राजस्थान में निवेश की राह खोलेंगे 21 IAS अफसर, भजनलाल सरकार ने देश-विदेश में सौंपी जिम्मेदारी
गोवा से सिंगापुर और अमेरिका से ब्रिटेन तक निवेश के अवसर तलाशेंगे अधिकारी.
Published : October 22, 2026 at 10:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निवेश, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण पहल की है. राज्य सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में राजस्थान के लिए निवेश एवं व्यापार के अवसर तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी है. ये अधिकारी अपने निर्धारित राज्यों और देशों में निवेशकों, कारोबारी संगठनों तथा प्रवासी राजस्थानियों (NRRs) के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे.
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत अधिकारियों के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. इस पहल के जरिए सरकार की कोशिश है कि राजस्थान को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए और प्रदेश की कारोबारी संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले. सरकार ने इस संबंध में पहले जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नई जिम्मेदारियां तय की हैं. सभी अधिकारियों को घरेलू एवं प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग (DORA) के निर्देशों के अनुरूप काम करना होगा.
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निवेशकों तक पहुंचेगी राजस्थान की संभावनाएं : आदेशों के मुताबिक राजस्थान में उद्योग, व्यापार और निवेश के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ कई विदेशी देशों में भी संपर्क बढ़ाने की रणनीति अपनाई है. इसके तहत नियुक्त अधिकारी अपने आवंटित क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की पहचान करेंगे और संभावित निवेशकों को राजस्थान में कारोबार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेंगे.
विदेशों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ऐसे में सरकार इनसे संपर्क मजबूत कर उनकी विशेषज्ञता, कारोबारी नेटवर्क और निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहती है. अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद स्थापित करने और राजस्थान में निवेश के अनुकूल अवसरों की जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है.
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DORA के निर्देशों के अनुसार करेंगे काम : कार्मिक विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी नामित अधिकारी घरेलू एवं प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग यानी DORA के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे. यह व्यवस्था देश और विदेश में राजस्थान के लिए निवेश संबंधी संपर्कों को व्यवस्थित करने तथा संबंधित पक्षों के साथ समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है. सरकार की इस पहल में देश के औद्योगिक और कारोबारी रूप से महत्वपूर्ण राज्यों के साथ-साथ सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई अन्य देशों में भी निवेश की संभावनाएं तलाशने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है.
किस अधिकारी को कहां की जिम्मेदारी ? : कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 21 आईएएस अधिकारियों को निम्नलिखित राज्यों और देशों का दायित्व सौंपा गया है.
- गायत्री ए. राठौड़ - गोवा और सिंगापुर
- टी. रविकांत - आंध्र प्रदेश और केन्या
- मंजू राजपाल - बिहार और हांगकांग
- नवीन जैन - हरियाणा और सऊदी अरब
- कृष्ण कुणाल - झारखंड और कतर
- रवि जैन - छत्तीसगढ़ और ऑस्ट्रेलिया
- रवि कुमार सुरपुर - कर्नाटक और दक्षिण अफ्रीका
- जोगा राम - केरल और संयुक्त अरब अमीरात
- पी. रमेश - तेलंगाना और आयरलैंड
- आरती डोगरा - उत्तराखंड और जर्मनी
- रोहित गुप्ता - उत्तर प्रदेश और ब्रिटेन
- आनंदी - तमिलनाडु और जापान
- राजन विशाल - पंजाब और स्पेन
- अर्चना सिंह - मध्य प्रदेश, फिनलैंड और डेनमार्क
- नकाते शिवप्रसाद - महाराष्ट्र और ब्राजील
- शिवांगी स्वर्णकार - असम और अमेरिका
- अनुपमा जोरवाल - दिल्ली और इटली
- रुक्मणि रियार - पश्चिम बंगाल, स्वीडन और नॉर्वे
- हिमांशु गुप्ता - ओडिशा और युगांडा
- अरविंद पोसवाल - हिमाचल प्रदेश और नेपाल
- सुरेश ओला - गुजरात और स्विट्जरलैंड
अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति : कार्मिक विभाग के मुताबिक सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य निवेश के नए अवसर तलाशना, व्यापारिक संबंधों को विस्तार देना और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है. यदि इन प्रयासों के माध्यम से निवेशकों के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित होता है, तो राजस्थान में उद्योगों के विस्तार, नए कारोबारी उपक्रमों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं.