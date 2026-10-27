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जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, 30 हजार चांदी वर्क और 340 किलो काली मिर्च सीज

जयपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जयपुर प्रथम की खाद्य सुरक्षा टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया और नमूने लिए. इस दौरान चांदी के वर्क की 30 हजार पन्नियां तथा 340 किलोग्राम काली मिर्च सीज की गई.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम ने सीकर रोड स्थित कूकड़खेड़ा मंडी में फर्म का निरीक्षण किया. इस कार्रवाई के दौरान चांदी के वर्क की 30 हजार पन्नियां एवं 340 किलोग्राम काली मिर्च सीज की गई. टीम ने काली मिर्च, पिस्ता कटिंग एवं चांदी के वर्क के नमूने भी लिए.

काली मिर्च एवं पिस्ता कतरन के नमूने: इसी अभियान के तहत टीम ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी का निरीक्षण कर काजू टुकड़ी एवं खरबूजे के बीज के नमूने लिए. वहीं, एक निजी मार्ट से गुलाब जामुन, मसूर पाक, बादाम एवं घी के नमूने लिए गए. इसके अतिरिक्त, सीकर रोड स्थित कूकड़खेड़ा मंडी की एक दुकान से काजू के नमूने लिए गए. यहां से चांदी के वर्क, काली मिर्च एवं पिस्ता कतरन के नमूने लिए गए.

चांदी वर्क की पन्नियां सीज (ETV Bharat Jaipur)

जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा: खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से सभी खाद्य नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण करने तथा पैकेजिंग एवं लेबलिंग संबंधी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी है.

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