी के कार्यकाल में गोविंददेवजी मंदिर ने आधुनिक स्वरूप में भी अपनी पहचान बनाई. मंदिर परिसर में उनके कार्यकाल के दौरान भव्य सत्संग हॉल का निर्माण पूरा हुआ. इसकी खासियत यह है कि विशाल हॉल बिना किसी मध्य स्तंभ के तैयार किया गया है. इस अनूठे निर्माण को विशाल कंक्रीट ढांचे के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है. मंदिर की धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास में भी उनका योगदान रहा.