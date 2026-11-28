गहलोत का सीएम भजनलाल पर हमला- उनके बोलने का अधिकार समाप्त हो गया
गहलोत ने कहा- विधानसभा में बताए गए और विज्ञापनों में प्रकाशित किए गए अधिकांश आंकड़े कांग्रेस सरकार के समय के कामों से जुड़े हैं.
Published : November 28, 2026 at 2:18 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार किया. गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के बोलने का अधिकार ही समाप्त हो गया है. तीन साल तक भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह किया, लेकिन अब उसकी पोल खुल गई है. सरकार विधानसभा और विज्ञापनों में जिन उपलब्धियों का बखान कर रही है, उनमें से अधिकांश काम कांग्रेस सरकार के समय के हैं. भाजपा सरकार ने कांग्रेस के कामों को ही अपनी उपलब्धियों में जोड़कर जनता के सामने पेश कर दिया. गहलोत शनिवार को जयपुर के 22 गोदाम सर्किल पर महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे. भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए.
एक साल बनाम पांच साल की तुलना से भाजपा की पोल खुली: गहलोत ने भाजपा सरकार की ओर से अपने एक साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस सरकार के पांच साल से किए जाने पर सवाल उठाए. गहलोत ने कहा कि हिंदुस्तान में किसी सरकार ने इस तरह की तुलना नहीं की है. पिछली सरकार के पांच साल और अपनी सरकार के एक साल की तुलना करना ही भाजपा सरकार की हकीकत को उजागर करता है. विधानसभा में बताए गए और विज्ञापनों में प्रकाशित किए गए अधिकांश आंकड़े कांग्रेस सरकार के समय के कामों से जुड़े हैं. कांग्रेस सरकार ने जो बजट पेश किए और जिन योजनाओं पर काम किया, वे पूरे हुए.भाजपा सरकार ने उन्हीं कामों को अपनी उपलब्धियों में जोड़कर बता दिया. भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद अब उसकी पोल खुलकर सामने आ गई है. सरकार ने जिन उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच अपनी छवि बनाने की कोशिश की, उनकी वास्तविकता अब लोगों के सामने है.
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हमारा पहला साल तो कोरोना काल में बीता था: पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के पहले साल की तुलना भाजपा सरकार के कार्यकाल से किए जाने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का पहला साल लगभग कोरोना काल में बीता था. उस समय सभी लोग अपने घरों में बंद थे और सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने थाली और ताली बजाई थी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या उस दौर को भूल गए, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे? भाजपा सरकार ने कोरोना काल के उस एक साल को पकड़कर कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल से अपनी तुलना कर ली. कोरोना काल की परिस्थितियों को नजरअंदाज कर इस तरह की तुलना करना उचित नहीं है. भाजपा सरकार को अपने कामकाज के आधार पर जनता को जवाब देना चाहिए.
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महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि: महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर गहलोत ने कहा कि महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सुधार के संकल्प लेने चाहिए. उन्होंने जिस मार्ग पर चलकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया, उस दिशा में आगे बढ़ना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने करीब 200 साल पहले महिलाओं की शिक्षा के महत्व को समझा और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया. उस समय महिलाओं को पढ़ाना पाप समझा जाता था, समाज में ऊंच-नीच और भेदभाव की भावना व्याप्त थी, लेकिन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हिम्मत नहीं हारी और समाज सुधार के अपने अभियान को आगे बढ़ाया. डॉ. भीमराव अंबेडकर भी महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे. उनके सामाजिक सुधारों के कारण ही आज देशभर में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है. नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए.
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आज भी समाज में बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियां: गहलोत ने कहा कि समाज में आज भी सुधार की बहुत आवश्यकता है. बाल विवाह, छुआछूत और ऊंच-नीच जैसी अनेक कुरीतियां अब भी मौजूद हैं. इन कुरीतियों को समाप्त करना ही महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. महिलाओं को शिक्षित करने के साथ-साथ समाज में व्याप्त भेदभाव को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे. करीब 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस सामाजिक बदलाव की शुरुआत की थी, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है. गहलोत ने कहा कि यह मानवता पर कलंक है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बीच भेदभाव करे. यदि किसी व्यक्ति को छूने मात्र से पाप लगने की भावना समाज में मौजूद है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जब तक समाज से ऐसी सोच पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले का समाज सुधार अभियान अधूरा रहेगा.
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