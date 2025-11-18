ETV Bharat / state

जयपुर स्थापना दिवस : परकोटे के सात दरवाजे, आधुनिक युग के साथ धुंधले हुए विरासत के नाम

जयपुर के 298वें स्थापना दिवस पर जानिए परकोटे के दरवाजों का इतिहास और उनका महत्व...

जयपुर स्थापना दिवस
जयपुर स्थापना दिवस (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 6:38 PM IST

4 Min Read
जयपुर : राजधानी जयपुर की पहचान सिर्फ गुलाबी रंग से नहीं, बल्कि उन विशाल दरवाजों से भी है जो रियासत काल से आज तक शहर की सुरक्षा-कवच बने हुए हैं. परकोटे में प्रवेश देने वाले ये गेट सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि सूर्यवंशी परंपरा और वैदिक विचारों से जुड़े वास्तु चमत्कार हैं. महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सूर्यदेव के सात अश्वों के प्रतीक रूप में इन दरवाजों का निर्माण करवाया था. हर गेट के ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान करवाई, जो शुभारंभ और रक्षा का संकेत हैं, लेकिन आधुनिक युग में ये विरासत कहीं धुंधली पड़ गई है. आज लोग उनके मूल नाम तक भूल चुके हैं.

उगते और ढलते सूर्य की दिशा में बने दरवाजे : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि जयपुर के पूर्व महाराज सूर्यवंशी थे, इसलिए परकोटे के दरवाजों का निर्माण सूर्य के सप्ताश्व रूप के आधार पर किया गया. पूर्व से पश्चिम की दिशा में उगते सूर्य की ओर सूरजपोल और अस्त होते सूर्य की ओर चांदपोल गेट बनाए गए. इनके बीच करीब 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित हैं शहर की तीन प्रमुख चौपड़ें और उनसे जुड़े बाजार. बाद में सवाई मानसिंह द्वितीय ने चौड़ा रास्ता से लगता हुआ मानपोल गेट बनवाया जो आज न्यूगेट के नाम से जाना जाता है. समय के साथ नाम बदलते गए और कुछ दरवाजों की पहचान भी, मानो पुराने नक्शे किसी ने पलट दिए हों.

जयपुर स्थापना दिवस पर विशेष (ETV Bharat Jaipur)

लोग पुराने नाम भूल चुके हैं : ईटीवी भारत ने जब जयपुर में रहने वाले लोगों और व्यापारियों से बात की तो एक दिलचस्प सच सामने आया. अधिकांश लोग दरवाजों के मूल विरासतकालीन नामों से अनजान थे. कई लोगों ने स्वीकारा कि वे आज के प्रचलित नाम तो जानते हैं, लेकिन रामपोल, शिवपोल, ध्रुवपोल, मानपोल जैसे असली नाम कभी सुने ही नहीं. कुछ पुराने बाशिंदों ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ये नाम सुने थे, लेकिन अब किस गेट को कौन-सा नाम दिया गया था, ये याद नहीं. कई युवा तो ये जानकर हैरान ही रह गए कि जयपुर के गेटों का संबंध सूर्य के सात अश्वों से है. एक ने कहा कि हम तो बस चांदपोल-सांगानेरी गेट जानते हैं. अब ये रामपोल-शिवपोल तो पहली बार सुन रहे हैं. इससे साफ है कि आधुनिकता और रफ्तारभरी जीवनशैली ने हमारी ऐतिहासिक स्मृति को कहीं न कहीं धुंधला किया है.

जयपुर स्थापना दिवस
परकोटे के सात दरवाजे. (ETV Bharat gfx)

सांसद ने कहा - पुराने नामों से पहचान लौटानी होगी : जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि जयपुर के गेटों और स्थानों की पहचान हमेशा उनके विरासत वाले नामों से ही होनी चाहिए. उन्होंने अपील की है कि लोग पुराने नामों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि हमारी परंपरा जीवित रहे. साथ ही कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि शहर में एक ऐसा शिलालेख लगे जहां सभी दरवाजों के मूल नाम और जयपुर की विरासत के अंश लिखे जाए. इससे नई पीढ़ी भी जानेगी कि जयपुर केवल दीवारों से नहीं, बल्कि परंपरा और वास्तु दर्शन से बना है. विरासत के इन पत्थरों में सिर्फ दीवारें नहीं, एक पूरी सभ्यता छिपी है. जयपुर के ये दरवाजे समय के साथ भले ही ट्रैफिक, बाजार और भीड़ के बीच खो गए हों, लेकिन उनकी कहानी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 298 साल पहले थी. जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इनका असली नाम फिर से शहर की ज़ुबान पर लौट आए.

चांदपोल गेट ढलते सूर्य का प्रतीक
चांदपोल गेट ढलते सूर्य का प्रतीक (ETV Bharat Jaipur)

परकोटे के मौजूद दरवाजे वैदिक विचारों से जुड़े वास्तु चमत्कार हैं
परकोटे के मौजूद दरवाजे वैदिक विचारों से जुड़े वास्तु चमत्कार हैं (ETV Bharat Jaipur)

