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गणेश चतुर्थी पर घर में कैसे करें गणपति स्थापना? जानिए दिशा, पूजा विधि, भोग और विसर्जन के नियम

चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर करें स्थापना: गणपति स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें. चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं. इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें. प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखने के बजाय चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए. पूजा स्थल को फूलों से सजाया जा सकता है और भगवान के सामने दीपक और धूप की व्यवस्था करें. गणपति स्थापना के साथ कलश भी रखा जा सकता है. कलश में जल भरकर उसमें अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें. कलश के ऊपर अशोक के पत्ते और नारियल रखा जा सकता है. इसके बाद भगवान गणेश और कलश का विधि-विधान से पूजन करें. गणपति को स्नान कराने के लिए जल के छींटे दिए जाते हैं. इसके बाद उन्हें जनेऊ और वस्त्र धारण कराए जाते हैं. पुष्प और माला अर्पित कर भगवान का स्वागत किया जाता है.

प्रवेश द्वार पर गणेशजी की मौजूदगी की परंपरा: मुकेश भारद्वाज ने बताया कि भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है. इसी वजह से घर के प्रवेश द्वार पर भी गणेशजी को स्थापित करने की परंपरा रही है. मान्यता है कि घर से बाहर निकलते और वापस प्रवेश करते समय भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है. गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति की स्थापना इसी आस्था और परंपरा का हिस्सा है.

ईशान कोण में गणपति स्थापना को माना गया श्रेष्ठ: ज्योतिष आचार्य मुकेश भारद्वाज ने बताया कि भगवान गणेश की स्थापना के लिए घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है. मान्यता के अनुसार ये दिशा ज्ञान और धन की वृद्धि से जुड़ी है. हालांकि भगवान गणेश के लिए कोई ऐसा स्थान निर्धारित नहीं है, जहां उनकी स्थापना नहीं की जा सकती. घर में उपलब्ध साफ और पवित्र स्थान पर भी श्रद्धा के साथ गणपति को स्थापित किया जा सकता है.

जयपुर: गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है. सनातन परंपरा में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है. यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से होती है. गणेश चतुर्थी पर घरों में गणपति की स्थापना कर श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. सुख-समृद्धि, ज्ञान तथा विघ्नों के निवारण की कामना करते हैं. ऐसे में अगर आप भी घर में गणपति स्थापित करने जा रहे हैं तो प्रतिमा की दिशा, चौकी की सजावट, पूजन सामग्री, भोग और विसर्जन से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ज्योतिष आचार्य मुकेश भारद्वाज ने गणपति स्थापना और पूजा की आसान विधि बताई है.

दूर्वा और पीले पुष्प से करें गणेशजी का पूजन: मुकेश भारद्वाज ने बताया कि भगवान गणेश के पूजन में दूर्वा का विशेष महत्व है. पूजा के दौरान गणेशजी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार दूर्वा गणेशजी को प्रिय है. इसे अर्पित करने से विघ्नों के निवारण और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. दूर्वा प्रकृति से जुड़ी और कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से पनपने वाली घास है, इसलिए इसे जीवन और स्थायित्व का प्रतीक भी माना जाता है. इसके साथ ही पीले पुष्प चढ़ाने की भी परंपरा है. रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप के साथ भगवान गणेश की पूजा करें. श्रद्धालु अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार गणेश मंत्र या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं.

गवान गणेश को घर में बने मोदक का लगाएं भोग: भगवान गणेश का सबसे प्रमुख भोग मोदक माना जाता है. धर्माचार्य के अनुसार घर में बने मोदक का भोग लगाना सबसे उत्तम है. इसके अलावा लड्डू, गुड़धानी, फल, खजूर, नारियल और अन्य ड्राई फ्रूट्स भी भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं. पूजा के बाद प्रसाद परिवार और स्नेहजनों में बांटने की परंपरा रही है. गुड़धानी का प्रसाद बांटने की परंपरा भी आपसी मेलजोल बढ़ाने से जुड़ी रही है.

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सुबह-शाम करें आरती, स्नेहजनों को भी बुलाएं: गणपति स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान की आरती करने की परंपरा है. पूजा के दौरान परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं. गणेश उत्सव के दौरान स्नेहजनों को घर बुलाकर पूजा और प्रसाद वितरण भी किया जाता है. इससे धार्मिक आयोजन के साथ परिवार और समाज में आपसी मेलजोल का भाव भी मजबूत होता है.

डेढ़ दिन से लेकर 10 दिन तक रह सकते हैं गणपति: मुकेश भारद्वाज ने बताया कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाली गणेश उत्सव की परंपरा अब दक्षिण भारत से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी है. श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार गणपति को डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या 10 दिन तक स्थापित रखते हैं. इस दौरान नियमित पूजा और सुबह-शाम आरती की जाती है. इसके बाद श्रद्धा के साथ गणपति का विसर्जन किया जाता है.

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मिट्टी की प्रतिमा को दें प्राथमिकता: गणेशजी की प्रतिमा स्थापित करते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए. धर्माचार्य के अनुसार मिट्टी से बनी प्रतिमा का उपयोग करना बेहतर है. ऐसी सामग्री से बनी प्रतिमाओं से बचना चाहिए, जो विसर्जन के बाद प्रकृति और जलस्रोतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. भगवान गणेश को प्रकृति का परिचायक मानते हुए गणेश उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल मनाने पर जोर दिया जाना चाहिए. मुकेश भारद्वाज ने बताया कि दक्षिण भारत में बारिश के तुरंत बाद ये पर्व आने और जल की उपलब्धता अधिक होने के कारण विसर्जन की परिस्थितियां अलग हैं. उत्तर भारत में जलाशय अपेक्षाकृत कम हैं. ऐसे में यहां गणेश प्रतिमा छोटी और पर्यावरण अनुकूल रखना बेहतर है. प्रशासन की ओर से निर्धारित विसर्जन स्थल या उपयुक्त जलाशय उपलब्ध नहीं हो तो घर में किसी बड़े जल पात्र में मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकता है. इससे जल स्रोतों पर अनावश्यक दबाव और प्रदूषण से भी बचा जा सकता है.