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गहलोत का सीएम भजनलाल पर हमला- उनके बोलने का अधिकार समाप्त हो गया

मीडिया से बातचीत करते पूर्व सीएम अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार किया. गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के बोलने का अधिकार ही समाप्त हो गया है. तीन साल तक भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह किया, लेकिन अब उसकी पोल खुल गई है. सरकार विधानसभा और विज्ञापनों में जिन उपलब्धियों का बखान कर रही है, उनमें से अधिकांश काम कांग्रेस सरकार के समय के हैं. भाजपा सरकार ने कांग्रेस के कामों को ही अपनी उपलब्धियों में जोड़कर जनता के सामने पेश कर दिया. गहलोत शनिवार को जयपुर के 22 गोदाम सर्किल पर महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे. भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए.