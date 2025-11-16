ETV Bharat / state

फोटो-पेंटिंग एग्जिबिशन : दीया कुमारी बोलीं- ये पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं, बल्कि जयपुर का इतिहास है

जयपुर स्थापना दिवस की कड़ी में फोटो-पेंटिंग एग्जिबिशन का आगाज हुआ.

राजस्थान फोटो फेस्टिवल में डिप्टी सीएम दीया कुमारी
राजस्थान फोटो फेस्टिवल में डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 4:59 PM IST

जयपुर: एक ही छत के नीचे जयपुर की 298 वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा नजर आई. राजधानी के स्थापना दिवस समारोह की कड़ी में राजस्थान फोटो फेस्टिवल के अंतर्गत जयपुर हेरिटेज फोटो और पेंटिंग एग्जिबिशन का आयोजन हुआ. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इसकी शुरुआत की. यहां जयपुर के मंदिरों, विरासत स्थलों, वॉल सिटी, पुरानी गलियों, पारंपरिक त्योहारों और संस्कृति की दुर्लभ और खूबसूरत तस्वीरें एक साथ प्रदर्शित की गई हैं. ब्लैक-एंड-व्हाइट दौर की विंटेज फोटोग्राफ्स से लेकर आधुनिक जयपुर की हाई-टेक झलकियां और विभिन्न आर्ट फॉर्म की पेंटिंग्स इस एग्जिबिशन में लगाई गई. इस दौरान दीया कुमारी एग्जिबिशन में लगे खुद के परिवार (जयपुर के पूर्व राज परिवार) की फोटो देखकर अभिभूत हुईं.

स्थापना दिवस समारोह की कड़ी में रविवार को शहर की कला, संस्कृति और विरासत को समर्पित भव्य जयपुर हेरिटेज और फोटो-पेंटिंग एग्जिबिशन का आगाज हुआ. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि जयपुर की पहचान केवल इसकी स्थापत्य कला या रंगों में नहीं, बल्कि यहां के लोगों के भीतर छिपे उस अद्भुत टैलेंट में भी है, जो इस प्रदर्शनी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि यहां लगी तस्वीरें और पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं, बल्कि वो इतिहास हैं जो बताते हैं कि जयपुर पहले कैसा था और आज अपनी 298 साल की यात्रा में कहां पहुंचा है. उन्होंने अपील की है कि जयपुर का इतिहास और उसकी विरासत को समझना और सुरक्षित रखना प्रशासन, सरकार के साथ-साथ सभी जयपुरवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है.

पढ़ें. 8.2 फीट लंबे करण सिंह ने जयपुर वैक्स म्यूजियम का किया दौरा, लोगों में मची सेल्फी लेने की होड़

19 नवंबर को भव्य 'घूमर' का आयोजन : दीया कुमारी ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह के तहत 19 नवंबर को विशाल 'घूमर' आयोजन होने जा रहा है. उन्होंने जयपुर की महिलाओं से इसमें बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की. साथ ही बताया कि ये कार्यक्रम सिर्फ जयपुर में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी सात संभागों में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जयपुर इस वर्ष 298 वर्ष का हो रहा है और वर्तमान आयोजन इसी सेलिब्रेशन का हिस्सा है, लेकिन जब 2027 में जयपुर 300 साल का होगा, तब 2026 से 2027 तक पूरा एक वर्ष जयपुर स्थापना वर्ष समारोह के रूप में मनाया जाएगा.

पेंटिंग एग्जिबिशन का आयोजन
पेंटिंग एग्जिबिशन का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

इसकी घोषणा बजट में की जा चुकी है और इसकी प्लानिंग सरकार ने अभी से शुरू कर दी है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अल्बर्ट हॉल की रेनोवेशन हो या वॉल सिटी के संरक्षण की योजना सभी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे. शहर के प्रमुख स्मारकों के रेस्टोरेशन, ब्यूटीफिकेशन और सफाई के कार्यों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एग्जिबिशन की शुरुआत की
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एग्जिबिशन की शुरुआत की (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. जयपुर में बना विश्व रिकॉर्ड, सौरभ जैन ने बिना ब्रेक के 30 घंटे लगातार दी मोटिवेशनल स्पीच

90+ कलाकारों की कृतियां : समारोह के आयोजक संजय कुमावत ने बताया कि ये आयोजन पूरी तरह जयपुर स्थापना दिवस को समर्पित है. इसमें शहर के 90 से अधिक कलाकारों और फोटोग्राफरों की रचनाओं को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया गया है. यहां मिनिएचर स्टाइल से लेकर मॉडर्न तकनीक, ब्लैक-एंड-व्हाइट से लेकर कलर्ड फोटोग्राफी, चीनी और जापानी तकनीक पर आधारित फ्यूजन आर्ट भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. उन्होंने कहा कि ये एग्जिबिशन न सिर्फ कला का उत्सव है, बल्कि उस संदेश का भी प्रतिबिंब है कि जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है.

DEPUTY CM DIYA KUMARI
RAJASTHAN PHOTO FESTIVAL
जयपुर स्थापना दिवस
जयपुर का इतिहास
JAIPUR FOUNDATION DAY

