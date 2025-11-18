ETV Bharat / state

स्थापना दिवस पर लोकसंस्कृति के साथ झूमा जयपुर, रंगारंग कार्यक्रमों और आतिशबाजी ने मोहा मन

जयपुर: पारंपरिक स्वागत धुनों के साथ जयपुर स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ और फिर एक के बाद एक पेश हुए घूमर, कालबेलिया, चरी नृत्य, भवई, और मांगणियार कलाकारों की स्वर लहरियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. राजस्थानी लोकगीत और लोकनृत्य पेश करने वाले कलाकारों ने राजस्थान की धरती की खुशबू और लोकजीवन की झलकियों को बेहद खूबसूरती से सामने रखा. घूमर की लय और कालबेलिया की तेज-तर्रार मुद्राएं, चरी नृत्य और भवई की ने सभी दर्शकों को देर तक तालियां बजाने पर मजबूर किया. वहीं, मांगणियार कलाकारों की मधुर लोकधुनों ने पूरे माहौल में सुर-साधना का रंग घोल दिया. आयोजन को लेकर संसद मंजू शर्मा ने कहा कि स्टेच्यू सर्किल पर आयोजित ये भव्य कार्यक्रम न सिर्फ जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रहा, बल्कि इसने ये भी साबित किया कि गुलाबी नगर अपनी जीवंत परंपराओं और लोकसंस्कृति के लिए आज भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना स्थापना काल में था. राजस्थानी लोकगीत और लोकनृत्य ने मोहा मन (ETV Bharat Jaipur)