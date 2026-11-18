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JAIPUR FOUNDATION DAY: 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने रखी थी नींव, 9 चौकड़ियों में बसे व्यवस्थित से व्यवसायिक शहर ने बनाई खास पहचान

जयपुर स्थापना दिवस. ( ETV bharat gfx )

जयपुरः राजस्थान की राजधानी जयपुर आज अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करने की दहलीज पर खड़ा है. 18 नवंबर 1727 को आमेर के तत्कालीन महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जिस नई राजधानी की नींव रखी थी, वह आज दुनिया के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों में अपनी खास पहचान रखता है.