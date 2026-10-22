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राजस्थान में निवेश की राह खोलेंगे 21 IAS अफसर, भजनलाल सरकार ने देश-विदेश में सौंपी जिम्मेदारी

जयपुर शासन सचिवालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में निवेश, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण पहल की है. राज्य सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में राजस्थान के लिए निवेश एवं व्यापार के अवसर तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी है. ये अधिकारी अपने निर्धारित राज्यों और देशों में निवेशकों, कारोबारी संगठनों तथा प्रवासी राजस्थानियों (NRRs) के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे.

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत अधिकारियों के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. इस पहल के जरिए सरकार की कोशिश है कि राजस्थान को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए और प्रदेश की कारोबारी संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले. सरकार ने इस संबंध में पहले जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नई जिम्मेदारियां तय की हैं. सभी अधिकारियों को घरेलू एवं प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग (DORA) के निर्देशों के अनुरूप काम करना होगा.

पढ़ें : Rajasthan Administrative Reshuffle : कैडर बदलकर आए IAS को पोस्टिंग एवं 8 RAS अधिकारियों का तबादला, 2 RAS APO निवेशकों तक पहुंचेगी राजस्थान की संभावनाएं : आदेशों के मुताबिक राजस्थान में उद्योग, व्यापार और निवेश के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ कई विदेशी देशों में भी संपर्क बढ़ाने की रणनीति अपनाई है. इसके तहत नियुक्त अधिकारी अपने आवंटित क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की पहचान करेंगे और संभावित निवेशकों को राजस्थान में कारोबार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेंगे. विदेशों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ऐसे में सरकार इनसे संपर्क मजबूत कर उनकी विशेषज्ञता, कारोबारी नेटवर्क और निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहती है. अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद स्थापित करने और राजस्थान में निवेश के अनुकूल अवसरों की जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है.