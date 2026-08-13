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SPECAIL : सावन में घेवर की मिठास सात समंदर पार, दुबई से अमेरिका तक बढ़ी डिमांड, जानिए क्यों खास है जयपुर का जालीदार घेवर

नाइट्रोजन पैकिंग तकनीक, 3 महीने तक नहीं खराब होगा घेवर : ​विदेशों और लंबी दूरी वाले राज्यों में घेवर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जयपुर के मिठाई कारोबारियों ने आधुनिक पैकेजिंग तकनीक का सहारा लिया है. लंबी यात्रा के दौरान मिठाई की ताजगी और बनावट को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसका समाधान कारोबारियों ने ढूंढ निकाला है. ​मिठाई विक्रेताओं ने बताया कि घेवर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन पैकिंग की व्यवस्था की गई है. इस खास पैकिंग के जरिए घेवर को करीब 3 महीने तक पूरी तरह से तरोताजा और कुरकुरा रखा जा सकता है.

विदेशों में भी जयपुर के घेवर की डिमांड : मिठाई कारोबारी अमर सिंह के मुताबिक जयपुर के घेवर की मांग अब राजस्थान से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों और विदेशों तक पहुंच गई है. प्रवासी राजस्थानी और भारतीय परिवार सावन और तीज के मौके पर अपने घर की पारंपरिक मिठाई का स्वाद विदेश में भी लेना चाहते हैं. यही वजह है कि जयपुर के मिठाई कारोबारियों के पास विदेश भेजने के लिए घेवर के ऑर्डर भी पहुंच रहे हैं. कारोबारियों का कहना है कि उनके यहां तैयार होने वाला घेवर दुबई से लेकर अमेरिका तक भेजा जा रहा है. महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी इसकी मांग है. विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए घेवर केवल मिठाई नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, त्योहारों और घर-परिवार की यादों से जुड़ा स्वाद है.

सावन-तीज के साथ बढ़ती है घेवर की मांग : राजस्थान में घेवर का सावन, तीज और सिंजारा से गहरा संबंध है. सावन शुरू होते ही जयपुर की मिठाई की दुकानों पर अलग-अलग आकार और स्वाद के घेवर तैयार होने लगते हैं. तीज के मौके पर मायके से बेटी के ससुराल भेजे जाने वाले सिंजारे में घेवर की खास जगह होती है. यही परंपरा आज भी लोगों को इस मिठाई से जोड़ती है. घेवर की खासियत इसकी कुरकुरी और जालीदार बनावट है. इसके ऊपर मलाई, मावा, रबड़ी और चाशनी की परत इसे और खास बनाती है. यही पारंपरिक स्वाद जयपुर आने वाले पर्यटकों के साथ राजस्थान से बाहर रहने वाले लोगों को भी आकर्षित करता है. सावन और तीज के दौरान लोग रिश्तेदारों और परिचितों को घेवर भेजते हैं, जिससे सामान्य दिनों की तुलना में इसकी बिक्री बढ़ जाती है.

सावन के परवान चढ़ने के साथ ही गुलाबी शहर की मिठास को खास बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. जयपुर के मिठाई कारोबारी तीज और सिंजारा के सीजन को देखते हुए घेवर बनाने, पैकिंग और सप्लाई की तैयारियों में जुट गए हैं. राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों में खास पहचान रखने वाला घेवर अब सिर्फ जयपुर या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी मांग देश के दूसरे राज्यों के साथ विदेशों में भी बढ़ रही है. दुबई से लेकर अमेरिका तक रहने वाले प्रवासी भारतीय सावन और तीज के मौके पर जयपुर के घेवर का स्वाद अपने घर तक पहुंचाना चाहते हैं.

जयपुर : सावन के महीने की शुरुआत और रिमझिम फुहारों के साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर की आबो-हवा में एक खास मिठास घुलने लगती है. यह मिठास है राजस्थान की विश्वप्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई 'घेवर' की. जैसे-जैसे सावन अपने परवान पर चढ़ता है और तीज तथा सिंजारे का पावन पर्व नजदीक आता है, गुलाबी शहर (जयपुर) के मिठाई बाजार में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है. जोधपुरी, मकराना और देश के कोने-कोने से आए पर्यटकों के साथ-साथ अब विदेशों में रहने वाले एनआरआई भी जयपुर के जालीदार और कुरकुरे घेवर का स्वाद चखने के लिए बेताब हैं.

​चाशनी की अलग से डिलीवरी : ​कुछ प्रसिद्ध मिठाई दुकानों ने लंबे सफर के लिए एक और अनोखी सुविधा शुरू की है वे घेवर (मोयन/बेस) को अलग और चाशनी को अलग से पैक करके ग्राहकों को दे रहे हैं. इससे यात्रा के दौरान घेवर गलता नहीं है और उसकी जालीदार बनावट बनी रहती है. ग्राहक अपने गंतव्य पर पहुंचकर घेवर के ऊपर आवश्यकतानुसार चाशनी डालकर ताजे स्वाद का आनंद ले सकते हैं.

12 महीने उपलब्ध रहते हैं घेवर (फोटो ईटीवी भारत gfx)

तीन वैरायटी में छोटे और बड़े घेवर : कान्हा के यूनिट मैनेजर मोहन कुमार स्वामी के मुताबिक इस बार जयपुर के बाजार में छोटे और बड़े दोनों आकार के घेवर उपलब्ध हैं. इनमें मीठा, फीका और रबड़ी वाला घेवर प्रमुख हैं. कारोबारियों के मुताबिक ग्राहकों की पसंद के अनुसार अलग-अलग साइज और स्वाद में घेवर तैयार किए जा रहे हैं. इस सीजन में घेवर की कीमतें भी अलग-अलग रखी गई हैं. मिठाई कारोबारियों के मुताबिक तीज से पहले ही ग्राहकों की ओर से बुकिंग शुरू हो गई है. बाजार में अच्छे रुझान को देखते हुए दुकानदारों ने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है.

सावन में जयपुर के घेवर की धूम (फोटो ईटीवी भारत gfx)

घेवर में भी हो रहे नए प्रयोग : समय के साथ घेवर के आकार और स्वाद में भी बदलाव आया है. बाजार की मांग को देखते हुए मिठाई कारोबारी पारंपरिक घेवर के साथ नए फ्लेवर और प्रयोग भी कर रहे हैं. दूध और पनीर से तैयार घेवर के साथ चॉकलेट फ्लेवर जैसे प्रयोग भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. नई पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए मिठाई कारोबारी घेवर की पैकिंग और प्रस्तुति में भी बदलाव कर रहे हैं. अब घेवर को केवल पारंपरिक मिठाई के तौर पर नहीं, बल्कि गिफ्ट पैक के रूप में भी तैयार किया जा रहा है. इससे देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में रहने वाले लोगों तक इसे भेजना आसान हो रहा है.

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पर्यटकों के लिए भी जयपुर की खास पहचान : जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए भी घेवर शहर की खास पहचान बन चुका है. उदयपुर, जोधपुर और मकराना से आने वाले लोग जयपुर से घेवर खरीदकर अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए लेकर जाते हैं. दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक भी इसे राजस्थान की पारंपरिक मिठाई के रूप में खरीदते हैं. उदयपुर निवासी ख्याली लाल कुमावत का कहना है कि जब भी वे जयपुर आते हैं, यहां से घेवर जरूर लेकर जाते हैं. उनके लिए जयपुर का घेवर खास मिठाइयों में शामिल है. जोधपुर निवासी त्रिलोक चौधरी भी सावन के मौसम में घेवर अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए खरीदते हैं. उत्तर प्रदेश की मूल निवासी और जयपुर निवासी कल्पना झा बताती हैं कि राजस्थान आने के बाद वह भी घेवर की मुरीद हो गई हैं. उनका कहना है कि राजस्थान में त्योहारों और परंपराओं से जुड़ी यह मिठाई उन्हें काफी पसंद है.

सावन, तीज और सिंजारे से घेवर का सदियों पुराना नाता (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

मकराना निवासी मुकेश कुमार के मुताबिक घेवर का राजस्थानी संस्कृति से विशेष नाता है. शादी के बाद नवविवाहित बेटी की पहली सावन की तीज पर मायके से ससुराल सिंजारा भेजने की परंपरा है और इसमें घेवर की खास भूमिका होती है. यह मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच रिश्तों और स्नेह की मिठास बढ़ाने का माध्यम भी बनती है. जयपुर निवासी जयप्रकाश अपनी बहन के लिए घेवर खरीदने पहुंचे. उनका कहना है कि घेवर अब केवल मिठाई नहीं, बल्कि जयपुर और राजस्थान की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है. विदेश में रहने के दौरान भी उन्होंने अपने दोस्तों को जयपुर का घेवर गिफ्ट किया और आज भी विदेश में रहने वाले उनके परिचित इसकी मांग करते हैं.

विदेशों में भी जयपुर के घेवर की डिमांड (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

GI टैग के बाद पहचान और मजबूत होने का दावा : मिठाई कारोबारियों का कहना है कि घेवर को GI टैग मिलने के बाद इसकी पहचान और लोकप्रियता और बढ़ी है. कानजी स्वीट्स के मैनेजर नवीन हरितवाल के मुताबिक तीज और गणगौर जैसे त्योहारों पर घेवर की विशेष मांग आती है. बारिश के मौसम में भी लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं और जयपुर आने वाले पर्यटक इसे याद के तौर पर अपने साथ लेकर जाते हैं. कारोबारियों के मुताबिक इस बार मांग बढ़ने के बावजूद घेवर की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. त्योहारों को देखते हुए कच्चे माल से लेकर उत्पादन और पैकेजिंग तक की तैयारी पहले ही शुरू कर दी गई है.

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मिठाई कारोबारियों ने बढ़ाया उत्पादन : सावन और तीज के सीजन को देखते हुए जयपुर के मिठाई कारोबारियों ने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है. कच्चे माल की व्यवस्था, घेवर बनाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन और पैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. लंबी दूरी तक भेजे जाने वाले घेवर के लिए ऐसी पैकेजिंग तैयार की जा रही है, जिससे सफर के दौरान उसकी गुणवत्ता और स्वाद बरकरार रहे. मांग को देखते हुए साधारण घेवर के अलावा मलाई, मावा और रबड़ी वाले घेवर भी तैयार किए जा रहे हैं. कारोबारियों का कहना है कि सावन के साथ बाजार में ऑर्डर बढ़ने लगे हैं और तीज नजदीक आने पर मांग में और तेजी आने की उम्मीद है.

विदेश भेजने के लिए खास पैकिंग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर की पहचान से जुड़ा पारंपरिक स्वाद : घेवर की खासियत केवल उसका स्वाद नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक पहचान भी है. सावन, तीज, सिंजारा और रक्षाबंधन जैसे अवसरों पर घेवर की मौजूदगी राजस्थान की पारंपरिक खान-पान संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है. खास तौर पर जयपुर का जालीदार घेवर अपनी बनावट और स्वाद के कारण अलग पहचान रखता है. समय के साथ इसका बाजार भी बदल रहा है. एक तरफ पारंपरिक स्वाद और त्योहारों से जुड़ी भावनाएं घेवर की मांग को बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ नई पैकेजिंग, नए फ्लेवर और लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक ने इसे देश और विदेश के बाजार तक पहुंचाने का रास्ता आसान किया है.

अमेरिका से लेकर दुबई तक महकी गुलाबी शहर की मिठास (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

विदेश में रहने वालों के लिए घर की मिठास : जयपुर के मिठाई कारोबारियों के पास विदेशों से आने वाली मांग यह बताती है कि पारंपरिक भारतीय मिठाइयों का स्वाद आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है. विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय सावन और तीज पर घेवर मंगाकर सिर्फ मिठाई का स्वाद नहीं लेते, बल्कि अपने घर, परिवार और राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी यादों को भी ताजा करते हैं. यही वजह है कि सावन के साथ जयपुर के बाजारों में घेवर की मांग बढ़ने लगी है. तीज नजदीक आते ही ऑर्डर और बुकिंग में तेजी आ रही है. जयपुर की गलियों और मिठाई की दुकानों से उठती घेवर की खुशबू अब सिर्फ गुलाबी शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी मिठास राजस्थान से निकलकर देश के अलग-अलग हिस्सों और सात समंदर पार तक पहुंच रही है.

सावन में जयपुर के घेवर की धूम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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सावन में है आयुर्वेदिक महत्व : आयुर्वेद चिकित्सक रहे गोपी वल्लभ शर्मा बताते हैं कि बरसात के मौसम में शरीर में वात और पित्त और अनियंत्रित हो जाते हैं, ऐसे में घृत रूप में घेवर इनका शमन करता है, यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने विशेष रूप से सावन में इस मिठाई को खान और खिलाने का महत्व दिया है, वे बताते हैं कि घेवर, मैदा, घी और शक्कर की बना होता है, इससे प्राप्त पोषण में 60 फ़ीसदी हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है लिहाजा इसे इंस्टेंट एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में भी जाना जाता है इसके अलावा 15 से 18% तक फैट और करीब 8 फ़ीसदी प्रोटीन भी होता है. वे बताते हैं कि घेवर के कारण कफ बढ़ता है, इसलिए जिन लोगों को कफ की समस्या है, उन्हें घेवर का सेवन कम करना चाहिए. आयुर्वेद चिकित्सक शर्मा के अनुसार दोपहर के भोजन के बाद घेवर खाना सबसे अधिक लाभदायक होता है. एक बार में 100 से डेढ़ सौ ग्राम मात्रा तक घेवर का भोजन पाचन के लिए भी अच्छा रहता है.