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जन्माष्टमी पर जयपुर होगा कृष्णमय, गोविंददेवजी मंदिर में तड़के 4 बजे से खुलेंगे पट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पैदल चलना होगा 5-6 किमी

जयपुर: जन्माष्टमी पर छोटी काशी जयपुर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं. 4 सितंबर को गोविंददेवजी मंदिर समेत प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे, सबसे ज्यादा भीड़ गोविंददेवजी में उमड़ने की संभावना है. तड़के 4 बजे मंगला झांकी के पट खुलते ही मंदिर में दर्शन शुरू होंगे. जलेब चौक से तीन अलग लाइनें- पास वाले, बिना जूते-चप्पल और जूते-चप्पल वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई हैं. प्रवेश से निकास तक 5-6 किमी पैदल चलना पड़ेगा, निकासी जय निवास बाग के पूर्वी-पश्चिमी गेट से होगी. चारदीवारी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा. मेट्रो से आने की सलाह दी गई है.

मंदिर में प्रवेश से लेकर दर्शन के बाद बाहर निकलने तक श्रद्धालुओं को करीब 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है. दर्शन के बाद निकासी के लिए जय निवास बाग के पूर्वी और पश्चिमी गेट निर्धारित किए गए हैं. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि दर्शन के बाद प्रवेश वाले रास्ते की ओर वापस जाने की कोशिश न करें और निर्धारित निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें. निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम और जैम सिनेमा में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने विशेष रूप से रामनिवास बाग पार्किंग का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है. जूते-चप्पल रखने के लिए पुरानी विधानसभा पर स्टैंड बनाया गया है. मंदिर परिसर में जूते-चप्पल रखने की व्यवस्था नहीं होगी.

मंदिर के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम (ETV Bharat Jaipur)

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चारदीवारी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा बंद : जन्माष्टमी के दिन जयपुर की चारदीवारी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है. यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित डिजिटल सुविधा भी जारी की है. क्यूआर कोड स्कैन करने पर नजदीकी पार्किंग स्थल, लाइव पार्किंग की स्थिति, ट्रैफिक डायवर्जन, वैकल्पिक मार्ग और लोकल मैप की जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी.

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1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात : श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और मंदिर प्रशासन की ओर से 3 हजार स्वयंसेवक और 150 स्काउट सेवा में लगाए जाएंगे. सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं. श्रद्धालुओं को दर्शन से जुड़ी जानकारी देने के लिए मंदिर परिसर में 13 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं. वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. मंदिर परिसर को 12 सेक्टर में बांटा गया है और पुलिसकर्मी तीन पारियों में ड्यूटी करेंगे. एडिशनल डीसीपी, एसीपी, आरएसी की कंपनियों के साथ घुड़सवार पुलिस भी तैनात रहेगी. मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरों के साथ एआई कैमरों से भी निगरानी की जाएगी. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी.