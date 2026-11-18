299 साल का हुआ जयपुर: कभी 800 से ज्यादा कुओं और बावड़ियों से पानी से आत्मनिर्भर थी गुलाबी नगरी, अब बीसलपुर और भूजल पर टिकी निगाहें
जयपुर शहर के पुराने कुओं, बावड़ियों, तालाबों और बांधों का वैज्ञानिक सर्वे करवाकर उन्हें पुनर्जीवित कराने का काम किया जाना चाहिए. फिरोज सैफी की रिपोर्ट.
Published : November 18, 2026 at 7:16 AM IST
जयपुर: 18 नवंबर 1727. आमेर की पहाड़ियों से नीचे एक नए शहर की कल्पना आकार ले रही थी. कच्छवाहा नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने दरबार के विद्वान वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को बुलाया. नक्शा बना. दुनिया का पहला सुनियोजित शहर. चौड़ी सड़कें. चौपड़ें. एक समान बाजार. गुलाबी रंग, लेकिन सवाई जयसिंह की दूरदर्शिता सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थी. उन्होंने सोचा था शहर बसेगा तो प्यास कैसे बुझेगी? पानी कहां से आएगा? इसी सोच ने जयपुर की नींव में जल का नेटवर्क बुन दिया.
हर मोहल्ले में दो से तीन कुएं खोदे गए. पूरे शहर में 827 कुएं. 50 से ज्यादा बावड़ियां. छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ के नीचे विशाल भूमिगत जल संरचनाएं बनाई गईं. टांके और कुंड घर-घर में बने. रावल जी का बांध, राजमल का तालाब, खानिया बांध, तालकटोरा जैसे जलाशय बारिश का पानी सहेजने लगे. कुओं की सफाई के लिए अलग महकमा ही बना दिया गया. नाम रखा गया तूतेड खाना. हर दो महीने में सफाई होती थी. 1868 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने द्रव्यवती नदी से पाइपलाइन से पानी लाने की व्यवस्था की. 1903 में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 40 किलोमीटर दूर जमवा रामगढ़ में रामगढ़ बांध बनवाया. 1931 से उसका पानी जयपुर की प्यास सालों-साल तक बुझाने लगा. रियासत काल समाप्त होने के बाद जयपुर जो कभी पानी के मामले में आत्मनिर्भर था, वह दूसरे बांधों पर निर्भर होने लगा.
आज तारीख 18 नवंबर 2026 है, इस दिन जयपुर 299 साल में प्रवेश कर गया है. परकोटा तब भी था. आज भी है, लेकिन तब 827 कुएं थे, आज गिनती के 4-5 अवशेष बचे हैं. बाकी मिट्टी से भर दिए गए. अतिक्रमण ने निगल लिए. जो शहर कभी अपने जल स्रोतों पर आत्मनिर्भर था. वह आज टोंक के बीसलपुर बांध की ओर टकटकी लगाए रहता है. हर मानसून में दुआ मांगता है. बीसलपुर भर जाए तो जयपुर की प्यास बुझेगी. सवाल यही है. 299 साल पहले जिस दूरदर्शी जल प्रबंधन से गुलाबी नगरी बसाई गई थी. वह विरासत आखिर कहां खो गई?. जयपुर का दायरा लगातार बढ़ रहा है, आबादी और पानी की मांग में कई गुना वृद्धि हो चुकी है. जयपुर परकोटे से बाहर निकलकर कई वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है. दूसरी ओर शहर के पारंपरिक जल स्रोत या तो समाप्त हो गए हैं या उपेक्षा और अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं. कभी अपने जल स्रोतों के दम पर आत्मनिर्भर रहने वाला जयपुर आज बीसलपुर बांध और भूमिगत जल पर बड़ी हद तक निर्भर है. शहर के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि 299 साल पहले जिस जल प्रबंधन की दूरदर्शी सोच के साथ जयपुर बसाया गया था वो व्यवस्था आखिर कहां खो गई है?.
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कभी थे 827 कुएं और 50 से ज्यादा बावड़ियां: वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना था कि जब देश आजाद हुआ तब भी नगर परिषद के रिकॉर्ड में 827 कुएं थे. छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ के नीचे विशाल जल संरचनाएं थीं. इनका उपयोग पानी के संग्रहण और शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने में किया जाता था. मोहल्ले में सामुदायिक जल स्रोतों का विशेष महत्व था. घरों में लोग कुएं से पानी भरकर लाते थे और कई मकानों में पानी संग्रहित करने के लिए टांके और कुंड भी बनाए जाते थे. शहर के आसपास मौजूद जलाशयों और बांधों में बारिश का पानी सहेजने की व्यवस्था थी. रावल जी का बांध, राजमल का तालाब, खानिया बांध, तालकटोरा जैसे जल स्रोत जयपुर की ऐतिहासिक जल विरासत का हिस्सा रहे हैं.
कुओं की साफ सफाई के लिए था अलग महकमा: दिलचस्प ये भी है कि रियासत काल में कुओं की सफाई के लिए एक अलग विभाग था जिसे तूतेड खाने के नाम से जाना जाता था. हर दो माह में एक बार कुओं और बावड़ियों की सफाई की जाती थी. 1868 में तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में भी पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया था. राम सिंह ने पाइपलाइन आधारित जलापूर्ति की दिशा में काम शुरू किया था. तब उन्होंने द्रव्यवती नदी जल प्रणाली के माध्यम से पानी को शहर तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की थी.
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रामगढ़ बांध था बड़ा आधार: 19वीं सदी में जयपुर की बढ़ती आबादी के लिए नए जल स्रोत की जरूरत महसूस हुई. तब तत्कालीन महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर से 40 किलोमीटर दूर जमवा रामगढ़ में 1903 में रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया. शुरुआत में इसका उपयोग सिंचाई के लिए होता था, बाद में जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यहां से पानी लाने की योजना बनाई गई और 1931 में रामगढ़ बांध का पानी शहर को मिलने लगा. आजादी के बाद भी कई दशकों तक रामगढ़ बांध जयपुर की पेयजल व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रहा लेकिन बाद में जल ग्रहण क्षेत्र में बदलाव, पानी की आवक में कमी, अतिक्रमण और अन्य कारणों से बांध की स्थिति बिगड़ती गई. साल 1999 में जयपुर को रामगढ़ से पानी मिलना बंद हो गया.
अब बीसलपुर पर निर्भर जयपुर: वरिष्ठ पत्रकार शेखावत बताते हैं कि 1999 में रामगढ़ बांध से जलापूर्ति बंद होने के बाद जयपुर वासियों को पूरी तरह से भूमिगत जल पर निर्भर रहना पड़ा था. इसके बाद साल 2009 से टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध से जयपुर को पेयजल सप्लाई होना शुरू हुई. आज जयपुर के लिए भूमिगत जल और बीसलपुर बांध पेयजल का प्रमुख आधार बन गया है. आज भी जयपुर के ज्यादातर इलाके भूमिगत जल और बीसलपुर बांध के पानी पर निर्भर हैं. यही वजह है कि जयपुर वासी हर मानसून में बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बरसात की कामना करते हैं, जिससे कि बांध में भरपूर पानी आए तो जयपुर की पेयजल सप्लाई बाधित नहीं हो.
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पुराने जल स्रोतों को विकसित करने की जरूरत: परकोटे में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों का कहना है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने जब जयपुर की स्थापना की थी, तब उन्होंने हर मोहल्ले में दो से तीन कुओं का निर्माण करवाया था. उन्हीं से लोग अपनी पानी की जरूरत पूरा करते थे. पुरानी बस्ती में जयपुर की स्थापना के समय से बने कुएं के पास रहने वाले अमित गौतम का कहना है कि हमारे बाप-दादा भी इसी कुएं का पानी पीते हुए बड़े हुए थे, आज इस कुएं में पानी नहीं है, सरकार को चाहिए कि पुराने जल स्रोतों का संरक्षण करें और इन्हें फिर से जीवित करें जिससे कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके. जाट के कुएं क्षेत्र के निवासी राजकिशोर जसोरिया का कहना है कि जयपुर के लिए पेयजल एक बड़ी समस्या है. जयपुर के पुराने जितने जल स्रोत हैं, उनको फिर से डेवलप किया जाए तो पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है. चांदपोल बाजार निवासी सूरज बागड़ा का कहना है कि जब आमेर के राजाओं ने जयपुर की स्थापना की थी तब उन्होंने जल संरक्षण को विशेष महत्व दिया था. परकोटे में ही बहुत सारे कुएं और बावड़ियां बनाई गई थीं. अपने बुजुर्गों से सुना है कि तब जयपुर में 700 से ज्यादा कुएं थे, जनता को खूब पानी मिलता था, आज जयपुर का खूब विकास हो गया. जयपुर कई किलोमीटर तक बाहर तक फैलता जा रहा है लेकिन आज हम जयपुरवासी पानी के लिए पूरी तरह से भूमिगत जल और बीसलपुर पर निर्भर हैं.
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पुरानी बस्ती निवासी भंवर सिंह नरूका का कहना है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने जब जयपुर की स्थापना की थी, तब उन्होंने जल संरक्षण को विशेष महत्व दिया था. उन्होंने जल स्रोतों का बहुत ध्यान रखा था. आजादी के बाद परकोटे में जितने भी कुएं और बावड़ियां थीं, अगर उनका ध्यान रखा जाता तो आज पानी की समस्या नहीं होती. हमारे घर के पास स्थित कुआं जयपुर स्थापना के समय का है. कई पीढ़ियां इसी कुएं का पानी पीते हुए आ रही हैं. पहले इसमें खूब पानी था लेकिन आज सरकारी उपेक्षा के चलते यह कुआं बदहाल हो चुका है, कोई सफाई नहीं होती.
जलाशयों का हो वैज्ञानिक सर्वे: जयपुर की स्थापना के 299 वर्ष में प्रवेश के अवसर पर शहर के ऐतिहासिक जल विरासत को फिर से जीवित करने की जरूरत महसूस की जा रही है. पुराने कुओं, बावड़ियों, तालाबों और बांधों का वैज्ञानिक सर्वे करवाकर उनकी स्थिति का आकलन किया जा सकता है. जिन जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, वहां बारिश के पानी का संग्रहण और भूजल पुनर्भरण शुरू किया जा सकता है. जयपुर की स्थापना के समय पानी की जरूरत को ध्यान में रख जिस व्यवस्था की कल्पना की गई थी, वह आज भी शहर के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. जरूरत है तो केवल उस विरासत को पहचान कर संरक्षित करने और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की.
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