जयपुर में 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार', कई नामी स्टोर पर छापा, लिए गए सैंपल
दीपावली पर 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत कई डार्क स्टोर्स व मिठाई दुकानों पर फूड सेफ्टी टीम ने जांच कर सैंपल लिए.
Published : October 13, 2026 at 8:06 PM IST
जयपुर. दीपावली पर शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत जांच की जा रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव, गायत्री राठौड़ ने कहा कि विभाग की टीमों ने आज विभिन्न दुकानों, दूध-पनीर विक्रेताओं और डार्क स्टोर्स का निरीक्षण किया. इसी अभियान के तहत विभाग ने सांगानेर स्थित ऑनलाइन स्टोर के डार्क स्टोर का निरीक्षण किया. वहां चिलर रूम में गंदगी, खराब भंडारण व्यवस्था, क्षतिग्रस्त पैकेट और कुछ उत्पादों की सामग्री सूची पर बारकोड स्टिकर लगे हुए मिले. टीम ने क्षतिग्रस्त पैकेजिंग वाले उत्पादों को नष्ट करवाया तथा देसी घी और टोमेटो कैचअप के नमूने लिए. इसके साथ ही प्रबंधन को स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और सही लेबलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
खाद्य पदार्थों के नमूने लिए: जयपुर-I की टीम ने एक मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई, अखरोट बर्फी, मक्खन बड़ा, खाद्य तेल और समोसे के नमूने लिए. वैशाली नगर के दूध भंडारों एवं जयपुर पनीर प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया. वहीं, जयपुर-II की टीम ने निजी स्टोर से बेसन और आटे, एक और ऑनलाइन डिलीवरी के डार्क स्टोर से सरस घी एवं बेसन के लड्डू के सैंपल लिए. इसके अलवा कई मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए.
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विद्यार्थियों को भी किया जागरूक: जयपुर के सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब एवं मिलेट्स स्टॉल के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया गया. उन्हें सुरक्षित एवं संतुलित खान-पान, खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारियों को पढ़ने और श्रीअन्न के पोषण संबंधी लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के अतिरिक्त आयुक्त, भगवत सिंह ने कहा कि त्योहारों के दौरान मिठाई, मावा, दूध, पनीर और घी सहित अन्य सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है. सभी खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता एवं निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा. उन्होंने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट, लेबल और समाप्ति तिथि अवश्य जांचें. विभाग द्वारा लिए गए इन सभी नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों के मद्देनजर यह निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान लगातार जारी रहेगा.