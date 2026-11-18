Jaipur Foundation Day : 11 हजार दीपों से जगमगाया सवाई जयसिंह सर्किल, आतिशबाजी से रोशन हुआ जयपुर का आसमान
जयपुर स्थापना दिवस पर आतिशबाजी. 8 हाथियों पर शहनाई वादन और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने बांधा समां...
Published : November 18, 2026 at 10:26 PM IST
जयपुर: हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाता स्टैच्यू सर्किल, आसमान में रंग बिखेरती भव्य आतिशबाजी और हेलीकॉप्टर से होती पुष्पवर्षा...जयपुर के 299वें स्थापना दिवस पर गुलाबी नगरी का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं रहा. शहर की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक वैभव को समर्पित इस भव्य आयोजन में रोशनी, संगीत और आतिशबाजी के संग जयपुरवासियों ने स्थापना दिवस का जश्न मनाया.
सवाई जयसिंह सर्किल पर 11 हजार इलेक्ट्रॉनिक और मिट्टी के दीपक प्रज्ज्वलित किए गए. वहीं शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रंगीन रोशनी से सराबोर कर दिया. इस दौरान जनप्रतिनिधि राजस्थानी गीतों पर झूमते हुए नजर आए. समारोह का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने किया. गायत्री परिवार के सदस्यों ने मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्ज्वलन कराया.
इसके साथ ही सवाई जयसिंह सर्किल (स्टैच्यू सर्किल) के चारों ओर दीपों की रोशनी फैल गई. आयोजन के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिसने समारोह को और भव्य बना दिया. आतिशबाजी का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी यहां पहुंचे. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मौजूद रहीं. राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री, महापौर और सांसद ने सवाई जयसिंह की आरती उतारी.
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8 हाथियों पर शहनाई वादन, लोक कलाकारों ने बांधा समां : समारोह में पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जयपुर की विरासत को जीवंत कर दिया. सवाई जयसिंह सर्किल के चारों ओर आठ हाथियों पर शहनाई वादन किया गया. लोक कलाकारों ने गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दीं. इस दौरान 'जयपुर अखिल विश्व से न्यारा' गीत की प्रस्तुति भी हुई. दीपों की जगमगाहट, शहनाई की मधुर धुन, लोक संगीत और आतिशबाजी ने माहौल को उत्सवी बना दिया. कार्यक्रम में विदेशी पर्यटकों ने भी समारोह का आनंद लिया.
300वें वर्ष में प्रवेश पर सालभर होंगे आयोजन - महापौर : इस मौके पर महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि जयपुर का स्थापना दिवस प्रत्येक शहरवासी के लिए उत्साह और उमंग का दिन है. महाराजा सवाई जयसिंह ने सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मंगल की भावना के साथ जयपुर की स्थापना की थी. करीब 300 वर्षों में शहर का वैभव पूरी दुनिया तक पहुंचा है. स्थापना दिवस पर दीप प्रज्ज्वलन के माध्यम से शहरवासियों ने संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और जयपुर को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया.
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महापौर ने कहा कि जयपुर अब 300वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. इस अवसर पर पूरे साल विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दिसंबर में यूनेस्को की टीम का जयपुर आना प्रस्तावित है. ये शहर के लिए बड़ी चुनौती है. सरकार, प्रशासन और जयपुरवासी मिलकर शहर की कमियों को दूर करेंगे और यूनेस्को से मिली पहचान को बरकरार रखने के लिए प्रयास करेंगे.
ये जनप्रतिनिधि रहे मौजूद : समारोह में राज्यपाल और उपमुख्यमंत्री कर अलावा सांसद मंजू शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक गोपाल शर्मा, महापौर सुनील कोठारी, उपमहापौर सरोज कंवर सहित पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा, अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल सहित निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी आयोजन में शामिल हुए.
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