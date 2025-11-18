स्थापना दिवस पर लोकसंस्कृति के साथ झूमा जयपुर, रंगारंग कार्यक्रमों और आतिशबाजी ने मोहा मन
जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर सवाई जयसिंह स्टेच्यू सर्किल रंगों, रोशनी और लोकधुनों से सराबोर रहा. सांस्कृतिक समारोहों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया.
Published : November 18, 2025 at 10:27 PM IST
जयपुर: पारंपरिक स्वागत धुनों के साथ जयपुर स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ और फिर एक के बाद एक पेश हुए घूमर, कालबेलिया, चरी नृत्य, भवई, और मांगणियार कलाकारों की स्वर लहरियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. राजस्थानी लोकगीत और लोकनृत्य पेश करने वाले कलाकारों ने राजस्थान की धरती की खुशबू और लोकजीवन की झलकियों को बेहद खूबसूरती से सामने रखा.
घूमर की लय और कालबेलिया की तेज-तर्रार मुद्राएं, चरी नृत्य और भवई की ने सभी दर्शकों को देर तक तालियां बजाने पर मजबूर किया. वहीं, मांगणियार कलाकारों की मधुर लोकधुनों ने पूरे माहौल में सुर-साधना का रंग घोल दिया. आयोजन को लेकर संसद मंजू शर्मा ने कहा कि स्टेच्यू सर्किल पर आयोजित ये भव्य कार्यक्रम न सिर्फ जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रहा, बल्कि इसने ये भी साबित किया कि गुलाबी नगर अपनी जीवंत परंपराओं और लोकसंस्कृति के लिए आज भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना स्थापना काल में था.
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ और बालमुकुंद आचार्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहित किया और जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के प्रयासों की सराहना की. समारोह के अंत में रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने आसमान को रोशनी से भर दिया. आतिशबाजी के शानदार नजारों को देखने के लिए लोग देर तक रुके रहे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने स्थापना दिवस समारोह का उत्साहपूर्वक आनंद उठाया.
वहीं, जयपुर के 298वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जयपुर दुनिया का सबसे सुव्यवस्थित शहर है. इसे साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. उनके पूर्वजों ने जो विरासत सौंपी है, उसे सहेजना हमारा कर्तव्य है. 300 वर्ष पूरे होने पर जयपुर में पूरे वर्ष उत्सव मनाए जाएंगे, क्योंकि नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ना जरूरी है.