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299 साल का हुआ जयपुर: कभी 800 से ज्यादा कुओं और बावड़ियों से पानी से आत्मनिर्भर थी गुलाबी नगरी, अब बीसलपुर और भूजल पर टिकी निगाहें

जयपुर में पानी की समस्या. ( ETV bharat gfx )

जयपुर: 18 नवंबर 1727. आमेर की पहाड़ियों से नीचे एक नए शहर की कल्पना आकार ले रही थी. कच्छवाहा नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने दरबार के विद्वान वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को बुलाया. नक्शा बना. दुनिया का पहला सुनियोजित शहर. चौड़ी सड़कें. चौपड़ें. एक समान बाजार. गुलाबी रंग, लेकिन सवाई जयसिंह की दूरदर्शिता सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थी. उन्होंने सोचा था शहर बसेगा तो प्यास कैसे बुझेगी? पानी कहां से आएगा? इसी सोच ने जयपुर की नींव में जल का नेटवर्क बुन दिया.

हर मोहल्ले में दो से तीन कुएं खोदे गए. पूरे शहर में 827 कुएं. 50 से ज्यादा बावड़ियां. छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ के नीचे विशाल भूमिगत जल संरचनाएं बनाई गईं. टांके और कुंड घर-घर में बने. रावल जी का बांध, राजमल का तालाब, खानिया बांध, तालकटोरा जैसे जलाशय बारिश का पानी सहेजने लगे. कुओं की सफाई के लिए अलग महकमा ही बना दिया गया. नाम रखा गया तूतेड खाना. हर दो महीने में सफाई होती थी. 1868 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने द्रव्यवती नदी से पाइपलाइन से पानी लाने की व्यवस्था की. 1903 में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 40 किलोमीटर दूर जमवा रामगढ़ में रामगढ़ बांध बनवाया. 1931 से उसका पानी जयपुर की प्यास सालों-साल तक बुझाने लगा. रियासत काल समाप्त होने के बाद जयपुर जो कभी पानी के मामले में आत्मनिर्भर था, वह दूसरे बांधों पर निर्भर होने लगा.