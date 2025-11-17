ETV Bharat / state

इस जगह पर रखी गई थी सुनियोजित शहर जयपुर की नींव, जानिए कैसे शहर बना 'पिंक सिटी'

18 नवंबर 1727 को आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने गंगापोल गेट के पास वास्तु यज्ञ के बाद रखी थी जयपुर शहर की नींव.

गंगापोल गेट के पास रखी गई थी जयपुर की नींव
गंगापोल गेट के पास रखी गई थी जयपुर की नींव (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025

जयपुर : अपनी स्थापत्य कला, शिल्प कला और सर्वश्रेष्ठ योजनाबद्ध नगर संरचना के रूप में पहचान रखने वाले पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर 18 नवंबर को 298 वर्ष का होने जा रहा है. आमेर के कच्छवाहा वंश के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस ऐतिहासिक और सुनियोजित शहर का निर्माण करवाया था. उन्होंने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर में शिफ्ट की थी. सवाई जयसिंह द्वितीय स्वयं एक खगोल शास्त्री और वास्तु शास्त्र के गहरे जानकार थे. उन्होंने जयपुर की रूपरेखा बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य से तैयार करवाई थी.

गंगापोल गेट के पास रखी गई थी नींव : शिक्षाविद सुनील शर्मा का कहना है कि आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को गंगापोल गेट के पास जयपुर की आधारशिला (नींव) रखी थी. इससे पहले यहां वास्तु यज्ञ भी किया गया था, जिसमें वास्तु शास्त्र के ज्ञाता विद्याधर भट्टाचार्य, जगन्नाथ सम्राट और रत्नाकर पौंडरीक ने पूजा अर्चना संपन्न कराई थी. इसके बाद गंगापोल गेट के पास जयपुर की नींव रखी गई थी.

जयपुर स्थापना दिवस विशेष (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. कैसे यहां के हुक्मरानों ने निकाला पेयजल समस्या का तोड़ ? जानें गुलाबी शहर के राजधानी बनने की दास्तां

सुनील शर्मा का कहना है कि गंगापोल गेट के पास जयपुर की नींव रखने के पीछे एक कारण यह भी था कि यह जगह उत्तर पूर्वी दिशा में है जिसे ईशान कोण कहते हैं. ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिशा को शुभ माना जाता है, इसीलिए जयपुर की नींव उत्तर पूर्वी दिशा में रखी गई थी. नौ ग्रहों के आधार पर जयपुर में 9 चौकड़ी का भी निर्माण किया गया. इनमें चौकड़ी गंगापोल, चौकड़ी रामचंद्र जी, तोपखाना हुजूरी, जौहरी बाजार भी शामिल हैं.

जयपुर का इतिहास
जयपुर का इतिहास (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. स्थापना के बाद 148 साल तक पीला रंग रहा जयपुर की पहचान, जानिए इसके Pink City बनने की कहानी

इसलिए रखी गई थी नए शहर की नींव : वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि कच्छवाहा वंश का शासन पहले आमेर रियासत से ही चलता था. जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर की बागडोर संभाली तब जनसंख्या के लिहाज से आमेर छोटा पड़ने लगा. आमेर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है. ऐसे में बढ़ती जनसंख्या और जल संकट को देखते हुए सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक नए शहर के निर्माण का संकल्प लिया था. इसके लिए उन्होंने आमेर से बाहर नए शहर के निर्माण के लिए गंगापोल के पास आधारशिला रखी थी.

सिटी पैलेस का द्वार, जहां से आजकल पर्यटकों की एंट्री होती है
सिटी पैलेस का द्वार, जहां से आजकल पर्यटकों की एंट्री होती है (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. ब्रह्मांड की परिकल्पना पर बसाया गया था शहर, वास्तु कला और आध्यात्म का अनूठा उदाहरण

नगर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण : शिक्षाविद सुनील शर्मा का कहना है कि जयपुर शहर को बाहरी आक्रमण से बचाने और नगर की सुरक्षा के लिए जयपुर के चारों तरफ तब एक परकोटे का निर्माण किया गया था, जो तकरीबन 60 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई के बनाए गए. यहां सात बड़े दरवाजे भी बनाए गए थे. इनमें गंगापोल, चांदपोल, सूरजपोल, किशनपोल, ध्रुवपोल, शिवपोल और रामपोल गेट शामिल हैं. किशनपोल को आज अजमेरी गेट, शिवपोल को सांगानेरी गेट और ध्रुवपोल को जोरावर सिंह गेट और रामपोल को घाटगेट के नाम से जाना जाता है. सन 1945 में तत्कालीन जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने न्यू गेट के नाम से आठवां दरवाजा बनाया था.

जयपुर शहर
जयपुर शहर (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. फोटो-पेंटिंग एग्जिबिशन : दीया कुमारी बोलीं- ये पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं, बल्कि जयपुर का इतिहास है

1736 में आमेर से राजधानी जयपुर शिफ्ट हुई : जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव रखी थी. 1735-36 तक उन्होंने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि तब जयपुर में सिटी पैलेस सहित कई बड़ी इमारतों का निर्माण हो चुका था. साथ ही प्रमुख सड़कों, चार दिवारी और दरवाजों का निर्माण भी पूरा हो गया था.

हवा महल के पीछे का नजारा
हवा महल के पीछे का नजारा (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज, दोनों मेयर और सांसद ने मिलकर दिया 'एक जयपुर' का संदेश

त्रिपोलिया गेट
त्रिपोलिया गेट (ETV Bharat Jaipur)

1876 में हुआ गुलाबी शहर : अपने निर्माण के समय जयपुर गुलाबी रंग का नहीं था. सन 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर के तत्कालीन महाराजा राम सिंह द्वितीय के बुलावे पर जयपुर आए तब उनके स्वागत में राम सिंह ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था. गुलाबी रंग को भारतीय संस्कृति में मेहमानवाजी का प्रतीक माना जाता है. इसके बाद से ही जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने लगा है.

जयपुर स्थापना दिवस
HISTORY OF JAIPUR
HISTORY OF JAIPUR PINK CITY
जयपुर से गुलाबी शहर का इतिहास
JAIPUR FOUNDATION DAY

