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जयपुर में 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार', कई नामी स्टोर पर छापा, लिए गए सैंपल

कई डार्क स्टोर्स व मिठाई दुकानों पर फूड सेफ्टी टीम ने जांच कर सैंपल लिए. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर. दीपावली पर शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत जांच की जा रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव, गायत्री राठौड़ ने कहा कि विभाग की टीमों ने आज विभिन्न दुकानों, दूध-पनीर विक्रेताओं और डार्क स्टोर्स का निरीक्षण किया. इसी अभियान के तहत विभाग ने सांगानेर स्थित ऑनलाइन स्टोर के डार्क स्टोर का निरीक्षण किया. वहां चिलर रूम में गंदगी, खराब भंडारण व्यवस्था, क्षतिग्रस्त पैकेट और कुछ उत्पादों की सामग्री सूची पर बारकोड स्टिकर लगे हुए मिले. टीम ने क्षतिग्रस्त पैकेजिंग वाले उत्पादों को नष्ट करवाया तथा देसी घी और टोमेटो कैचअप के नमूने लिए. इसके साथ ही प्रबंधन को स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और सही लेबलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.