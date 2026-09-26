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Exclusive: जयपुर को मिली पहली महिला उपमहापौर, बीजेपी की सरोज कंवर 89 वोटों से जीतीं, बोलीं- ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज

जयपुर: शनिवार का दिन जयपुर नगर निगम के इतिहास में दर्ज हो गया. बीजेपी प्रत्याशी सरोज कंवर उपमहापौर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर शहर की पहली महिला उपमहापौर बनी हैं. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सलमान मंसूरी को 31 वोटों के बड़े अंतर से हराया. चुनाव में सरोज कंवर को 89 वोट मिले, जबकि सलमान मंसूरी को 58 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा. एक वोट नोटा को गया, एक वोट खारिज हुआ और एक पार्षद मतदान से दूर रही. वार्ड 90 की पार्षद सरोज कंवर के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो गया. पार्षदों और समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का स्वागत किया.इस जीत के साथ बीजेपी ने नगर निगम बोर्ड पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है. महापौर सुनील कोठारी के बाद अब उपमहापौर पद भी बीजेपी के खाते में आ गया है.

जीत के बाद सरोज कंवर बोलीं-पार्टी ने जताया भरोसा: जीत के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में सरोज कंवर ने कहा- पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और अब उनकी कोशिश इस भरोसे पर खरा उतरने की होगी. उनकी प्राथमिकता जयपुर शहर को स्वच्छ बनाने की रहेगी. इसके लिए संगठन के सभी पार्षदों को साथ लेकर काम किया जाएगा. सरोज कंवर ने अपनी जीत को बड़ा सरप्राइज बताया. साथ ही कहा कि वो इस जीत से बेहद खुश हैं और सभी साथी पार्षदों का धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने उन्हें बड़ी जीत दिलाई.

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महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी रहेंगे प्राथमिकता: जयपुर की पहली महिला उपमहापौर बनने के सवाल पर सरोज कंवर ने कहा कि शहर की महिलाओं से जुड़ी समस्याएं भी उनकी प्राथमिकताओं में रहेंगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को शहर में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके समाधान के लिए काम करने का प्रयास किया जाएगा.

भीतरघात की चर्चाओं को सरोज कंवर ने बताया अफवाह: चुनाव से पहले बीजेपी खेमे में भीतरघात और पार्षदों के बीच नाराजगी की चर्चाओं को लेकर भी सरोज कंवर ने स्थिति साफ की. उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद की बात को खारिज किया. सरोज कंवर ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान बीजेपी के सभी पार्षदों के साथ उनका अच्छा व्यवहार रहा और सभी पार्षद प्रेम से रहे. उनके मुताबिक, अगर पार्टी के भीतर किसी तरह का मनमुटाव या परेशानी होती तो उन्हें 89 वोट नहीं मिलते.