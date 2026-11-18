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Jaipur Foundation Day : 11 हजार दीपों से जगमगाया सवाई जयसिंह सर्किल, आतिशबाजी से रोशन हुआ जयपुर का आसमान

आतिशबाजी को अपने कमरे में कैद करते शहरवासी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाता स्टैच्यू सर्किल, आसमान में रंग बिखेरती भव्य आतिशबाजी और हेलीकॉप्टर से होती पुष्पवर्षा...जयपुर के 299वें स्थापना दिवस पर गुलाबी नगरी का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं रहा. शहर की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक वैभव को समर्पित इस भव्य आयोजन में रोशनी, संगीत और आतिशबाजी के संग जयपुरवासियों ने स्थापना दिवस का जश्न मनाया.

सवाई जयसिंह सर्किल पर 11 हजार इलेक्ट्रॉनिक और मिट्टी के दीपक प्रज्ज्वलित किए गए. वहीं शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रंगीन रोशनी से सराबोर कर दिया. इस दौरान जनप्रतिनिधि राजस्थानी गीतों पर झूमते हुए नजर आए. समारोह का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने किया. गायत्री परिवार के सदस्यों ने मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्ज्वलन कराया.