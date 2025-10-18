ETV Bharat / state

जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज, दोनों मेयर और सांसद ने मिलकर दिया 'एक जयपुर' का संदेश

जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शनिवार को जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज किया गया.

Mayors and MPs at Moti Dungri Ganesh Temple
मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मेयर्स और सांसद (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 7:56 PM IST

जयपुर: मोती डूंगरी गणेश मंदिर की घंटियों की गूंज, आरती के स्वर और गुलाबी आसमान के नीचे उमड़ी आस्था की लहरों के बीच शनिवार को जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हुई. भगवान गणपति के धोक लगाकर जयपुर की दोनों मेयर और सांसद ने शहर की खुशहाली की कामना की. साथ ही बीजेपी सरकार के जयपुर निगम को फिर से एक करने के फैसले का इस आयोजन के जरिए संदेश दिया गया.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा-अर्चना: आज से ठीक 1 महीने बाद जयपुर 298 साल का हो जाएगा. ऐसे में शनिवार से जयपुर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की गई. खास बात ये रही कि जयपुर फिर एक नजर आया. जहां जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव, ग्रेटर निगम महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने मिलकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना कर शहर की खुशहाली की कामना की. इसके बाद शहर के पहले गंगापोल गेट पर प्रथम पूज्य की पूजा-अर्चना कर शहरवासियों के लिए कामना की. इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि जयपुर केवल एक शहर नहीं, बल्कि राजस्थानी कला, संस्कृति और स्थापत्य वैभव का जीवंत प्रतीक है.

Ganesh Puja at Gangapol Gate
गंगापोल गेट पर गणेश जी का पूजन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 297 साल का हुआ जयपुर, ब्रह्मांड की परिकल्पना पर बसाया गया था शहर, वास्तु कला और आध्यात्म का अनूठा उदाहरण

उन्होंने कहा कि 18 नवम्बर, 1727 को जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस नगर की नींव रखी, तब उन्होंने केवल एक राजधानी नहीं बसाई बल्कि उन्होंने एक स्वप्निल सांस्कृतिक धरोहर की रचना की. इस नगर का हर कोना चाहे वो सिटी पैलेस हो, आमेर हो, या हवा महल और जंतर मंतर सब कुछ जयपुर की भव्यता का परिचायक है. जयपुर की गलियां, चौक, हवेलियां और बाजार आज भी पारंपरिक जीवन शैली, लोककला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और रंगों की संस्कृति को संजोए हुए हैं. यहां की मीठी बोली, रंगीन पोशाकें, लोकगीत और लोकनृत्य इस नगर की आत्मा हैं.

Visited the Ganesh Temple
गणेश मंदिर में लगाई धोक (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: स्थापना के बाद 148 साल तक पीला रंग रहा जयपुर की पहचान, जानिए इसके Pink City बनने की कहानी

3 नवंबर को सवाई जयसिंह द्वितीय की जयंती: वहीं महापौर कुसुम यादव ने बताया कि जयपुर स्थापना दिवस समारोह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर है, जब गुलाबी नगर जयपुर की स्थापना का उत्सव मनाया जाता है. ये दिन जयपुर की समृद्ध संस्कृति, स्थापत्य कला, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को याद करने का अवसर होता है. ऐसे में दोनों निगम मिलकर सामूहिक रूप से जयपुर स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत मंदिर श्री गोविंद देव जी में कत्थक नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. वहीं अब आयोजनों की कड़ी में 3 नवंबर को स्टेच्यू सर्किल पर सवाई जयसिंह द्वितीय की जयंती मनाई जाएगी.

