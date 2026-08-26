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जयपुर फुटबॉल सीजन 2026: युवा फुटबॉलरों को मिलेगा नया मंच, आमेर-जयगढ़ के नाम पर बनीं टीमें

जयपुर की खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'जयपुर फुटबॉल सीजन 2026' का आयोजन हो रहा है, जिसका फाइनल 30 अगस्त को खेला जाएगा.

जयपुर फुटबॉल सीजन
जयपुर फुटबॉल सीजन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: शहर की खेल संस्कृति में फुटबॉल को नई पहचान देने के उद्देश्य से 'जयपुर फुटबॉल सीजन 2026' का आयोजन किया जा रहा है. राजस्थान फुटबॉल स्कूल के पेशेवर कोचों द्वारा तैयार किए गए इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य शहर के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मुकाबले और बेहतर प्रदर्शन का मंच उपलब्ध कराना है. जयपुर के प्रसिद्ध पोलो सीजन से प्रेरित इस प्रतियोगिता में सीजन-आधारित और राउंड-रॉबिन फॉर्मेट को अपनाया गया है. इसके चलते खिलाड़ियों को केवल एक मैच के बजाय लगातार कई मुकाबलों में खेलने, अपनी तकनीक व रणनीति को निखारने और वास्तविक मैच परिस्थितियों में अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा.

प्रतियोगिता में जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को भी खास जगह दी गई है. टीमों के नाम यहां के प्रसिद्ध किलों के नाम पर नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर रखे गए हैं. इस फुटबॉल सीजन के टेक्निकल डायरेक्टर रानू सिंह राजावत ने बताया कि जयपुर फुटबॉल सीजन का उद्देश्य केवल विजेता तय करना नहीं है, बल्कि युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराकर खेल के लिए एक मजबूत माहौल तैयार करना है.

जानकारी देते हुए आयोजक (ETV Bharat Jaipur)

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10 से 13 साल तक के बच्चे भाग ले रहे: जयपुर फुटबॉल सीजन 2026 की खास बात यह है कि इसमें 10 से 13 साल तक के बच्चे भाग ले रहे हैं. आयोजक रोशन मेहता का कहना है, हमारा उद्देश्य केवल एक फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं है, बल्कि हम ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं जहां युवा खिलाड़ियों को अधिक प्रतिस्पर्धा, अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा अवसर और एक बेहतर खिलाड़ी बनने का मंच मिल सके.

फाइनल मैच 30 अगस्त को: वहीं, राजस्थान स्कूल फुटबॉल के डायरेक्टर लक्ष्य चौधरी ने कहा कि राजस्थान में फुटबॉल का क्रेज काफी कम है और बच्चों को मैच खेलने के मौके भी कम मिलते हैं. हमारी कोशिश है कि इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जाए और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाए. इस टूर्नामेंट का फाइनल और एग्जिबिशन मैच रविवार, 30 अगस्त को खेला जाएगा. आयोजकों ने जयपुरवासियों, फुटबॉल प्रेमियों और खेल प्रशंसकों से बड़ी संख्या में मैदान पर पहुंचकर युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है.

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